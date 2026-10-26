Coincidență uluitoare după 12 ani! Barcelona a pierdut cu PSG și Real Madrid, exact ca în sezonul în care a câștigat Champions League

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Barcelona a pierdut două meciuri importante în decurs de numai cinci zile, împotriva lui PSG și Real Madrid. Cele două înfrângeri au scos însă la iveală o coincidență incredibilă. În sezonul în care au câștigat ultima dată Champions League, catalanii au fost învinși de aceiași adversari, tot în prima parte a stagiunii. Mai mult, eșecul din El Clásico a venit în aceeași perioadă a anului, la o distanță de 12 ani.

Barcelona, învinsă de Real Madrid în El Clásico. Catalanii au dezamăgit în marele derby

Barcelona a suferit o înfrângere dureroasă duminică seară, în derby-ul cu Real Madrid. Catalanii porneau cu prima șansă, însă nu au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor și au cedat cu 1-2. Formația pregătită de Hansi Flick a avut dificultăți în a-și impune stilul de joc, iar suporterii încep să își facă primele griji serioase, după un start de sezon care părea promițător.

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a venit într-un moment delicat pentru Barcelona. Cu numai cinci zile înainte, catalanii fuseseră învinși și de Paris Saint-Germain, scor 2-4, în Champions League. Sunt primele semnale de alarmă din acest sezon, iar Hansi Flick speră că echipa sa traversează doar o perioadă mai puțin inspirată.

Coincidență uluitoare după 12 ani! Barcelona a pierdut cu PSG și Real Madrid și în sezonul ultimei Champions League

În sezonul 2014-2015, B și avea în componență nume uriașe, precum Lionel Messi, Neymar, Andrés Iniesta sau Xavi. Catalanii au început excelent campionatul, dar au suferit primul eșec al stagiunii pe 30 septembrie 2014, când au fost învinși de PSG, scor 2-3, pe Parc des Princes, în grupele Champions League. Parizienii au condus de trei ori, prin golurile marcate de David Luiz, Marco Verratti și Blaise Matuidi. Lionel Messi și Neymar au punctat pentru Barcelona, însă formația lui Luis Enrique nu a reușit să evite înfrângerea.

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La mai puțin de o lună distanță, pe 25 octombrie 2014, Barcelona pierdea și primul El Clásico al sezonului. Catalanii au fost învinși cu 1-3 pe Santiago Bernabéu, deși Neymar deschisese scorul încă din minutul 4. Cristiano Ronaldo, Pepe și Karim Benzema au întors rezultatul și au adus victoria madrilenilor. Barcelona a pierdut cu Real Madrid pe 25 octombrie 2014 și a repetat rezultatul negativ pe 25 octombrie 2026, la exact 12 ani distanță. În ambele sezoane, înfrângerea din El Clásico a venit după un eșec cu PSG în Champions League. Mai mult, cele două formații s-au numărat printre primele adversare care au reușit să învingă Barcelona în competițiile respective.

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Povestea sezonului 2014-2015 a avut însă un deznodământ cu totul diferit. Barcelona și-a revenit spectaculos în lunile următoare, iar în primăvară s-a răzbunat inclusiv pe PSG. Catalanii au eliminat formația franceză în sferturile Champions League, după două victorii categorice, 3-1 la Paris și 2-0 pe Camp Nou. Au trecut apoi de Bayern München în semifinale și au ajuns în ultimul act al competiției.

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12 ani de așteptare pentru Barcelona. Ultima „urecheată” a venit după un sezon început cu aceleași înfrângeri

Pe 6 iunie 2015, Barcelona a cucerit pentru a cincea oară Champions League, după o victorie cu 3-1 împotriva lui Juventus, în finala disputată la Berlin. Ivan Rakitić, Luis Suárez și Neymar au marcat golurile catalanilor, care au încheiat sezonul cu o triplă istorică: titlul în La Liga, Cupa Spaniei și cel mai important trofeu european.

De atunci, Barcelona nu a mai reușit să câștige Champions League. În 2027 se vor împlini 12 ani de la ultimul triumf, iar suporterii catalani speră că actuala generație va reuși să pună capăt unei așteptări care pare tot mai lungă. În ciuda înfrângerilor cu PSG și Real Madrid, Barcelona continuă să fie considerată una dintre candidatele importante la câștigarea Champions League. Hansi Flick a construit o echipă cu un potențial ofensiv uriaș, capabilă să pună probleme oricărui adversar.