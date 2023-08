Colega de salon a Alexandrei, dezvăluiri despre noaptea tragediei de la Maternitatea din Botoşani: ”Gura și nasul îi erau vinete”

Ultimele clipe din viața Alexandrei, tânăra mamă decedată la Maternitatea din Botoșani, au fost cumplite. Colega de salon a victimei face dezvăluiri despre noaptea tragediei.

Mărturii cutremurătoare făcute de colega de salon a Alexandrei, tânăra gravidă moartă la Botoșani

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, în noaptea de joi spre vineri, 18 august 2023, în condiții cumplite pe un pat de spital la Maternitatea Botoșani.

De-a lungul acelei nopți, Alexandra a avut dureri și sângerări. Spre dimineață a rămas fără aer. Pe toată durata nopții a implorat ajutorul medicului de gardă dar și al celui curant.

A făcut asta timp de șapte ore, aspect evidențiat și de ancheta internă a Spitalului Județean Mavromati, de care aparține Maternitatea. În ciuda strigătelor de disperare, tânăra gravidă nu a fost vizitată de niciun medic. Sarcina sa, complicată infecțios, nu a fost evacuată.

Vineri, 18 august, după ora 7:30, starea tinerei s-a înrăutățit. A fost raportată o sângerare abundentă la nivelul căilor aeriene superioare. A fost transferată la Secția ATI, unde s-a instituit manevre complexe de reanimare. La ora 8.00, tânăra se stingea pe un pat de spital.

Miercuri, 30 august, în spațiul public a apărut mărturia uneia dintre colegele de salon ale Alexandrei. Aceasta confirmă toate acuzațiile aduse medicilor de către familia victimei.

Ea spune că, pe tot parcursul tragicei nopți, niciun medic nu a trecut prin salonul în care erau internate. În tot acest timp, . Singurul ajutor i-a fost oferit de câteva asistente.

”Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete.

Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat femeia pentru .