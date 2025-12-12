Sport

Colaboratorul lui Gică Hagi, în conducerea Barcelonei? „Sunt disponibil”

Colaboratorul lui Gică Hagi de la Farul a afirmat că ar fi dispus să revină la Barcelona, club pe care l-a reprezentat și în trecut.
Bogdan Mariș
12.12.2025 | 12:07
Colaboratorul lui Gica Hagi in conducerea Barcelonei Sunt disponibil
ULTIMA ORĂ
Colaboratorul lui Gică Hagi a vorbit despre posibilitatea de a fi numit în conducerea Barcelonei. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Rivaldo (53 de ani) a vorbit despre o posibilă revenire la Barcelona, club pe care l-a reprezentat și în cariera de fotbalist. Brazilianul, care din 2023 este acționar minoritar la Farul Constanța, a declarat că ar fi disponibil în cazul în care președintele clubului l-ar contacta pentru a activa în conducerea grupării.

Colaboratorul lui Gică Hagi, în conducerea Barcelonei?

Rivaldo a scris istorie ca fotbalist la Barcelona, echipă alături de care a cucerit două titluri, o Cupă și Supercupa Europei. De asemenea, brazilianul a primit Balonul de Aur în 1999 pentru realizările pe care le-a avut pentru formația catalană, dar și la naționala Braziliei.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu oferit recent, Rivaldo a afirmat că ar fi dispus să revină la club, de această dată într-un rol administrativ. „Dacă va exista o propunere, aș fi dispus să ascult”, a afirmat sud-americanul, care a confirmat că ar fi „disponibil” în cazul în care ar fi contactat de Joan Laporta sau de președintele care va fi ales în 2026.

Rivaldo se numără printre acționarii clubului Farul, preluând 10% din club în 2023. Brazilianul are o legătură strânsă cu formația condusă de Gică Hagi, deoarece toți cei trei fii ai săi au îmbrăcat tricoul „marinarilor”. Rivaldinho a făcut-o cu succes, în două perioade diferite, în timp ce Isaque și Joao Vitor au petrecut câteva luni la club în acest an, fără să debuteze într-un meci oficial, înainte de a semna cu gruparea portugheză Chaves.

ADVERTISEMENT
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată...
Digi24.ro
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate

Ce a declarat Rivaldo despre situația de la Barcelona

Barcelona se confruntă în continuare cu probleme financiare, însă clubul a revenit la un nivel înalt din punct de vedere sportiv, cucerind trei trofee în 2025, titlul în La Liga, Cupa și Supercupa Spaniei. Rivaldo a vorbit despre situația în care se află clubul catalan în această perioadă.

ADVERTISEMENT
Indignare în Europa, după anunțul americanilor:
Digisport.ro
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"

„Președintele (n.r. Joan Laporta) a reușit să redreseze situația după cei mai dificili ani, după plecarea lui Messi. Astăzi, Barcelona este un club solid și ambițios, care își dorește din nou să lupte pentru câștigarea UEFA Champions League”, a declarat brazilianul, conform Mundo Deportivo.

Rivaldo a analizat și criza de la Real Madrid

Campionul Mondial a analizat și perioada dificilă prin care trece marea rivală a Barcelonei, Real Madrid. „Galacticii” au obținut doar două victorii în ultimele 10 meciuri oficiale, iar postul lui Xabi Alonso pare a fi în pericol la doar câteva luni după ce a preluat echipa.

ADVERTISEMENT

„Se poate vedea că atmosfera nu este una bună. Atmosfera este neplăcută și de aceea au început să apară zvonuri despre jucători care ar dori să plece, precum Vinicius. Nu din cauza clubului Real Madrid, dar din cauza atmosferei. Cred că este vorba despre o lipsă de comunicare”, a afirmat Rivaldo.

Vești importante pentru cei mai bine cotați fotbaliști români! Cât valorează acum Radu...
Fanatik
Vești importante pentru cei mai bine cotați fotbaliști români! Cât valorează acum Radu Drăgușin și Dennis Man
Bombă! Informații de ultimă oră despre Dan Petrescu: „Ofertă de 3 milioane de...
Fanatik
Bombă! Informații de ultimă oră despre Dan Petrescu: „Ofertă de 3 milioane de euro pe an!”. Exclusiv
Presa din Cehia jubilează după Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: ”Era o...
Fanatik
Presa din Cehia jubilează după Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: ”Era o lovitură dacă nu câștiga în România”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un...
iamsport.ro
Patronul din fotbalul românesc a izbucnit: 'Ultimul om care putea fi ministru! Un simbol al corupției, un combinator care a făcut nenorociri, nu are nicio legătură cu ideea de justiție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!