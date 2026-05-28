Coincidențele uluitoare dintre Mihai Rotaru și Universitatea Craiova: “Eu sunt născut pe 09.05, Știința e pe 05.09”

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a reușit în acest sezon să aducă în sfârșit eventul mult așteptat la Universitatea Craiova. Acționarul majoritar al clubului din Bănie a vorbit pe larg despre procesul destul de anevoios din ultimii ani, iar în acest sens a explicat că totul a fost posibil în primul rând prin prisma pasiunii sale pentru această echipă, chestiune strâns legată bineînțeles de originile lui.

Mihai Rotaru, precizări esențiale despre apropierea sa de Universitatea Craiova

Concret, omul de afaceri s-a referit cu această ocazie în mod special la mai multe aspecte de ordin sentimental extrem de importante pentru el, cum ar fi, în mod evident, „rădăcinile” sale din această regiune a țării. „Eu sunt oltean, eu sunt născut pe malul Oltului, sunt de acolo, am vorbit doar în perfectul simplu. Eu nu sunt un bucureștean în Oltenia, eu sunt un oltean în București. Am încercat să am grijă de Știința, ăsta a fost pentru mine target-ul. Despre asta a fost vorba.

ADVERTISEMENT

Găsim o grămadă de similitudini, eu sunt născut pe 09.05 și Universitatea Craiova pe 05.09. Acum ultima cupă care s-a luat, ok, era de ziua lui Oblemenco, dar nu numai asta, era al 88-lea trofeu de Cupa României. Deci noi, 8-8, nu aveam cum să rateze Universitatea Craiova al 88-lea trofeu, în ceea ce înseamnă numărul 8 (n.r. Ilie Balaci) pentru Bănie, pentru Universitatea Craiova.

Ovidiu (n.r. Costeșin) este poate cel mai important om de acolo. El integrează foarte, foarte multe aspecte. Nu își dă el cu părerea la jucători sau nu face el analize tehnico-tactice, dar el integrează toate instrumentele pe care le folosim și toate resursele, că sunt umane, că sunt de inteligență artificială, că sunt din altă zonă, el le integrează. Și da, cea mai mare mândrie este că Ovidiu e de-al nostru, e din Craiova. Este cu sufletul, cu inima”,

ADVERTISEMENT

Cum se fac transferurile la Universitatea Craiova

esențiale despre modul în care se desfășoară strategia de transferuri de la Universitatea Craiova: „Clubul are ultimul cuvânt. Dar ideea e în felul următor. Noi avem spre exemplu patru soluții în momentul ăsta pe fiecare poziție. Antrenorul le are pe masă deja pe toate patru.

ADVERTISEMENT

Poate să vină și el cu a cincea propunere, are voie și este chiar indicat să propună dacă are cunoștință de vreun jucător. Și antrenorul spune de ce avem nevoie aici, atacant stânga, mi-ați dat patru soluții, pentru mine asta este prima, asta a doua, asta a treia, asta a patra. Și atunci ținem cont de ceea ce spune. Dar toate patru sunt pe profilul clubului”.