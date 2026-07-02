Coincidență uluitoare pentru belgieni. E ireal ce s-a întâmplat în aceeași zi în care au întors meciul cu Senegal de la 0-2

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Una dintre cele mai ”nebune” partide de la Cupa Mondială 2026 a avut loc între Belgia și Senegal, în 16-imile de finală. Conduși cu 2-0 în minutul 85, ”dracii roșii” au reușit o egalare miraculoasă și s-a impus cu un gol din penalty în minutul 120+5.

Belgia, revenire spectaculoasă în fața Senegalului

Reveniri fantastice s-au mai văzut în fotbal, însă coincidența pentru belgieni este una nemaiîntâlnită până acum. Ei au mai reușit o performanță similară și la ediția din 2018 a Cupei Mondiale.

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Atunci a fost un 3-2 de poveste cu Japonia, în optimile de finală. După 0-0 la pauză, asiaticii au început tare repriza secundă și au marcat de două ori. Însă, Belgia a avut forța să revină până la final și s-a impus cu un gol marcat în minutul 90+4.

Însă, coincidența uluitoare este că acel meci cu Japonia s-a jucat într-o zi de 2 iulie, aceeași în care . E adevărat că întâlnirea de acum a început pe 1 iulie, pe fusul european, dar s-a încheiat după miezul nopții, adică în data de 2 iulie.

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Belgia, în istorie după calificarea în optimi

După victoria miraculoasă în fața Senegalului și adăugând și povestea cu Japonia din 2018, Belgia a devenit doar a doua echipă din istorie care a câștigat de două ori o partidă de la Cupa Mondială după ce a fost condusă cu două sau mai multe goluri.

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Cealaltă reprezentativă care a reușit o astfel de performanță a fost Germania. Prima dată când nemții au realizat o astfel de revenire s-a întâmplat în finala din 1954. Ungaria a condus cu 2-0 încă din minutul 8, dar ”Die Mannschaft” a întors neașteptat, a câștigat cu 3-2 și a pus mâna pe trofeu.

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A doua oară revenire spectaculoasă a avut loc la Mondialul din 1970, într-o partidă cu Anglia din sferturile de finală. La fel, britanicii au condus cu 2-0, dar Germania lui Franz Beckenbauer și Gerd Muller s-a impus cu 3-2 după prelungiri.

Belgienii, aproape de bătaie pe teren

Belgia a avut o prestație modestă în întâlnirea cu Senegal din 16-imile de finală, însă a profitat de naivitatea africanilor și a obținut o calificare nesperată. Însă, ce s-a întâmplat pe teren arată că în vestiar nu e deloc liniște.

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Două dintre vedetele belgienilor, Youri Tielemans și Leandro Trossard s-au contrat chiar pe teren și . Doar intervenția coechipierilor i-a făcut să pună capăt conflictului.

În ciuda faptului că s-au certat, cei doi jucători au creat faza din care belgienii au înscris golul de 2-2 în minutul 89. Trossard a centrat din partea stângă și Tielemans a înscris cu capul după o ieșire greșită a portarului Mory Diaw. Pentru ca în finalul prelungirilor, același Tielemans să scoată și să transforme penalty-ul care a trimis Belgia în optimi.