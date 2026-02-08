Sport

Colegul lui Cristiano Bergodi de la U Cluj, șocat de evenimentele din Gruia: „Urât, urât"

Colegul lui Cristiano Bergodi de la U Cluj a reacționat după scenele uluitoare din Gruia: „Dacă nu se vor lua măsuri, cu siguranță se va mai întâmpla”
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 11:46
Colegul lui Cristiano Bergodi de la U Cluj socat de evenimentele din Gruia Urat urat
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj. Foto: Sport Pictures
Cristi Dulca, antrenorul echipei de fotbal feminin de la U Cluj, și-a exprimat părerea vizavi de scandalul uriaș generat de Cristiano Bergodi sâmbătă seară în Gruia, la finalul derby-ului cu CFR Cluj.

Cum a comentat Cristi Dulca scandalul monstru de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

Fostul internațional român și-a manifestat regretul față de cele întâmplat și a apreciat că ar fi nevoie de sancțiuni drastice în acest context, pentru ca astfel de manifestări să fie descurajate pe viitor.

ADVERTISEMENT

„Îmi aduc aminte de un episod. Mă gândeam în perioada în care jucam noi dacă a mai fost așa un episod și singurul a fost atunci în Giulești cu domnul Dinu când a aruncat prosopul și se putea ajunge la altceva.

Da, urât, urât. Ar fi trebuit să vorbim despre ceea ce a realizat Pancu la CFR. De când a venit a unit acea echipă, se vede clar că echipa joacă altfel cu el. La fel, Bergodi a schimbat mult și echipa și-a revenit cu el.

(n.r. Ce suspendare ar putea primi Bergodi după acest moment) Cred că minim 5 etape. Dacă nu se vor lua măsuri, cu siguranță se vor mai întâmpla astfel de episoade”, a spus Cristi Dulca în direct la Digi Sport.

Daniel Pancu a venit cu lămuriri după reacția dură avută la finalul meciului

După finalul partidei din Gruia, antrenorul de la CFR Cluj a avut un discurs foarte acid la adresa lui Cristiano Bergodi și a spus că nu i se pare normal ca un tehnician străin să aibă un asemenea comportament în România, abordare pentru care a fost taxat de sociologul Gelu Duminică. Ulterior, fostul atacant a vorbit din nou despre acest subiect și a explicat la ce s-a referit mai exact.

„Eu voiam să spun altceva. Eu ca român nu puteam să fac niciodată așa ceva în altă țară. Nu mai are rost, e un subiect încheiat. Aseară așa am simțit, să-mi apăr jucătorul care a fost bătut de un antrenor străin la noi acasă. Străin mai mult în sensul că e de la echipa adversă. Un pumn i-a dat, puteam să-l dau în judecată dacă venea la mine.

Nu știu ce s-a întâmplat la vestiare, am cântat cu galeria după meci. Nu m-am văzut cu Bergodi, a avut clar un black-out. Dacă ar fi fost eliminat, nu s-ar fi ajuns la situația asta”, a spus Daniel Pancu în direct la Digi Sport. 

