Colegul lui Darius Olaru a rupt tăcerea după ce a picat vizita medicală și a ratat transferul de 25 de milioane de euro la Inter: „Sunt în formă perfectă!”

ADVERTISEMENT

Inter ajunsese la un acord cu Union Saint-Gilloise și urma să plătească 25.000.000 de euro în schimbul israelianului Anan Khalaili (21 de ani), însă mutarea a căzut după ce fotbalistul nu a trecut de testele medicale amănunțite ale Comitetului Olimpic Italian (CONI). Fotbalistul a oferit prima reacție cu privire la starea sa medicală.

Colegul lui Darius Olaru, prima reacție după ce a ratat transferul la Inter. Fotbalistul nu a trecut vizita medicală

Anan Khalaili a revenit la Union Saint-Gilloise după ce transferul la Inter a căzut, iar acesta se antrenează normal alături de coechipieri, printre care se numără și Darius Olaru. Israelianul a trecut testele efectuate în Belgia și a anunțat că este pregătit pentru startul noului sezon. „M-am întors la antrenamente, la viteză maximă, pentru a mă pregăti pentru ceea ce mă așteaptă. Mă simt în formă și sunt fericit să fiu pe teren.

ADVERTISEMENT

Sunt mereu concentrat pe cariera mea și cred mereu în mine. Voi da mereu tot ce pot și mă simt bine, sănătos, în formă perfectă. Sunt gata să joc și să mă antrenez din greu pentru a da 100%. Am jucat 99 de meciuri în ultimii doi ani și aproape întotdeauna am jucat 90 de minute. Mă simt foarte bine”, a declarat Khalaili, conform .

Khalaili urma să reprezinte o variantă pentru banda dreaptă la echipa antrenată de Cristi Chivu, după ce . „Nerazzurrii” sunt nevoiți să caute o altă variantă în această perioadă de mercato, iar în cazul în care nu vor reuși să transfere un nou fundaș dreapta, Cristi Chivu ar putea să conteze pe francezul Benjamin Pavard, care a revenit la echipă după ce în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Marseille.

ADVERTISEMENT

Start „de foc” în noul sezon pentru Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise va disputa primul meci oficial pe 31 iulie, iar noua echipă a lui Darius Olaru va lupta pentru un trofeu: Supercupa Belgiei. Vicecampioana pornește cu șansa a doua, deoarece o va înfrunta pe Club Brugge. Apoi, belgienii își vor începe aventura europeană, iar prima „dublă” va fi una foarte dificilă.

ADVERTISEMENT

, formație care în sezonul trecut a evoluat în optimile competiției după ce a eliminat-o pe Inter Milano în play-off-ul eliminatoriu. Prima manșă se va disputa în Belgia, pe 4 august, iar returul din Norvegia va avea loc pe 11 august.