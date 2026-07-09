Sport

Coincidență macabră! Gabi Mureșan a murit în același mod și în aceeași zi ca portarul României de la CM 1970

Coincidență macabră între Gabi Mureșan și un fost internațional român. Cei doi au murit în același mod și în aceeași perioadă a anului calendaristic.
Iulian Stoica
09.07.2026 | 16:02
Coincidenta macabra Gabi Muresan a murit in acelasi mod si in aceeasi zi ca portarul Romaniei de la CM 1970
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Coincidență macabră! Gabi Mureșan a murit în același mod și în aceeași zi ca portarul României de la CM 1970. Foto: Colaj Fanatik
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Fotbalul românesc a fost zguduit de o tragedie în dimineața zilei de joi, 9 iulie. Gabi Mureșan, o legendă a clubului CFR Cluj, a încetat din viață la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș, care ocupa funcția de primar în localitatea Apold, a murit înecat într-un lac din proximitatea comunei.

Gabi Mureșan a murit în același mod ca Stere Adamache

Din nefericire, cazul lui Gabi Mureșan nu este unic în fotbal românesc. În 1978, pe când avea vârsta de doar 36 de ani, Stere Amadache a murit înecat în Dunăre. Fostul portar se afla în concediu în comuna Crișan din Delta Dunării, acolo unde locuiau socrii săi. La acel moment a fost un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut, în condițiile în care era cunoscut drept un foarte bun înotător.

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Stere Amadache a fost portarul României de la Campionatul Mondial din 1970, competiție ce s-a desfășurat în Mexic. Acesta a prins minute în toate cele trei partide desfășurate: 0-1 cu Anglia, 2-1 cu Cehoslovacia și 2-3 cu Brazilia. La momentul tragediei, Adamache era retras din activitate de un an.

Coincidență macabră în decesele lui Mureșan și Adamache

Coincidența dintre Gabi Mureșan și Stere Adamache nu se rezumă doar la modul în care au decedat. Fostul portar s-a stins din viață în data de 9 iulie 1978, iar 48 de ani mai târziu, în noaptea dintre 8 și 9 iulie, primarul din Apold a trecut și el în neființă. Moartea celor doi a lăsat o durere imensă în rândul celor care i-au cunoscut și nu numai.

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„Dragi oameni ai comunității,  Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.

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Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold după moartea lui Gabi Mureșan.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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