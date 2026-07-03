Coincidențele incredibile din Portugalia – Croația 2-1, la un an de la moartea lui Diogo Jota! Lusitanii l-au omagiat după meci

ADVERTISEMENT

, din 16-imile Cupei Mondiale. Meciul disputat la Toronto a avut o desfăşurare senzaţională. Croaţii au deschis scorul prin Perisic, dar Portugalia a întors prin Ronaldo şi Goncalo Ramos, în prelungiri. .

Coincidenţe incredibile, la un an de la moartea lui Diogo Jota!

Pe 3 iulie se împlineşte fix un an de la decesul lui Diogo Jota. Fostul atacant al naţionalei Portugaliei s-a stins din viaţă într-un accident de maşină produs pe autostradă, în apropiere de Palacios de Sanabria, provincia Zamora, Spania.

ADVERTISEMENT

Meciul Portugalia – Croaţia 2-1 a oferit mai multe coincidenţe care ne trimit cu gândul la Diogo Jota. Scorul final a fost 2-1, care duce cu gândul la numărul purtat de atacantul lusitan, 21. Mai mult decât atât, Croaţia este ultimul adversar împotriva căruia a marcat fostul atacant portughez.

Roberto Martinez, reacţie despre Jota: „Sunt multe semne! Diogo ne-a trimis multă forţă şi energie”

Selecţionerul Portugaliei, Roberto Martinez, a declarat la finalul confruntării că jucătorii săi au evoluat pentru Portugalia, dar şi pentru Diogo Jota, fratele său şi tatăl fostului internaţional Ricardo Carvalho, care au decedat de curând:

ADVERTISEMENT

„Jucătorii noștri au jucat pentru Portugalia, pentru tatăl lui Ricardo Carvalho și pentru ai noștri Diogo Jota și André. Acesta a fost genul de meci al lui Diogo: 2-1, iar 21 este numărul său, împotriva Croației, ultima națională căreia i-a marcat, pe stadionul Jamor. Sunt multe semne. Diogo ne-a trimis multă forță și energie. Acum este foarte fericit și mândru”, a spus Martinez la final.

ADVERTISEMENT

Tribut pentru Jota! Ronaldo a îmbrăcat tricoul lui Jota

La finalul meciului, jucătorii şi staff-ul naţionalei Portugaliei au făcut o poză de grup în memoria lui Diogo Jota. Cristiano Ronaldo a ţinut tricoul cu numărul 21 al lui Jota. Apoi, starul a îmbrăcat tricoul, a arătat cu mâna spre cer şi s-a dus să salute suporterii.

ADVERTISEMENT

Diogo Jota s-a stins din viaţă pe 3 iulie 2025. Se afla în vacanţă alături de fratelel său, iar într-o depăşire cauciucurile autoturismului Lamborghini au explodat. Maşina a fost cuprinsă în întregime de flăcări.

28 de ani a trăit Diogo Jota

49 de selecţii şi 14 goluri a bifat Jota pentru naţionala Portugaliei