Cole Palmer a suferit cea mai stupidă accidentare posibilă! Starul lui Chelsea va rata meciurile cu Barcelona și Arsenal

Așteptat cu înfrigurare de fanii de pe Stamford Bridge să revină după o accidentare care l-a ținut o perioadă îndelungată departe de teren, Cole Palmer se vede nevoit să-și amâne întoarcerea.

Accidentare bizară suferită de Cole Palmer, starul lui Chelsea, chiar când se pregătea să revină pe teren

În conferința de presă premergătoare partidei Burnley – Chelsea, din etapa a 13-a din Premier League, antrenorul Enza Maresca a anunțat că Palmer va fi din nou absent după ce a suferit un accident stupid în propria locuință.

Tehnicianul italian a dezvăluit că vedeta londonezilor și-a fracturat degetul mic de la piciorul stâng după ce s-a lovit de ușa casei. ”Din păcate, a avut un accident acasă cu degetul de la picior. Dar nu e nimic important.

Cu siguranță nu se întoarce săptămâna viitoare. Este o problemă. Singurul lucru pe care îl știm este că nu este disponibil nici săptămâna aceasta, nici săptămâna viitoare. Mă trezesc de multe ori noaptea ca să merg la toaletă, mă lovesc la cap, la picior, peste tot. Se poate întâmpla…

Ultima dată când l-am văzut a fost ieri dimineață și era fără șosete, fără șlapi, fără nimic. Nu știu cum se simte astăzi. A fost în vestiar. Nu șchiopăta, părea bine, dar e degetul mic de la picior, așa că poate fi dureros”, a declarat Maresca, conform .

Ce meciuri va rata Palmer din cauza noii accidentări

Situația nu este dramatică după accidentul suferit de Cole Palmer, jucătorul urmând să revină la antrenamente după aproximativ 10 zile de repaus. Chiar și așa, mijlocașul va rata o serie de întâlniri extrem de importante pentru Chelsea.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani, , nu va juca în partidele din Premier League cu Burnely (22 noiembrie) și Arsenal (30 noiembrie) și nici în duelul din Champions League cu Barcelona (25 noiembrie).

Se speră că nu vor exista complicații și Cole Palmer va fi apt pentru finalul de an. Managerul Enzo Maresca își dorește să-l poate include în lot odată cu întâlnirea cu Leeds, programată în 3 decembrie.

Ce variante are Maresca în absența lui Palmer

Starul lui Chelsea a fost mai mult absent în acest sezon, iar Enzo Maresca a fost nevoit să caute soluții pentru a acoperi lipsa vedetei sale. I-a folosit ca mijlocași de creație pe Joao Pedro, Enzo Fernandez sau Estevao.

Niciunul dintre cei trei nu s-a ridicat la nivelul lui Cole Palmer, însă, chiar și așa, londonezii au avut un parcurs excelent în Premier League și sunt într-o poziție foarte bună și în Champions League.

”Prefer o echipă în care să joace Cole. Mă simt mult mai bine cu Cole pe teren, dar când nu este, trebuie să găsim soluții. Echipa se descurcă fantastic, foarte bine. Pentru orice manager e plăcut când îți lipsește un jucător, dar echipa tot joacă așa cum îți dorești”, a spus Maresca.

Cifrele lui Cole Palmer din acest sezon

Marea vedetă a lui Chelsea a acuzat probleme medicale în zona inghinală într-un și nu a mai jucat de atunci. În acest sezon, el a evoluat doar în 3 meciuri în Premier League, marcând un gol, și într-o partidă din Champions League, în care a înscris.