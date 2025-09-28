“Cojocaru, un arbitru mediocru!” Faza scandaloasă Armstrong – Bancu din U Craiova – Dinamo 2-2 a stârnit valuri în direct

Duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo a venit la pachet cu mari controverse. Oltenii l-au acuzat pe arbitrul partidei, Adrian Cojocaru, că nu l-a eliminat pe Armstrong în repriza secundă, iar Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, e de părere că centralul a stricat un derby foarte bun.

“Adrian Cojocaru, un arbitru mediocru, care a stricat echilibrul unui Craiova – Dinamo foarte bun”

În repriza a doua a meciului din Bănie a existat un moment tensionat între Nicușor Bancu și Armstrong. , dar pe imagini se poate observa că fotbalistul lui Dinamo a provocat inițial incidentul.

Horia Ivanovici e de părere că Adrian Cojocaru, deși ajutat de reluări, a gestionat greșit faza. Ambii jucători ar fi trebuit să fie pedepsiți, nu doar Nicușor Bancu. Eliminarea fundașului i-a costat pe olteni, iar Dinamo a reușit să egaleze pe finalul jocului.

„Trebuia roșu pentru amândoi și subiectul era închis. Este evident o greșeală de arbitraj a lui Cojocaru. Nu am înțeles de ce a fost acuzat Chivulete. El l-a trimis la VAR. Nu am înțeles de ce au fost porniți oltenii pe Chivulete. Ce vină are Chivulete? El și-a făcut treaba. I-a pus pe masă lui Cojocaru toate ingredientele. Ce a făcut Chivulete? Eu nu am ce să-i reproșez lui Chivulete.

Mai e ceva. E o dublă infracțiune în aceeași fază. Cojocaru așa a hotărât. Nu l-a influențat nimic. E un arbitru mediocru. Nu are Dinamo forța să facă astfel de intervenții. Eu știu mentalitatea lor. Discutăm de un arbitru mediocru. Nu există așa ceva. Vorbim de un arbitru… vorbim de un arbitru mediocru , care a stricat echilibrul unui Craiova – Dinamo foarte bun”, a declarat Horia Ivanovici.

Un arbitru cu valoare le dădea lui Bancu și Armstrong cartonaș galben, în spiritul jocului”

În plus, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA consideră că un arbitru bun ar fi evitat să scoată din buzunar cartonașul roșu pentru a nu strica echilibrul jocului. Cei doi fotbaliști ar fi putut fi avertizați doar cu câte un galben.

„Eu dacă eram arbitru le dădeam galben la amândoi. Dacă ești un arbitru mare, dai galben. A fost o chestiune între doi cocoși. Armstrong, un șmecheraș de pe străzile din Glasgow. Bancu e un oltean orgolios care a răspuns imatur. Un arbitru cu statură le dădea galben la amândoi. A stricat jocul.

Am ajuns niște vrăbiuțe. Zici că suntem fetițe. Arată unde l-a lovit, pe piept. Un arbitru le dădea galben și le spunea că îi dă afară la următoarea. Am venit să vedem fotbal, nu pe Cojocaru făcând praf meciul”, a mai spus Horia Ivanovici.

Marius Șumudică: “Armstrong e provocator și deștept. L-a păcălit pe Bancu. N-ai cum sa le dai galben. Doar roșu la amândoi!”

, a intrat în direct și a comentat și el scandalul din timpul meciului Universitatea Craiova – Dinamo. Tehnicianul e de părere că Armstrong a calculat foarte bine faza, întrucât a scos o eliminare, însă, în opinia sa, merita și el să fie trimis la vestiare.

„A fost un duel între doi jucători, unul provocator, foarte deștept în opinia mea, Armstrong, care nu e la prima abatere. E un băiat deștept. Tot timpul provoacă. El a mai avut un clinch cu Bancu. Enervează adversarul. Dacă jucătorul cu care e în conflict cedează, are de câștigat. L-a păcălit. A fost atât de deștept încât și când s-a ridicat de jos l-a călcat pe Bancu. Sângele lui fierbinte… Bancu a lovit, a reacționat. Se vede urât. Gestul lui Bancu e mai vizibil. Părerea mea e că trebuia roșu la amândoi jucători.

Nu ai cum să dai doar galben. E lovitură. Nu ai cum. Apăreau și alte incidente. E greu cu VAR-ul. Să vedem de ce s-a ajuns la acea lovitură. E clar. Armstrong a făcut totul până la limita regulamentului”, a explicat Marius Șumudică.