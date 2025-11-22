Coincidenţa incredibilă după tragerea la sorţi a barajului pentru CM 2026: “O nouă calificare la Bratislava după 43 de ani? S-ar închide cercul pentru Lucescu”

ADVERTISEMENT

România își va măsura forțele cu Turcia în semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor, iar în cazul în care tricolorii se vor imune, Mircea Lucescu și băieții lui vor juca meciul decisiv fie cu Slovacia, fie cu Kosovo. Andrei Vochin a pus cap la cap un scenariu uluitor.

Turcia – România, în barajul pentru Campionatul Mondial. Ghinion la tragerea la sorți

Partida cu Turcia se anunță una infernală. Stadionul va fi plin ochi la meciul cu România, însă tricolorii rămân cu șanse reale la o calificare istorică la Campionatul Mondial. Urmează câteva luni în care Mircea Lucescu trebuie să vină cu un plan perfect pentru a obține biletele la turneul final.

Tot joi s-a tras la sorți și finala barajului pentru Cupa Mondială. Nici aici România nu a avut prea mult noroc. Tricolorii vor juca 100% în deplasare cu câștigătoarea din semifinala Slovacia – Kosovo.

Mircea Lucescu, antrenorul României la un meci istoric jucat la Bratislava

a lansat o ipoteză extrem de interesantă. În cazul în care România ar învinge Turcia, iar Slovacia ar trece de Kosovo, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final se va juca la Bratislava. În urmă cu 43 de ani, prima reprezentativă a României obținea în premieră biletele la Campionatul European după 1–1 cu Cehoslovacia, în același oraș. Selecționer în acel meci era nimeni altul decât Mircea Lucescu, actualul antrenor.

„Te-ai gândit ca nea Mircea să califice echipa națională de la Bratislava? Așa cum a calificat-o în ’83 la EURO? Noi să scoatem Turcia în semifinală și Slovacia să scoată Kosovo. Am merge la Bratislava cu nea Mircea, la fel ca în 1983.

Ultima dată când am jucat în Turcia un meci oficial, dacă nu mă înșel, parcă i-am păcălit. I-am bătut cu 1–0. Le-a dat gol Gicu Grozav. Era Pițurcă selecționer. Cu victoria aia din Turcia ne-am calificat la barajul cu Grecia”, a explicat Andrei Vochin.

„Chiar că s-ar închide un cerc”, a replicat Horia Ivanovici atunci când a auzit acest scenariu ciclic.

Marius Șumudică, pesimist după ce a văzut că România a picat cu Turcia la barajul pentru Cupa Mondială

Antrenorul a pregătit ani la rând echipe din campionatul turc și e de părere că tricolorii pleacă clar cu șansa a doua în meciul care se va juca în martie, la Istanbul.

„Dacă reușim să trecem de Turcia, ceea ce, ok, nu este imposibil, dar este foarte greu, eu cred că avem șanse mari. Avem șanse. În finală ar fi 50–50 șansele. Acum, clar, balanța este înclinată spre Turcia. La fotbal se pot întâmpla multe. Nu știi ce se întâmplă pe durata unui joc de fotbal. Acest meci, jucându-se la ei acasă, noi suntem outsider. Dacă facem un clasament din cele patru, ar fi fost Turcia cea mai grea. Turcia. Ucraina mi-aș fi dorit cel mai mult”, a fost reacția lui Marius Șumudică.