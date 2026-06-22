Colegul lui Cristiano Ronaldo intervine în controversa de la Cupa Mondială: „Nu avem obligația să-i pasăm lui”

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Portugalia a debutat cu un rezultat nefast la Cupa Mondială, 1-1 cu Republica Democratică Congo, iar în centrul atenției s-a aflat Cristiano Ronaldo (41 de ani), care a avut o evoluție mult sub așteptări. În acest context, coechipierul său, Francisco Conceicao (23 de ani), a fost întrebat despre influența pe care o are „veteranul” în naționala Portugaliei.

Colegul lui Cristiano Ronaldo, verdict despre statutul starului portughez

Francisco Conceicao e de părere că Ronaldo este „la fel ca orice alt jucător” de la naționala Portugaliei și a afirmat că acesta nu are un statut special, colegii nefiind forțați să îi ofere pase. „Nu, cred că Cristiano, prin calitatea lui de a marca goluri, nu cred că există cineva ca el la acest capitol. Noi nu avem obligația, necesitatea de a-i pasa lui. De exemplu, în ce mă privește, pasez celui pe care îl consider cel mai bine poziționat și nemarcat în acel moment.

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Nu e ca și cum aș avea timp să mă gândesc cine este… cum arată colegul de echipă de lângă mine. Nu. Cred că facem totul din instinct, facem totul în fracțiuni de secundă, nu există timp pentru asta. Cristiano este aici ca să ajute, la fel ca orice alt jucător din echipa națională”, a spus fotbalistul lui Juventus la conferința de presă premergătoare meciului cu Uzbekistan, conform . .

Cum este văzut Cristiano Ronaldo de coechipierii de la naționala Portugaliei

Chiar dacă susține că Ronaldo nu beneficiază de un statut special pe gazon, Conceicao a subliniat faptul că acesta rămâne un exemplu pentru jucătorii tineri de la naționala Portugaliei. „Cristiano este un exemplu datorită carierei pe care a avut-o, datorită foamei de performanță pe care o arată în fiecare zi. Acum, la 41 de ani, dorința lui de a câștiga în fiecare zi este aceeași, fiind extrem de motivat să se antreneze ca și cum ar fi ultimul său antrenament. Cred că pentru mine, pentru noua generație și pentru toți cei care suntem aici, el este un exemplu.

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Pentru că, dacă a cucerit deja atât de multe și continuă să aibă aceeași foame de succes, atunci dorința pe care trebuie să o avem noi pentru a reuși să atingem măcar o parte din ceea ce a realizat el trebuie să fie și mai mare. Este un exemplu și prin asta, și prin leadership-ul său, și prin golurile pe care le marchează. În fond, este încă un jucător din echipă care este aici să ne ajute, iar eu cred că avem nevoie de toate individualitățile pentru ca întregul colectiv să funcționeze”, a declarat fotbalistul de bandă. După , Portugalia va înfrunta Uzbekistanul în a doua etapă a grupei K, pe 23 iunie, de la ora 20:00, tot pe NRG Stadium din Houston.

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