Colegul de cameră al lui Mirel Rădoi e acum director de școală! “Era ca la cazarmă! Punea capul în gheată!” Exclusiv

Olteanul Adrian Stroe a renunțat la fotbal la doar 20 de ani din cauza unei accidentări și conduce din 2016 cunoscutul Colegiu Național „Ștefan Velovan” din Craiova. Stroe și actualul selecționer au împărțit aceeași cameră în cantonamentul montan al Extensivului de la Poiana Brașov, cu puțin timp înainte ca Mirel să plece la Steaua. FANATIK a realizat un reportaj la Craiova cu fostul coleg al lui Mirel Rădoi, actualul selecţioner al naţionalei României.

Pe Adrian Stroe mi l-a prezentat un prieten bun din Craiova. Eram în decembrie 2020 la meciul din Bănie cu FCSB, când Craiova trebuia să aibă 3-1 la pauză, iar oaspeții vreo 7-0 după repriza secundă.

„Domnul Stroe, director de școală în Craiova!” „Ok, îmi pare bine!” Așa, și? Păi aici vine continuarea interesantă ce a dus la povestea de mai jos. „Fost coleg de cameră cu Mirel Rădoi, actualul selecționer, când Mirel a jucat pentru Extensiv”. Upsss… Se schimbă situația! Radical.

Cantonament la Poiana Brașov cu Mirel Rădoi în cameră

Rămâne să ne auzim a doua zi dimineața. Zi de sâmbătă. În mod normal, Adrian Stroe trebuia să fie liber. Dar e de acord să ne vedem chiar la Colegiul „Ștefan Velovan”, unde este director. Șef la una dintre cele mai respectate școli din Craiova, una care anul trecut a împlinit 150 de ani, dar pandemia i-a pus pe silent o aniversare rotundă.

El este Adrian Stroe, fostul jucător al Extensivului, pe care o accidentare l-a obligat să renunțe la fotbal la doar 20 de ani și să-și facă o carieră în învățământ. Timp de aproape o oră ascultăm o poveste de viață care se putea scrie altfel dacă… Stroe era la loturile naționale, prinsese prima echipă a Extensivului, a fost coleg de cameră în cantonamentul montan cu Mirel Rădoi, care tocmai venise de la Severin și pleca repede la Steaua, dar…

Erik Andrei Stroe va fi, cu siguranță, ce nu a putut să ajungă „tati”

În 2002, la doar 20 de ani a fost nevoit să închidă capitolul fotbal din viața sa. Crud. Poate prea crud pentru un tânăr ce abia-și făcuse buletin. Accidentarea i-a schimbat traiectoria vieții. Totul s-a scris altfel. Ne povestește el cu amănunte. Iar printre fraze mai aruncăm un ochi și spre câteva video-uri cu puștiul său de doi ani și-un pic.

Erik Andrei Stroe e înnebunit după minge, iar ochii tatălui aproape că lăcrimează de câte ori mai găsește câte-un filmuleț. Probabil că în sufletul său speră că Erik va ajunge fotbalist, ceea ce și-a dorit și el enorm. De fapt, sigur va ajunge! Așa se face istoria. Frânturi de viață, cu urcușuri și coborâșuri. Cu decizii bune sau mai puțin bune. Adrian Stroe, colegul de cameră al lui Mirel Rădoi, acum, la 38 de ani, un respectabil director de școală, ne spune povestea sa la ceas de iarnă.

Cum a prins echipa mare a Extensivului antrenată de Cârțu

„Am participat la un turneu final de juniori cu Extensivul. În semifinală am întâlnit Sportul Studențesc, cu Stăncioiu, Galamaz și mulți care ulterior au ajuns în prima ligă. În meciul acela cu Sportul am dat gol și după turneu m-au chemat imediat la echipa mare a Extensivului, antrenată de Sorin Cârțu.

Jucam extremă stânga, iar odată cu mine au mai urcat la prima formație câțiva jucători care apoi au devenit nume importante: Săceanu, Mădălin Ciucă, Velcovici, Murgan, Ionuț Stancu. Ei au ajuns, eu nu! Așa a fost viața!”

„A fost o nebunie la munte! După ce a plecat Mirel, noul meu coleg a fost Eugen Neagoe”

„L-am avut coleg de cameră pe Mirel Rădoi chiar înainte să plece la Steaua. Se întâmpla la începutul anului 2000, eram în cantonament cu Extensivul la Poiana Brașov. O nebunie! După două săptămâni în Poiană, au urmat alte vreo 10 zile la Sfântu Gheorghe. Ce antrenamente se făceau pe atunci în zăpadă! Erai terminat când ajungeai în cameră… Nu doreai decât să dormi. Iar Mirel chiar a fost un băiat de la care aveai numai de învățat. După ce a plecat Mirel, noul meu coleg de cameră a fost Eugen Neagoe”

Cum se comporta Mirel în cameră. „Era ca la cazarmă”

„Mirel era un băiat extraordinar din toate punctele de vedere. Modest, foarte talentat și muncitor. Punea capul în gheată, așa cum se spune. Și la antrenamente, și la meciuri oficiale, avea aceeași dăruire. Mi-am spus de când l-am văzut că va ajunge foarte departe, pentru că asemenea jucători se nasc foarte rar.

Iar în cameră se comporta ca la cazarmă. Totul, profesionist. Nici nu aveam atunci căile acestea de comunicare, cu internet, cu rețele de socializare, cu tot ce vrei. Seara, televizorul stins și la culcare că a doua zi o luam de la capăt. Asta am văzut și am învățat de la Mirel: profesionist sută la sută de la acea vârstă!”

De ce a renunțat la doar 20 de ani: „Menisc și ligamente încrucișate”

„Am avut probleme medicale la genunchi și a trebuit să renunț devreme la fotbal. La doar 20 de ani, în 2002, eu fiind născut pe 25 aprilie 1982. M-au împrumutat și pe la Alba Iulia, dar mi-am dat seama că nu puteam să țin ritmul cu ce se cerea la nivelul primei divizii. Am avut probleme cu meniscul, cu ligamentele încrucișate. A fost o decizie foarte grea și dureroasă. După ce am renunțat la fotbal, nu am mai ținut legătura cu foștii mei colegi. Îmi era greu numai când mă gândeam la fotbal”

„Am plâns o săptămână când am luat decizia. Nu am avut bani de operație!”

„A fost o lovitură pentru mine! Cred că am plâns o săptămână după ce medicul m-a anunțat care e situația mea adevărată. Trebuia să mă operez și ar fi urmat o recuperare, care e cea mai importantă, în Italia. Nu am avut posibilitățile financiare să fac treaba asta, așa că am spus stop fotbalului. Șocul a fost foarte, foarte mare! În perioada junioratului am avut și ceva selecții la echipele naționale, deci exista potențial. Dar așa e viața! Dacă ar fi să dau acum timpul înapoi, nu știu dacă puteam schimba eu ceva și nu am făcut-o”

„Am și acum o strângere de inimă. Din 2016 am fost numit director la acest colegiu, unde sunt din 2005”

„M-am axat pe facultate, iar acum, dacă mă gândesc, cred că a fost decizia bună pentru viața mea. Chiar dacă am încă o strângere de inimă de câte ori îmi amintesc sau vorbesc despre ce s-a întâmplat atunci. Am terminat IEFS-ul în 2005 și am obținut post de profesor la Liceul Pedagogic Ștefan Velovan din Craiova. E singura școală în care am activat. În 2016, am fost numit director la acest colegiu, așa cum sunt și acum”

Un „noapte bună” din alte timpuri

Ne mai plimbăm puțin prin curtea colegiului pentru niște poze. Nu e nimeni pe stradă. E, într-adevăr, început de week-end, dar pandemia i-a izolat pe toți. Acum copiii stau în fața tabletelor, se joacă sau învață. Adulții rup televizorul, bunicii citesc panicați știrile despre Covid.

Ce departe sunt vremurile când pe vremea asta echipele noastre de fotbal erau la munte, în cantonamente, se băteau cu urșii și dormeau la ora 21! Iar personajul nostru îi spunea „noapte bună” colegului Mirel Rădoi într-un hotel din Poiana Brașov. A doua zi o luau de la capăt.

„Am fost la meciul naționalei cu Suedia, care s-a jucat aici, la Craiova și i-am susținut pe «tricolori». M-aș duce și la București, dar, din păcate, nu-mi permite timpul” – Adrian Stroe „Era o echipă frumoasă la Extensiv în acea primă parte a sezonului 1999/2000, când a venit și Mirel Rădoi de la Severin. Era și Iosif Rotariu, incredibil!, apoi Mieilă, Dorin Rădoi, toți ținuți foarte bine în frâu de domnul Sorin Cârțu” – Adrian Stroe

Sfatul fostului coleg Adrian Stroe pentru Mirel Rădoi

„Mirel, continuă pe drumul pe care ai pornit, pentru că o să reușești. Așa cum te cunosc eu. Lasă deoparte toate răutățile din jur, pentru că sunt multe răutăți în fotbal, și arată ce poți. Ai demonstrat în 2019, la Europeanul de tineret din Italia, de ce ești în stare. Și nu a fost o surpriză pentru mine ce ai făcut acolo! O să vină rezultatele importante și la naționala mare a României! Te susțin sută la sută!”

Cum arată viitorul de antrenor al lui Rădoi: „Sunt sigur că va antrena Craiova”

„Și după 20 de ani mă uimește un lucru incredibil la Mirel: modestia! Toată lumea vorbea de bine despre el și îmi pare rău, o spun acum, că nu ne-am mai întâlnit deloc de atunci! Îmi place că nu s-a schimbat. Cum era ca jucător, așa se comportă și ca antrenor: de la disciplină și respect față de fotbal pleacă totul!

Sunt convins că trebuie să-și continue munca la echipa națională, să fie lăsat în pace ca să arate că e profesionist și sunt convins că rezultatele vor veni cât mai curând. Sunt sigur că va veni și momentul când își va face timp și pentru Universitatea să o antreneze!”

Sorin Cârțu, omul care „l-a ochit” pe Rădoi la Severin: „Vedetism din ăsta mic! Îi dădeam bobârnace”

Sorin Cârțu, actualul oficial al celor de la Craiova, este cel care l-a adus pe Mirel Rădoi, care nu împlinise 19 ani, de la Turnu Severin la Extensiv în ianuarie 2000. A jucat doar șase luni pentru echipa olteană, după care a fost transferat la Steaua de către Victor Pițurcă. Cârțu a povestit recent cum „l-a mirosit” pe Rădoi și de ce l-a ratat Universitatea Craiova și l-au luat „roș-albaștrii”.

„Eu îl văd pe Mirel într-o zi antrenând Craiova, mai ales că a fost un suporter, a iubit Universitatea în interiorul său. În a doua parte a sa. Prima fiind acolo unde a jucat, unde a fost obligat să se ducă, la Steaua, dar în sufletul lui și-ar fi dorit să fie la Universitatea.

Ești obligat când, la vremea respectivă, cineva nu te vede la Craiova. Poate dacă eu m-aș fi dus atunci antrenor, fiți siguri că făcea carieră acolo. Oricum, și-o începea la Craiova. Cei de acolo au considerat că nu trebuie să dea suma respectivă. Steaua nu a stat pe gânduri. A fost vorba de 200 de mii plus un milion. Și trebuia să achiți suma asta pentru un jucător care avea o jumătate de an de Divizia A, că eu îl luasem în iarnă. Dar așa se fac marile transferuri. Se fac de oameni care au ochi.

Nu întâmplător s-a dus la Steaua pentru că era Pițurcă. Păi, din 10 antrenori din Craiova dacă ne duceam la meciul ăla, când l-am văzut prima dată pe Rădoi, numai nebunia mea putea să îl ia. Nu a jucat bine! Evident, era cel mai bun de la școala sportivă de acolo. Avea superficialitate. Vedetism din ăsta mic, dar eu am văzut în el. Am zis . Îi dădeam bobârnace, nu e problemă” , a dezvăluit „Sorinaccio”.