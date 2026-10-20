Coincidență incredibilă la PSG – Barcelona! UEFA a delegat arbitrul acuzat că a „tras” cu francezii la ultimul duel direct

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PSG – FC Barcelona este de departe meciul serii de marți, 20 octombrie, în UEFA Champions League. Partida va avea loc în etapa a treia din „faza Ligii” și se va disputa pe Parc des Princes. UEFA a delegat la acest duel un arbitru extrem de controversat. Este vorba despre englezul Michael Oliver (41 de ani). Alegerea forului continental este una curioasă, deoarece britanicul a condus și ultima confruntare dintre cele două echipe, disputată pe 1 octombrie 2025. Atunci, PSG s-a impus cu 2-1 pe terenul Barcelonei, după un meci în care una dintre deciziile englezului a provocat numeroase discuții în presa spaniolă.

Michael Oliver, din nou la PSG – Barcelona! A provocat un mare scandal ultimul duel direct

Cele două formații s-au întâlnit și în precedenta ediție de UEFA Champions League. Mai exact, pe 1 octombrie 2025, , în etapa a doua de pe tabloul principal al Ligii Campionilor. Atunci, catalanii au deschis scorul prin Ferran Torres (19), dar francezii au restabilit egalitatea înaintea pauzei prin Senny Mayulu (38).

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Unul dintre protagoniștii primei reprize a fost Nuno Mendes. Fundașul lusitan i-a dat assist lui Mayulu, dar a primit și cartonaș galben în minutul 44, după un fault la Yamal. Faza care a provocat controverse s-a petrecut însă în minutul 61. Nuno Mendes l-a faultat din nou pe Lamine Yamal, la marginea careului de 16 metri, într-un moment în care starul Barcelonei se îndrepta spre poarta adversă.

Michael Oliver a dictat lovitură liberă pentru catalani, dar a decis să nu-i arate și al doilea cartonaș galben fundașului portughez. Hotărârea i-a nemulțumit pe jucătorii Barcelonei, care au protestat vehement.

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Arbitrul englez a fost criticat vehement în presa din Spania

Decizia „centralului” a provocat reacții vehemente în presa iberică. Faza a fost analizată de specialiștii în arbitraj din Spania. Conform catalanilor de la Mundo Deportivo, Barrenechea Montero a considerat că Nuno Mendes trebuia să primească al doilea cartonaș galben și, implicit, să fie eliminat. În cazul în care portughezul ar fi văzut cartonașul roșu, francezii ar fi evoluat în inferioritate numerică mai bine de o jumătate de oră.

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Oliver a rămas ferm asupra deciziei, iar PSG a continua duelul în efectiv complet. Nuno Mendes a rămas pe teren, iar echipa lui Luis Enrique a dat lovitura pe final. În minutul 90, Goncalo Ramos a marcat golul victoriei din pasa lui Achraf Hakimi și stabilit scorul final, Barcelona – PSG 1-2. Fotbalistul care a scăpat de eliminare în octombrie 2025 nu va juca împotriva Barcelonei în această seară. Nuno Mendes a suferit o accidentare musculară la coapsă, iar PSG a anunțat că portughezul va lipsi câteva săptămâni.

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Barca, bilanț de coșmar cu Oliver la centru

Pe lângă evenimentul din urmă cu un an, catalanii mai au un motiv de îngrijorare. Statistica meciurilor în care i-a arbitrat Michael Oliver nu e deloc de partea lor. De cealaltă parte, englezul pare un talisman al lui PSG. Barca s-a impus o singură dată în cele cinci întâlniri conduce de Oliver, înregistrând două remize și două înfrângeri.

Singurul succes al catalanilor a venit pe 4 noiembrie 2020, scor 2-1 cu Dinamo Kiev. Ulterior, Barcelona a pierdut cu Bayern Munchen (0-3), a remizat cu Atalanta (2-2) și a cedat în fața lui PSG (1-2). De cealaltă parte, francezii au un bilanț mult mai bun cu Oliver la centru: patru victorii, un egal și o singură înfrângere în șase meciuri.

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PSG și Barcelona, parcurs perfect în Liga Campionilor

La puțin peste un an de la acea confruntare, Michael Oliver a primit din nou misiunea de a arbitra un meci între echipele, care, la ora actuală, sunt considerate cele mai bune din fotbalul european. De data aceasta, . PSG și Barcelona sunt două dintre cele nouă echipe care au început perfect „faza Ligii”. Ambele formații au început competiția cu câte două victorii și șase puncte și ocupă locurile 1 și 2 datorită golaverajului: PSG 10-3 și Barcelona 9-2.