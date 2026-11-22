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. Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi a fost Marin Dragnea, ultimul fost coleg cu care a vorbit. Fostul mijlocaș și-a găsit cu greu puterea să vorbească despre bunul său mic.

Marin Dragnea, interviu sfășietor la moartea lui Dudu Georgescu

Marin Dragnea își aduce aminte cu durere când s-a întâlnit ultima oară cu fosta mare legendă a lui Dinamo: „Ne-am văzut în 2016 când a venit la un meci la Dinamo și Ionuț Negoiță l-a păcălit că îi dă un apartament fără să plătească nimic, însă nu i-a dat niciun act, ci doar să stea în el. S-a supărat și a plecat în Canada înapoi. Voia să revină definitiv în România. A zis că îl angajează Negoiță și îi dă o grupă de copii la Dinamo”.

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Fostul jucător în vârstă de 70 de ani a explicat cum a reușit Dudu Georgescu să piardă o proprietate extrem de scumpă în centrul Capitalei: „El avea o casă la capătul tramvaiului 16, lângă Magazinul Cocor, în zona Unirii. O casă foarte frumoasă, mergeam acolo cu soțiile făceam câte un grătar. Din păcate a fost retrocedată unui evreu. A câștigat-o pentru că o avea înainte să plece din Israel”.

Marin Dragnea își aduce aminte cu bucurie de fostul său coleg de cameră: „Am stat în cameră cu el, am fost prieteni de familie, foarte apropiați. La Săftica stăteam cu Augustin, Iordache, Lucuță, Custov în prima vilă, camera de sus. Ne știam de la Progresul București, stăteam împreună și în deplasări. Ce să mai… când am auzit ce s-a întâmplat nu mi-a venit să cred. Am rămas consternat. L-am sunat și în septembrie acolo de ziua lui, i-am dat mesaj, nici nu mi-a răspuns”.

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Marin Dragnea, dezvăluiri de familie despre Dudu Georgescu

: „Mi-e greu pentru că e vorba tocmai de Dudu. Mi-am revenit acum puțin. Nu știm cauza, nu răspunde nimeni la telefon, nici soția, nici fiul lui. Era cu soția în Canada, cred că și fiul lui Duducă. El lucra la o bancă pe lângă TVR și dacă nu îmi răspundea Dudu, îl sunam pe el. Cred că a rămas și el prin Canada. Marina, soția lui, a lucrat la policlinica MAI și avea o fată din prima căsătorie în Canada și acolo au rămas.

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A fost un om deosebit, caracter sănătos, foarte bun. Cred că de-asta nici nu a reușit, iar soția Marina îl învăța să nu mai fie așa bun, că lumea e rea și profită. A fost pâinea lui Dumnezeu, n-am văzut așa ceva! Ca fotbalist a fost uriaș. Datorită lui, și eu și Augustin am marcat multe goluri pentru că îl țineau 2-3 adversari și crea spații pentru noi. Mereu zicea, râdeam și ne tachinam pe tema asta”.

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Îți poți face o idee despre ce fel de jucător a fost Dudu Georgescu doar din următoarea istorisire: „După antrenamente, eu eram accidentat, aveam 18 ani și făceam alergări până să mă operez pentru ruptură de ligamente. Rămânea cam o oră după antrenament, doar centrări cu Lucescu și Radu Nunweiller, unul de pe stânga, unul de pe dreapta și să dădea la poartă. Și el și Florea Dumitrache rămânea. Mă uitam la ei ca la niște zei”.

În final, Marin Dragnea are și un strigăt de nemulțumire: „Chiar trebuie să ajungem numai în situații de-astea, să ne dăm seama de valoarea unui om doar după ce nu mai este printre noi?! Din câte mi-a spus el nu o ducea așa rău în Canada. Când am mai vorbit l-am invitat la sărbătoarea de 70 de ani a lui Dinamo și a zis că nu poate să vină că are treabă acolo. Nu știm nici noi ce s-a întâmplat cu el. Dumnzeu să îl odihnească! Îmi pare foarte rău”.

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Dumitru Moraru, afectat de moartea lui Dudu Georgescu: „Putea să joace la orice echipă din lume”

Țețe Moraru a fost ultimul coleg care a primit vestea tragică: „Acum am intrat în casă și m-a luat tremuratul. Tocmai am aflat pentru că făceam curat prin curte. Dumnezeu să îl ierte săracul! A murit amărât după toate performanțele și tot ce a făcut pentru fotbalul românesc. Păcat de el.

Nu l-a mai băgat nimeni în seamă și a fost nevoit să plece în Canada. Nu a reușit nici acolo cu academia de fotbal, veneau 3 fete, plăteau părinții. Stătea într-un apartament închiriat și nu știu din ce trăia. Nu mai știm nimic de el, nici de soție. În ultima perioadă nu mai vorbea cu niciun coleg”.

Marele absent la întâlnirea de 45 de ani de la eliminarea lui Inter Milano, Dudu Georgescu a fost și atunci decisiv: „El a marcat primul gol cu Inter Milano, tocmai ne-am revăzut și am vorbit și de el. Mare păcat! Suntem foarte afectați cu toții. Așa mari jucători să nu fie ajutat de Dinamo, să îi dea și un 2.000 de euro, să rămână în club. A fost antrenor la tineret. Era o chestie de imagine pentru club. Cum cred că și Cornel Dinu ar trebui ajutat. Și la Steaua s-a întâmplat la fel cu Lucian Bălan și Ilie Bărbulescu. Și Liță Dumitru are probleme”.

Țețe Moraru e convins că regretatul golgheter al lui Dinamo ar fi putut face performanțe mult mai mari: „Dudu avea o detentă extraordinară, plutea în aer. Doar Florea Dumitrache avea o detentă mai bună cu el. Mare fotbalist Dudu Georgescu și un om extraordinar. Am fost 2 ani colegi din 1981 până în 1983. Noi cei mai în vârstă dacă nu prinzi ceva și nu ai nimic, nu te mai bagă nimeni în seamă. E foarte trist și dureros. În perioada lui de glorie cred că juca la orice echipă din lume, la Real Madrid și Barcelona”.