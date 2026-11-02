Colaboratorul lui Reghecampf de la FCSB, acuzat de violență. S-a emis ordin de protecție

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Un nou scandal a izbucnit în tabăra celor de la FCSB. Un colaborator al Laurențiu Reghecampf și-a agresat partenera și a fost acuzat de violență domestică. Bărbatul a primit și ordin de protecție, neavând voie să se apropie la mai mult de 100 de metri de femeie.

Unul din colaboratorii lui Reghecampf a fost acuzat de violență domestică

Este vorba de preparatorul fizic Adrian Popa (36 de ani), care a lucrat împreună cu Reghecampf la Al-Hilal Omdurman și Esperance Tunis și . Acesta împarte funcția cu Thomas Neubert.

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Conform , în data de 23 octombrie, Judecătoria Sectorului 4 a hotărât să-i dea interdicție oficialului ”roș-albaștrilor” de a se mai apropia de victimă sau de locuința acesteia și l-a obligat să ia parte la cel puțin șase ședințe de consiliere psihologică. Hotărârea nu este definitivă, iar trei zile mai târziu Adrian Popa a depus apel.

Incidentul reclamat de partenera preparatorului fizic de la FCSB s-a petrecut în data de 20 octombrie, în jurul prânzului, în locuința în care cei doi trăiau. Psiholog de meserie, femeia le-a explicat judecătorilor că a descoperit conversații între partenerul său și o altă femeie.

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Ea l-a confruntat pe Adrian Popa de față cu o prietenă pe care o chemase special pentru a asista la discuție și i-a cerut să părăsească locuința și să stabilească condițiile în care acesta urma să își vadă copilul minor. Totul a degenerat în momentul în care femeia i-a adus valiza, iar angajatul FCSB s-a înfuriat, a aruncat geamantanul, ar fi început să înjure și să arunce cu obiectele din casă.

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Angajatul FCSB a încercat să spargă ușa

Mai mult, preparatorul fizic de la FCSB ar fi trântit-o la pământ, a bruscat-o, a imobilizat-o și a încercat să-i ia telefonul. Ea a reușit să scape după intervenția prietenei care era de față, s-a refugiat într-un dormitor și a sunat la poliție.

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Femeia a mai povestit că Adrian Popa ar fi încercat să spargă ușa camerei pentru a pătrunde peste ea și a amintit faptul că au mai existat și alte episoade de violență în momentul în care se ajungea la subiectul despărțirii.

Varianta bărbatului este puțin diferită

În fața instanței, Adrian Popa nu a negat incidentul în totalitate, însă a precizat că femeia s-a împiedicat în momentul în care a împins valiza. El a mărturisit că s-a aplecat peste ea, dar fără a avea vreun gând violent, ci doar pentru că își dorea să discute cu ea fără alte persoane de față.

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În ceea ce privește discuțiile cu altă femeie, oficialul FCSB a explicat că partenera sa i-a spart contul de email unde a găsit acele conversații, însă a amintit faptul că ultimele discuții erau din luna aprilie, atunci când acea relație s-a încheiat.

Preparatorul fizic al ”roș-albaștrilor” a recunoscut că relația cu partenera sa a fost mai mereu una cu năbădăi și episoadele de violență fizică erau reciproce. El a amintit de un moment petrecut înainte cu o săptămână de incidentul pentru care s-a ajuns în instanță și în care cei doi s-au scuipat reciproc.

Motivarea instanței

În motivarea deciziei, judecătorii au ținut cont de faptul că apar în momentul în care femeia deschide subiectul despărțirii și au stabilit că bărbatul își poate vedea copilul minor, dar în prealabil trebuie să o anunțe pe mamă.

”Manifestările agresive ale pârâtului nu apar în mod aleatoriu, ci sunt asociate tocmai situațiilor în care reclamanta încearcă să se desprindă de relația de cuplu. Indiferent de natura neînțelegerilor dintre parteneri, fiecare dintre aceștia are obligația de a respecta integritatea fizică și psihică a celuilalt.

Starea de pericol specifică violenței domestice nu presupune în mod necesar existența unei agresivități permanente și neîntrerupte”, se arată în motivarea judecătorilor, dar au respins cererea ca agresorul să poarte brățară electronică.