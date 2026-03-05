Colaborare de succes pentru Raphinha. Cu ce brand de top a semnat fotbalistul 

ADVERTISEMENT

Fotbalistul internațional Raphinha este protagonistul unui colaborări de succes. Vestea a fost făcută publică de brandul de top cu care atacantul în vârstă de 31 de ani a semnat. Despre ce campanie este vorba, de fapt.

Raphinha, contract uriaș cu o companie renumită

Raphinha se află în centrul unei reclame inedite, care îl va umple de bani. Starul celor de la Barcelona, care , și-a pus semnătura pe un contract uriaș, cu venituri considerabile.

Starul are o colaborare inedită cu o companie de renume de peste Ocean. Calvin Klein a anunțat că sportivul se află în prim-plan în campania pentru primăvara lui 2026. Jucătorul de 31 de ani a realizat o ședință foto incendiară.

„Ca atlet, sunt mereu atent la modul în care mă mișc și la cum mă simt, iar lenjeria Calvin Klein este creată pentru performanță.

Această campanie a fost cu adevărat specială pentru mine, deoarece mi-a permis să îmbin dragostea mea pentru muzică — care a avut o influență majoră asupra copilăriei mele — cu pasiunea pentru fotbal”, a spus Raphinha, conform .

În prezent, fotbalistul care evoluează pentru Barcelona se alătură unei liste importante de ambasadori. Printre vedetele care au semnat cu acest brand important de numără Bad Bunny, Rosalia și Jeremy Allen White.

Cum arată colecția promovată de Raphinha

Imaginile care îl au drept protagonist pe Raphinha au fost realizate de un profesionist în domeniu, pe numele său Daniel Sannwald. Pozele în care starul prezintă lenjeria emblematică a brandului de top au fost făcute astfel încât să îmbine atletismul cu inovația.

Mai mult, colecția a fost confecționată pentru a da încredere bărbaților care o poartă. În plus, lenjeria fără cusături este realizată cu un mare accent pus pe mișcare și forță. Aceste elemente se găsesc cu mare ușurință în cariera lui Raphinha.

Totodată, creația aduce la viață abilitățile de elită ale fotbalistului alături de cele mai noi stiluri de lenjerie Calvin Klein. Producătorul a anunțat că a folosit materiale avansate și o croială rafinată, lenjeria fiind concepută pentru a se mișca odată cu corpul.

Prin urmare, oferă confort și control. Raphinha s-a bucurat din plin de rolul de model, imaginile surprinzând energia pe care sportivul o are de fiecare dată când ajunge pe terenul de fotbal. De asemenea, campania i-a evidențiat silueta.

E atent la felul în care arată, la fel și partenera sa de viață. Iubita atacantului brazilian, pentru a avea o formă fizică de invidiat. Blondina petrece foarte mult timp în sala de fitness.