Cole Palmer s-a deghizat în Fabrizio Romano de Deadline Day! La ce echipă s-a transferat: „Here we go! Record de 450 de milioane de euro!”

1 septembrie a fost o zi plină pe piața transferurilor. În timp ce marile echipe și majoritatea jucătorilor au nervii întinși la maximum, Cole Palmer, vedeta lui Chelsea, are chef de glume. Playmaker-ul londonezilor, care este în afara terenului un adevărat personaj, a devenit Fabrizio Romano pentru o zi și și-a înscenat transferul la Sunderland, o nou-promovată din Premier League.
Zeci de transferuri s-au perfectat în ultima zi a ferestrei estivale de transferuri, iar fanii fotbalului au fost cu ochii lipiți de rețelele de socializare în ultimele ore. Profitând de atenția sporită a oamenilor, Cole Palmer, vedeta lui Chelsea, a ales să facă o glumă pe profilul său de Instagram.
În felul în care jurnalistul italian, Fabrizio Romano, anunță cele mai tari mutări din fotbalul internațional, mijlocașul londonezilor s-a postat în tricoul lui Sunderland și și-a anunțat transferul record pentru 450 de milioane de euro.
„Gata, se face! Sunderland va plăti o sumă record de 450.000.000 de lire sterline pentru a-l împrumuta pe Cole Palmer, starul lui Chelsea. Palmer urmează să efectueze vizita medicală înainte de a ajunge la echipa ce a plătit 450.000.000 de lire pentru această mutare!
Cole Palmer și-a dorit să semneze doar cu Sunderland, iar acordul între jucător și echipă a existat încă de la începutul lunii august, iar acum transferul este gata de final! Planul este confirmat, dar nu oficial!”, a scris Cole Palmer în postarea sa pe social media.
La o oră distanță de la postarea inițială, Palmer a revenit cu un update în comentariile postării: „Conform sursei noastre, transferul a picat!”, și-a continuat el momentul de satiră de pe internet.
În acest moment, Cole Palmer este accidentat și nu a fost folosit de Enzo Maresca în ultimele două meciuri de Premier League. Pentru mijlocașul londonezilor, această zi are o însemnătate foarte mare, întrucât el a fost transferat de Chelsea chiar în Deadline Day-ul din 2023.