Colaps total pentru Pisa fără Marius Marin! „Lanterna roșie” din Serie A s-a făcut de râs pe terenul lui Juventus după înlocuirea mijlocașului român

Pisa a rezistat onorabil timp de 60 de minute pe terenul lui Juventus, însă mai apoi s-a prăbușit total, iar căderea a sosit după ce Marius Marin a fost înlocuit.
Bogdan Mariș
08.03.2026 | 07:15
Pisa a cedat cu 0-4 pe terenul lui Juventus. Trei dintre goluri au fost înscrise după ce Marius Marin a fost înlocuit. FOTO: Hepta
Pisa se îndreaptă cu pași repezi către Serie B, șansele de salvare fiind minime după un nou eșec. „Lanterna roșie” din Serie A a cedat cu 0-4 pe terenul lui Juventus, însă toate cele 4 goluri au sosit în repriza secundă, 3 dintre ele după ce internaționalul român Marius Marin a fost înlocuit. Ce notă a primit acesta.

Pisa, colaps total pe terenul lui Juventus

Pisa a făcut o primă repriză bună contra lui Juventus, gruparea pregătită de Luciano Spalletti neavând multe faze periculoase în primele 45 de minute. Mai apoi însă, gazdele au reușit să deschidă scorul, prin golul înscris de Andrea Cambiaso în minutul 56. Antrenorul Oscar Hiljemark a efectuat trei modificări la scurt timp după acea reușită, iar printre cei care au părăsit terenul s-a numărat și Marius Marin, care primise un cartonaș galben în minutul 40 pentru un fault.

Decizia antrenorului suedez nu s-a dovedit a fi una inspirată, deoarece Khephren Thuram a dublat avantajul lui Juventus în minutul 65, iar apoi Kenan Yildiz a făcut 3-0. Scorul final, 4-0, a fost stabilit în prelungiri de Jeremie Boga, iar jucătorii lui Juventus i-au dedicat un succes clar antrenorului Luciano Spalletti, care a împlinit sâmbătă 67 de ani.

Ce notă a primit Marius Marin după Juventus – Pisa 4-0

Marius Marin a primit nota 6.7 din partea site-ului SofaScore pentru prestația din meciul cu Juventus, singurii fotbaliști din echipa Pisei cu o notă mai mare fiind mijlocașul Juan Cuadrado, cu 7, și atacantul Rafiu Durosinmi, cu 6.8. Mijlocașul român a avut un procentaj al paselor corecte de 88% (14 din 16) și a câștigat 4 din cele 10 dueluri în care a fost implicat.

Omul meciului a fost atacantul celor de la Juventus, Kenan Yildiz, care a primit nota 10. Acesta se numără printre vedetele naționalei Turciei și va fi unul dintre principalele pericole pentru prima reprezentativă a României în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, care se va disputa pe 26 martie la Istanbul.

Cum arată clasamentul din Serie A

După acest rezultat, Juventus a ajuns la 50 de puncte și s-a apropiat la o singură lungime de AS Roma, ocupanta locului 4, cu mențiunea că gruparea din capitală va evolua duminică pe terenul celor de la Genoa. De cealaltă parte, Pisa rămâne cu 15 puncte și ocupă în continuare ultimul loc, la 9 lungimi de Cremonese, prima echipă aflată în afara „zonei roșii”. Capul de afiș al etapei, derby-ul dintre Milan și Inter, va avea loc duminică, de la ora 21:45.

Clasamentul din Serie A după Juventus - Pisa 4-0
Clasamentul din Serie A după Juventus – Pisa 4-0. FOTO: captură Flashscore
