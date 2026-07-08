Colegul de partid al lui Emil Boc, delegat la Supercupa României dintre U Craiova și U Cluj. Cum au comentat oltenii

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CCA a decis ca meciul din Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj să fie arbitrat de Iulian Călin (39 de ani), un „central” despre care se știe de ceva timp că este membru PNL Argeș, fiind vorba deci despre partidul din care face parte și Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca și un susținător declarat al „șepcilor roșii”, dar și un sponsor important al clubului prin prisma rolului său de edil.

Iulian Călin, membru PNL, asemenea lui Emil Boc, delegat de CCA la Supercupa României dintre U Craiova și U Cluj

Călin urmează să fie ajutat la cele două margini de Florin Neacșu și Marin Nicușor. Arbitru de rezervă va fi Florin Andrei, în vreme ce în camera VAR au fost trimiși Adrian Cojocaru și Valentin Porumbel, cel din urmă în rol de asistent. Partida a fost programată să se dispute pe data de 12 iulie cu începere de la ora 20:30.

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Întrucât a câștigat eventul în sezonul trecut, ambele trofee fiind cucerite chiar în detrimentul celor de la U Cluj, Universitatea Craiova beneficiază de avantajul terenului propriu la acest meci contând pentru Supercupa României. , astfel încât este de așteptat ca suprafața de joc să se prezinte în cele mai bune condiții posibile la această partidă.

Cum au comentat oltenii delegarea lui Iulian Călin

Prin vocea lui Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, oltenii au transmis că nu se tem de eventuale probleme de arbitraj la acest meci cu U Cluj din Supercupa României. „Sperăm să-și facă treaba corect. Cel mai important este să nu deformeze jocul, să fie echilibrat și discret, pentru a nu influența rezultatul final.

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Am fost printre cei care ne-am dorit să nu fim ajutați, dar nici să fim dezavantajați. Cred că avem o echipă bună și nu avem nevoie să fim ajutați. Nu am temeri față de arbitru. Apariția sistemului VAR îi ajută. Din punctul meu de vedere, nu cred că există intenții de a fi defavorizați pe parcursul acestui sezon”, a spus el, potrivit

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Bilanțul celor două echipe cu Iulian Călin la centru

De-a lungul timpului, a fost arbitrată de în campionat de 17 ori. În aceste meciuri, oltenii au obținut 10 victorii și au înregistrat două egaluri și cinci înfrângeri. Ultima partidă s-a consemnat pe data de 5 februarie 2025, chiar cu , în Bănie, scor final 1-0 pentru olteni.

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De partea cealaltă, Călin i-a arbitrat pe ardeleni în SuperLiga de 8 ori până în prezent, iar „șepcile roșii” au reușit să câștige doar un meci și să mai facă un egal, pierzând deci șase partide. Așadar, se poate spune că lui U Cluj nu i-a mers chiar foarte bine de-a lungul timpului atunci când a fost arbitrată de Iulian Călin. În schimb, Craiova are un bilanț destul de bun cu el la centru.

Premieră din perspectiva arbitrajului la Supercupa României dintre U Craiova și U Cluj

FRF a informat recent prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial că la acest meci se va apela în premieră în fotbalul din țara noastră la acel „HUB VAR”, centralizat la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia: „Având în vedere că acesta este primul meci la care se va folosi noul HUB VAR de la Mogoșoaia, pentru această partidă a fost pregătită și o soluție de back-up direct la stadion pentru sistemul VAR. Astfel, Marcel Bîrsan și Sorin Costreie au fost desemnați drept arbitri VAR de rezervă”.