Coincidențe incredibile între viața lui Adrian Păunescu și Adrian Mititelu, condamnat la închisoare!

Între viața poetului Adrian Păunescu și Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova, există o serie de coincidențe incredibile. Păunescu a creat imnurile Rapidului și ale Universității Craiova, care răsună și astăzi înainte de meciurile celor două echipe.

Cu câteva zile înainte să moară, Adrian Păunescu a cerut câte 100.000 de euro de la cluburile Rapid și Universitatea Craiova, pentru imnurile compuse de el.

Asta se întâmpla în 2010 când poetul i-a amenințat pe George Copos și Adrian Mititelu că îi va da în judecată. Mai mult, Păunescu i-a acuzat pe cei doi că l-ar fi păcălit cu sume importante de bani, datorate pentru cele două imnuri ale echipelor:

“Fiecare club are să-mi dea câte 100.000 de euro! Sunt grav bolnav, am familie, copii, îmi vreau drepturile! Îi voi da în judecată, vreau cei 200.000 de euro restanţi, plus banii pe perioadă în care l-au folosit abuziv!”, dezvăluia Adrian Păunescu în 2010, conform Adevărul.

Adrian Păunescu a murit în 5 noiembrie 2010 în urma unui stop cardio respirator. Iar unele coincidențe de date între datele de naștere și de deces ale poetului și Universitatea Craiova sunt de-a dreptul incredibile.

Pe data de 20 iulie 1943 se năștea Adrian Păunescu. La mai puțin de un an de la moartea poetului, pe 20 iulie 2011, Universitatea Craiova a fost dezafiliată de Federația Română de Fotbal, decizie care a dat naștere unuia dintre cele mai mari scandaluri din istoria fotbalului românesc.

La fix 10 ani de la moartea lui Păunescu a fost arestat Mititelu!

Atunci, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a decis să dezafilieze echipa cu 10 voturi pentru și două abțineri, de la ședință lipsind Cristi Borcea și Dumitru Costin. S-au abținut Marius Stan şi Marian Pălărie.

Pe data de 5 noiembrie 2010 poetul Adrian Păunescu s-a stins. Fix 10 ani mai târziu, pe data de 5 noiembrie 2020, Adrian Mititelu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB, fotbalist aflat atunci sub sechestru.

Andrei Păunescu: “Dacă vor exista în Craiova nouă echipe, nu două, vom fi de acord să-l cânte toate”

Fiul marelui poet, Andrei Păunescu a declarat că imnul Craiovei poate fi difuzat de oricine dorește pentru că tatăl său nu a avut și nu a dorit să aibă drepturi de autor, iar dacă vor exista 9 echipe în Craiova, toate vor putea să difuzeze imnul:

„Tata nu a vrut niciodată nimic: niciun drept de autor, niciun ban, niciun contract. De aceea astăzi îl poate cânta cine dorește, orice formație care face fotbal în Craiova. Acum câțiva ani, când Craiova, pe care o știam noi, «a implodat» și s-a desființat, a apărut o nouă echipă. Și când CS U Craiova ne-a cerut acceptul să difuzeze acest cântec noi am înțeles.

Nu ne interesează unde sunt actele, cine este «clona», ce probleme sunt… Dacă vor exista în Craiova nouă echipe, nu două, vom fi de acord să-l cânte toate”, a spus Andrei Păunescu.