Colecția unicat din România. A ajuns la peste 700 de exemplare și sute de oameni vin să o vadă

Colecția unicat de păpuși a Ancăi Chindea a ajuns la 700 de exemplare și poate fi văzută la Târgu Mureș, în Bastionul Mic. Femeia, fosta funcționară bancară, a fost nevoită să renunțe la carieră și s-a axat pe această pasiune.

Colecția unicat de păpuși de porțelan din România a ajuns la 700 de exemplare

din „Casa Păpușilor”, aflată în Bastionul Mic al Cetății Târgu Mureş, aparţinând Ancăi Chindea, o fostă funcționară bancară nevoită să renunţe la carieră din cauza unei afecțiuni medicale, a ajuns la peste 700 de păpuşi îmbrăcate în porturi populare, în haine lucru, de joacă sau de epocă.

ADVERTISEMENT

Femeia a oferit o nouă viață unor păpuși uitate, „care nu mai aveau hăinuțe corespunzătoare, desculțe, încâlcite, spălăcite, defecte”, sau care chiar nu aveau nicio probleme. Ea, cu mâinile sale, le-a cusut veșmintele speciale în care pot fi admirate astăzi.

Unele au rămas cu hainele originale, de gală, de epocă sau de petrecere, dar fiecare dintre cele 700 de păpuși de porțelan au fost, într-un fel sau altul, îmbunătățite de Ancuța – așa cum o alintă apropiații.

ADVERTISEMENT

Sute de vizitatori trec pragul Bastionului Mic pentru a le admira și, în funcție de întrebare, Anca spune câte o poveste despre fiecare păpușă. Are în colecție eschimoși, indieni, balerine, nepoți, bunici și prințese. Dumitrița este una dintre cele mai mari din colecție, are pe un metru.

Păpușa de la care a pornit toată povestea este Ancuța, despre care colecționara spune că „s-au salvat reciproc”. A cumpărat-o pentru că îi lipsea un picior și probabil urma să fie aruncată. „Ea m-a salvat pe tine. Am ieșit din bancă fără nicio susținere și am pornit la drum de la zero, cu o păpușă stricată”, a declarat Anca Chindea pentru

ADVERTISEMENT

Cum a luat naștere colecția

Proprietara colecției de păpuși de porțelan și-a amintit că atunci când a pus prima dată mâna pe Ancuța, gândul a dus-o la o întâmplare de pe vremea când avea 4-5 ani și demontabile.

ADVERTISEMENT

„Ei bine, acea întâmplare tristă din copilărie, care m-a urmărit ani la rând, a ajuns să-mi fie benefică. 45 de ani mai târziu m- am aplecat asupra acestei păpuși cu gândul că dacă o aveam când era mică, eram cel mai fericit copil. Și mi-am zis s-o cumpăr, că am să fac ceva cu ea. (…) Eu i-am construit acel picior lipsă, dintr-un cablu cu pansament şi leucoplast, doar că nu se potrivea cu celălalt.

Şi atunci, din dorința de a acoperi acel defect, am ales să-i cos hăinuțe populare. Și uite aşa am reuşit s-o scot la lumină. Dar ea a reușit, pe măsură ce eu am îmbrăcat-o, să-mi transmită acea stare de pace, de bucurie, de linişte de care eu, la rândul meu, aveam nevoie. Eu n-am avut vreme de răsfăț, să fac ceea ce îmi place. Din păcate, am rămas văduvă de tânără, cu doi copii, cu o casă începută, cu probleme medicale, iar în momentul în care m-am văzut liberă, am căutat să fac ceea ce îmi place cel mai mult”, a povestit Anca Chindea.