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Coincidența este cu adevărat spectaculoasă: opt jocuri majore din seria Grand Theft Auto au fost lansate, iar în fiecare dintre acești ani titlul din Premier League a ajuns în vitrina lui Manchester United sau Arsenal. , până la mult așteptatul GTA VI, lansat în 2026, niciun alt club nu a reușit să întrerupă această serie. Manchester United conduce cu cinci titluri în anii respectivi, în timp ce Arsenal a bifat trei succese.

Coincidență incredibilă în fotbalul mondial! Arsenal și Manchester United, triumfătoare în Premier League la fiecare lansare GTA

Așadar, totul a început în 1997, când a apărut primul Grand Theft Auto. În acel an, Manchester United, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, a devenit campioana Angliei. Doi ani mai târziu, în 1999, a fost lansat GTA 2, iar „diavolii roșii” au cucerit din nou titlul, în sezonul în care au realizat celebra „triplă”.

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Coincidența a continuat și odată cu trecerea seriei în era tridimensională. GTA III a apărut în 2001, an în care Manchester United a câștigat al treilea titlu consecutiv în Premier League. În 2002, odată cu lansarea GTA: Vice City, a venit rândul lui Arsenal să fie încoronată campioană, după un sezon în care „tunarii” au terminat pe primul loc.

Doi ani mai târziu, în 2004, a fost lansat GTA: San Andreas. În același an, Arsenal a reușit una dintre cele mai impresionante performanțe din istoria fotbalului englez: a câștigat campionatul fără să piardă vreun meci, devenind celebra echipă „Invincibles”, pregătită de Arsene Wenger.

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Manchester United a revenit în prim-plan odată cu GTA IV și GTA V

După succesul din 2004 al lui Arsenal, coincidența a continuat în favoarea rivalei din Manchester. GTA IV a fost lansat în 2008, an în care Manchester United a câștigat Premier League, cu Cristiano Ronaldo printre oamenii decisivi ai echipei lui Sir Alex Ferguson. În 2013, când a apărut GTA V, „diavolii roșii” au cucerit din nou campionatul Angliei. A fost ultimul titlu din era Sir Alex Ferguson, antrenorul scoțian retrăgându-se la finalul sezonului 2012/2013.

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Au urmat 13 ani de așteptare pentru un nou joc principal al seriei Grand Theft Auto. , iar coincidența a continuat: Arsenal a câștigat titlul Premier League în sezonul 2025-2026, punând capăt unei așteptări de 22 de ani pentru un nou trofeu de campioană.

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Lista completă a jocurilor GTA și campioanele din Premier League în anii de lansare: