Cole Palmer s-a deghizat în Fabrizio Romano de Deadline Day! La ce echipă s-a transferat: „Here we go! Record de 450 de milioane de euro!”

1 septembrie a fost o zi plină pe piața transferurilor. În timp ce marile echipe și majoritatea jucătorilor au nervii întinși la maximum, Cole Palmer, vedeta lui Chelsea, are chef de glume. Playmaker-ul londonezilor, care este a devenit Fabrizio Romano pentru o zi și și-a înscenat transferul la Sunderland, o nou-promovată din Premier League.

Cole Palmer, farse de Deadline Day! Transfer la Sunderland pentru 450 de milioane de euro

iar fanii fotbalului au fost cu ochii lipiți de rețelele de socializare în ultimele ore. Profitând de atenția sporită a oamenilor, Cole Palmer, vedeta lui Chelsea, a ales să facă o glumă pe profilul său de Instagram.

În felul în care jurnalistul italian, Fabrizio Romano, anunță cele mai tari mutări din fotbalul internațional, mijlocașul londonezilor s-a postat în tricoul lui Sunderland și și-a anunțat transferul record pentru 450 de milioane de euro.

„Gata, se face! Sunderland va plăti o sumă record de 450.000.000 de lire sterline pentru a-l împrumuta pe Cole Palmer, starul lui Chelsea. Palmer urmează să efectueze vizita medicală înainte de a ajunge la echipa ce a plătit 450.000.000 de lire pentru această mutare!

Cole Palmer și-a dorit să semneze doar cu Sunderland, iar acordul între jucător și echipă a existat încă de la începutul lunii august, iar acum transferul este gata de final! Planul este confirmat, dar nu oficial!”, a scris Cole Palmer în postarea sa pe social media.

„Transferul a picat!”. Cole Palmer nu s-a oprit aici și a revenit cu un update după o oră

La o oră distanță de la postarea inițială, Palmer a revenit cu un update în comentariile postării: „Conform sursei noastre, transferul a picat!”, și-a continuat el momentul de satiră de pe internet.

În acest moment, Cole Palmer este accidentat și nu a fost folosit de Enzo Maresca în ultimele două meciuri de Premier League. Pentru mijlocașul londonezilor, această zi are o însemnătate foarte mare, întrucât el a fost transferat de Chelsea chiar în Deadline Day-ul din 2023.