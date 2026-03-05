Sport

Colaborare de succes pentru Raphinha. Cu ce brand de top a semnat fotbalistul 

Raphinha a marcat o reușită uriașă cu o companie cu sediul în Statele Unite ale Americii. Starul celor de la Barcelona se alătură unor vedete de renume.
Alexa Serdan
05.03.2026 | 14:25
Colaborare de succes pentru Raphinha Cu ce brand de top a semnat fotbalistul
Cu ce brand a semnat Raphinha. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Fotbalistul internațional Raphinha este protagonistul unui colaborări de succes. Vestea a fost făcută publică de brandul de top cu care atacantul în vârstă de 31 de ani a semnat. Despre ce campanie este vorba, de fapt.

Raphinha, contract uriaș cu o companie renumită

Raphinha se află în centrul unei reclame inedite, care îl va umple de bani. Starul celor de la Barcelona, care a sărit la bătaie la final partidei cu Real Madrid, și-a pus semnătura pe un contract uriaș, cu venituri considerabile.

Starul are o colaborare inedită cu o companie de renume de peste Ocean. Calvin Klein a anunțat că sportivul se află în prim-plan în campania pentru primăvara lui 2026. Jucătorul de 31 de ani a realizat o ședință foto incendiară.

ADVERTISEMENT

„Ca atlet, sunt mereu atent la modul în care mă mișc și la cum mă simt, iar lenjeria Calvin Klein este creată pentru performanță.

ADVERTISEMENT
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba...
Digi24.ro
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte

Această campanie a fost cu adevărat specială pentru mine, deoarece mi-a permis să îmbin dragostea mea pentru muzică — care a avut o influență majoră asupra copilăriei mele — cu pasiunea pentru fotbal”, a spus Raphinha, conform fashionnetwork.com.

ADVERTISEMENT
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu,...
Digisport.ro
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele

În prezent, fotbalistul care evoluează pentru Barcelona se alătură unei liste importante de ambasadori. Printre vedetele care au semnat cu acest brand important de numără Bad Bunny, Rosalia și Jeremy Allen White.

Cum arată colecția promovată de Raphinha

Imaginile care îl au drept protagonist pe Raphinha au fost realizate de un profesionist în domeniu, pe numele său Daniel Sannwald. Pozele în care starul prezintă lenjeria emblematică a brandului de top au fost făcute astfel încât să îmbine atletismul cu inovația.

ADVERTISEMENT

Mai mult, colecția a fost confecționată pentru a da încredere bărbaților care o poartă. În plus, lenjeria fără cusături este realizată cu un mare accent pus pe mișcare și forță. Aceste elemente se găsesc cu mare ușurință în cariera lui Raphinha.

Totodată, creația aduce la viață abilitățile de elită ale fotbalistului alături de cele mai noi stiluri de lenjerie Calvin Klein. Producătorul a anunțat că a folosit materiale avansate și o croială rafinată, lenjeria fiind concepută pentru a se mișca odată cu corpul.

Prin urmare, oferă confort și control. Raphinha s-a bucurat din plin de rolul de model, imaginile surprinzând energia pe care sportivul o are de fiecare dată când ajunge pe terenul de fotbal. De asemenea, campania i-a evidențiat silueta.

E atent la felul în care arată, la fel și partenera sa de viață. Iubita atacantului brazilian, Natalia Belloli, a dezvăluit cum se antrenează pentru a avea o formă fizică de invidiat. Blondina petrece foarte mult timp în sala de fitness.

Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Programul complet...
Fanatik
Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Programul complet al celor trei zile de pe circuitul Albert Park
Marius Șumudică, sărbătorit ca un șeic în Arabia Saudită! Imagini fabuloase cu antrenorul...
Fanatik
Marius Șumudică, sărbătorit ca un șeic în Arabia Saudită! Imagini fabuloase cu antrenorul lui Al-Okhdood
CFR Cluj și-a întrerupt seria de victorii! Reacția conducerii după eșecul cu Universitatea...
Fanatik
CFR Cluj și-a întrerupt seria de victorii! Reacția conducerii după eșecul cu Universitatea Craiova: “Nu e uşor să fim mereu pe drumuri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Răzvan Burleanu, întrebat frontal despre arestarea lui Gică Popescu: 'Eu eram pregătit'
iamsport.ro
Răzvan Burleanu, întrebat frontal despre arestarea lui Gică Popescu: 'Eu eram pregătit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!