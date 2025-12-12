Colaboratorul lui Gică Hagi, în conducerea Barcelonei? „Sunt disponibil”

ADVERTISEMENT

Rivaldo (53 de ani) a vorbit despre o posibilă revenire la Barcelona, club pe care l-a reprezentat și în cariera de fotbalist. Brazilianul, care din 2023 este acționar minoritar la Farul Constanța, a declarat că ar fi disponibil în cazul în care președintele clubului l-ar contacta pentru a activa în conducerea grupării.

Colaboratorul lui Gică Hagi, în conducerea Barcelonei?

Rivaldo a scris istorie ca fotbalist la Barcelona, echipă alături de care a cucerit două titluri, o Cupă și Supercupa Europei. De asemenea, brazilianul a primit Balonul de Aur în 1999 pentru realizările pe care le-a avut pentru formația catalană, dar și la naționala Braziliei.

Într-un interviu oferit recent, Rivaldo a afirmat că ar fi dispus să revină la club, de această dată într-un rol administrativ. „Dacă va exista o propunere, aș fi dispus să ascult”, a afirmat sud-americanul, care a confirmat că ar fi „disponibil” în cazul în care ar fi contactat de Joan Laporta sau de președintele care va fi ales în 2026.

Rivaldo se numără printre acționarii clubului Farul, preluând 10% din club în 2023. Brazilianul are o legătură strânsă cu formația condusă de Gică Hagi, deoarece toți cei trei fii ai săi au îmbrăcat tricoul „marinarilor”. a făcut-o cu succes, în două perioade diferite, în timp ce Isaque și Joao Vitor au petrecut câteva luni la club în acest an, fără să debuteze într-un meci oficial, înainte de a semna cu gruparea portugheză Chaves.

Ce a declarat Rivaldo despre situația de la Barcelona

Barcelona se confruntă în continuare cu probleme financiare, însă clubul a revenit la un nivel înalt din punct de vedere sportiv, cucerind trei trofee în 2025, titlul în La Liga, Cupa și Supercupa Spaniei. Rivaldo a vorbit despre situația în care se află clubul catalan în această perioadă.

„Președintele (n.r. Joan Laporta) a reușit să redreseze situația după cei mai dificili ani, după plecarea lui Messi. Astăzi, Barcelona este un club solid și ambițios, care își dorește din nou să lupte pentru câștigarea UEFA Champions League”, a declarat brazilianul, conform .

Rivaldo a analizat și criza de la Real Madrid

Campionul Mondial a analizat și perioada dificilă prin care trece marea rivală a Barcelonei, Real Madrid. „Galacticii” au obținut doar două victorii în ultimele 10 meciuri oficiale, iar la doar câteva luni după ce a preluat echipa.

„Se poate vedea că atmosfera nu este una bună. Atmosfera este neplăcută și de aceea au început să apară zvonuri despre jucători care ar dori să plece, precum Vinicius. Nu din cauza clubului Real Madrid, dar din cauza atmosferei. Cred că este vorba despre o lipsă de comunicare”, a afirmat Rivaldo.