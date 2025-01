Colegii lui Denis Ciobotariu de la Sepsi, detalii despre plecarea fundașului central la Rapid: „E puțin aiurea”

Sepsi a jucat deja două meciuri amicale în cantonamentul din Antalya. Covăsnenii au suferit două înfrângeri, însă în fața unor adversari redutabili: RWD Molenbeek și Young Boys Berna. Jucătorii lui Valentin Suciu speră să obțină victorii în partidele oficiale.

Sepsi – YB Berna 1-4

Meciul cu Young Boys Berna a fost un adevărat test pentru echipa din Covasna. Elvețienii joacă în acest sezon în Champions League. Singurul gol marcat de echipa lui Suciu a venit din penalty. Marius Coman a transformat o lovitură de la punctul cu var.

Cosmin Matei: „Va fi o luptă, consider eu, strânsă până în ultima etapă”

La finalul jocului, fotbaliștii de la Sepsi nu au fost prea afectați de rezultat. Cosmin Matei a vorbit despre partidă, dar și despre următoarele obiective ale echipei. El a făcut câteva declarații interesante despre colegul său,

„Am avut două meciuri amicale. Încercăm să revenim. Timpul este destul de scurt până la primul meci din campionat. Am jucat și ieri, și astăzi. S-a acumulat oboseala. Încercăm să rămânem sănătoși.

(n.r. Contează rezultatele din meciurile amicale?) Nu. Nu contează. Important e să ne pregătim și, cel mai important, e meciul din campionat. Va fi o luptă, consider eu, strânsă până în ultima etapă. Și celelalte echipe din spate, cu o serie pozitivă de rezultate, pot spera la playoff. Noi ne dorim să facem față. Unitatea pe care a demonstrat-o grupul, modestia și tot ce înseamnă Sepsi sunt atuurile noastre.

(n.r. Ce se întâmplă cu Denis Ciobotariu?) Nu știu. Momentan este cu noi, dar nu știu detalii. Dacă cluburile se vor înțelege, e bine. Dacă nu, la fel.

Eu am început anul foarte bine. Sunt fericit că am trecut peste acea situație delicată și sper să fiu sănătos. (n.r. Ce ai învățat din 2024?) Să nu consum pre-workout înainte să îl testez la un laborator acreditat.

(n.r. Mircea Lucescu a fost în tribune. Te gândești la națională?) Nu. Nu mă gândesc. Dacă o să fiu chemat, o să mă duc cu mare drag. (Niczuly se mai gândește?) El, da”, a spus Cosmin Matei la finalul partidei amicale cu Young Boys Berna.

Florin Ștefan, detalii despre transferul lui Ciobotariu la Rapid

Și Florin Ștefan a avut un discurs similar. Fundașul celor de la Sepsi recunoaște că perioada de cantonament din Turcia nu este deloc ușoară, însă este foarte motivat pentru anul 2025. Și el a spus câteva cuvinte despre transferul lui Ciobotariu la Rapid.

„Este un cantonament greu. Știam ce ne așteaptă. Am avut două jocuri de pregătire și le-am pierdut. E bine că am pierdut acum. Trebuie să vedem unde am greșit, să analizăm și să ne îmbunătățim până începe campionatul. E foarte bine că avem adversari puternici și ne vedem valoarea.

Este o luptă intensă. Noi ne dorim să ajungem în playoff. Am vorbit cu Denis (n.r. Denis Ciobotariu). El trebuie să se gândească. Nu pot eu să îi dau un sfat. El ne va ajuta până în vară, cred eu. Depinde doar de el și de conducere. Eu cred că e un jucător profesionist. El a semnat deja cu Rapid și este puțin aiurea să joace împotriva echipei contracandidate la playoff”, a explicat Florin Ștefan.