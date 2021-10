Colegul de trupă al lui Dan Bittman, infectat cu COVID. Iulian Vrabete: “Sistemul medical românesc funcționează”

Chitaristul și compozitorul trupei Holograf a ajuns la spital, după ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta a făcut totul public printr-o postare pe contul său de socializare.

Iulian Mugurel Vrabete a stat nouă zile în spital și s-a vindecat.

Cântărețul a avut un mesaj pentru medicii care l-au tratat.

Colegul de trupă al lui Dan Bittman, infectat cu COVID

Colegul de trupă a lui Dan Bittman a fost internat mai bine de o săptămână. Acesta a anunțat că a fost dar acum s-a vindecat complet. Iulian Mugurel Vrabete a postat un mesaj pe contul său de socializare în care a povestit prin ce a trecut.

“Am trecut prin COVID. Am cerut la 112 o evaluare, am fost preluat rapid și dus la Spitalul Floreasca unde, cu eficientă și seriozitate, am fost investigat prin EKG, CT, analize de sânge și chiar consult medical personal.

Menționez că nu am avut nicio intervenție sau recomandare din partea nimănui”, a scris artistul pe Facebook.

De la Spitalul Floreasca a fost mutat la Spitalul Nicolae Malaxa unde a fost internat mai bine de o săptămână.

“În aceeași noapte am fost repartizat la Spitalul Nicolae Malaxa, unde am rămas următoarele 9 zile pentru tratament”, a mai scris Iulian Mugurel Vrabete.

Mesajul lui Iulian Vrabete pentru medici

Chitaristul celor de la Holograf a avut un mesaj pentru medicii din România și pentru cei care l-au tratat.

“Mulțumesc doamnelor, domnișoarelor și domnilor doctori, asistente și infirmiere care s-au îngrijit cu absolută dedicație, cu înțelegere și pricepere, fără măcar umbra vreunei condiționări, și, repet, fără a avea vreo intervenție din partea cuiva.

Nu au existat favoritisme, au fost doar proceduri respectate cu remarcabilă înțelegere. Acum am ajuns acasă complet vindecat și vreau să spun că sistemul medical românesc funcționează, în parametrii pe care îi are, dar este eficient, curat și disciplinat. Sper să fie cât mai multe locuri asemenea”, a mai scris artistul.

Dan Bittman, inițiatorul campaniei Nu Vreau

, colegul lui Iulian Mugurel Vrabete, este unul dintre cei mai virulenți contestatari ai măsurilor de restricție impuse de guvern. Acesta s-a declarat și împotriva campaniei de vaccinare.

Artistul a pornit de curând o nouă mișcare online, Nu Vreau.

“Vreau să aprind aici în emisiunea ta o făclie, să văd dacă sunt un fraier în țara mea și sunt un dobitoc care apare pe la emisiuni și mă înjur cu autoritățile. Fiecare dacă poate să-și facă o poză acasă să o pună pe Facebook, dacă mai e voie, cred că e voie, să scrie pe ea.

Dacă au curaj, să apară pe Facebook cu o hârtie pe care să scrie nu vreau. Este ca în filmul ăla cu maimuțele și prima maimuță zice că nu vreau. Nu vreau să vă cred.

V-am lăsat doi ani de zile să mă mințiți în față. Nu vreau să cred că ne vreți binele când, de fapt, ne vreți răul”, a spus Dan Bittman în emisiunea lui .