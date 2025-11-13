Colaborarea de milioane de euro pe care Novak Djokovic a refuzat-o. Care e motivul invocat de celebrul tenismen

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic este unul dintre cele mai apreciate nume din tenisul mondial. Evident, sportivul primește propuneri de colaborare din diferite direcții, însă acesta se gândește de două ori înainte să le accepte.

Ce colaborare a refuzat Novak Djokovic

Într-un interviu acordat recent, Novak Djokovic a dezvăluit că a refuzat o ofertă fabuloasă fără să stea prea mult pe gânduri. Acesta nu a spus numele companiei care l-a contactat, însă a ținut să precizeze că la mijloc a fost vorba de mulți bani.

Mai exact, fostul lider ATP care deține și 24 de titluri de Grand Slam, a primit o propunere din partea unui gigant al băuturilor carbogazoase. Acesta ar fi putut să primească nu mai puțin de 10 milioane de euro pentru o astfel de colaborare.

Întrebat de jurnalistul Piers Morgan dacă este vorba despre Coca-Cola sau Pepsi, sârbul nu a negat. Pe de altă parte, acesta a preferat să nu dea mai multe detalii și să țină totul pentru el.

De ce a refuzat sportivul propunerea

Și totuși de ce a refuzat sportivul o astfel de propunere? Novak Djokovic preferă să colaboreze doar cu branduri în care crede. Iar când a venit vorba de respectiva companie, acesta nu a fost tentat să semneze un contract.

Totodată, el a mai adăugat că pune preț pe integritate și că protejează tot ceea ce contează pentru el. Sportivul a mai ținut să sublinieze faptul că nici măcar copiii săi nu consumă o astfel de băutură și cu atât mai puțin el.

„Am refuzat multe branduri și cecuri mari pentru că nu pot reprezenta ceva în care nu cred. Nu pot numi brandul, dar este probabil cel mai faimos brand de băuturi din lume. S-a întâmplat acum mult timp, un pic mai mult.

N-au fost zeci de milioane, dar pe aproape. Îmi pasă de integritate, protejând ce e valoros pentru mine. Dacă eu nu beau ceva și copiii mei nu beau… E celebrul videoclip cu Ronaldo care a îndepărtat un Gatorade sau o Coca-Cola, respect mult asta”, a declarat Novak Djokovic.

Menționăm faptul că i-a adus colaborări importante marelui campion. Acesta este sponsorizat de o mulțime de companii celebre la nivel mondial, din diferite domenii.

Printre sponsorii săi se numără inclusiv Head, Lacoste, Asics, Hublot, Waterdrop, Aman, Qatar Airways sau Joe & The Juice. Iar după cum spunea chiar el, sportivul e destul de selectiv când vine vorba de asocierea numelui său cu un anumit brand.

Amintim faptul că deși putea să trăiască liniștit în Serbia, Novak Djokovic a preferat să înceapă o nouă viață în Grecia. Țara este vizitată anual de numeroși turiști e și preferata românilor și inclusiv pe sportiv l-a atras.

De altfel chiar el povestea într-un interviu că există o mulțime de legături între Grecia și Serbia. Totodată, .

„Sunt multe legături istorice, religioase, culturale și sociale între Grecia și Serbia, iar ăsta e un motiv important pentru care am venit aici. De asemenea, vremea și mâncarea de aici sunt minunate, iar pe coastă e cel mai frumos.

Îmi place stilul de viață de aici și simt că sârbii și grecii sunt ca frații. Ăsta e motivul numărul unu. Încercăm să vedem cum va fi viața de familie aici. Suntem de mai puțin de două luni. Până acum e o experiență foarte pozitivă”, a dezvăluit Novak Djokovic, pentru .