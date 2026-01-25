Colegul lui Dennis Man de la PSV este dorit de Inter: „Chivu va insista pentru el”

ADVERTISEMENT

Ivan Perisic, colegul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven, reprezintă o țintă importantă de transfer pentru Interul lui Cristi Chivu în acest moment. Ar fi de fapt vorba despre o revenire a fotbalistului croat în vârstă de 36 de ani la gruparea din Milano. El a mai jucat pentru formația de pe „Giuseppe Meazza” în perioada 2015 – 2022, în acest interval fiind și împrumutat la un moment dat pentru un sezon la Bayern Munchen, alături de care a reușit să câștige Champions League în 2020.

Cristi Chivu îl vrea la Inter Milano pe Ivan Perisic, colegul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven

Între timp, Perisic s-a reprofilat dintr-un fotbalist ofensiv într-unul care poate să joace foarte bine și în roluri mai defensive, chiar dacă în prezent la PSV joacă doar în atac. În principiu, croatul a arătat în ultimii ani că poate fi de folos și ca fotbalist de bandă într-un sistem de joc cu trei fundași centrali, adică un modul în care el este nevoit să acționeze chiar ca fundaș lateral pe fază de apărare.

Iar acum se pune problema ca el să devină chiar fundaș lateral clasic, unul foarte ofensiv bineînțeles, dar și destul de solid din punct de vedere defensiv, în principal prin prisma capacității de efort, nivelului fizic și experienței. Mai exact fundaș dreapta, întrucât aceasta este poziția în care Inter are cele mai mari probleme în acest moment.

Dumfries este accidentat, iar Darmian încă nu s-a recuperat în totalitate după o problemă medicală mai veche. Luis Henrique nu dă un randament chiar foarte bun, astfel că a fost nevoie ca la un moment dat Chivu să îl trimită pe Carlos Augusto, fundaș stânga de meserie, în partea dreaptă, iar pe Henrique să îl scoată de pe teren pentru a-l introduce pe Dimarco, cel care a mers în flancul stâng al liniei defensive. De asemenea, Chivu a încercat recent în diferite situații să îl mute pe fundașul central Bisseck pe postul de fundaș dreapta, dar bineînțeles că el întâmpină anumite dificultăți în această situație.

Ideal pentru clubul din Serie A ar fi ca mutarea să se realizeze până la finalul acestei luni

Așadar, în acest context, Inter s-a orientat spre varianta Ivan Perisic pentru rezolvarea acestei probleme, și ca urmare a , eveniment la care au participat Cristi Chivu, oficialii echipei din Milano, dar și reprezentanți ai acționarului american Oaktree.

Jurnalistul italian Matteo Barzaghi a informat prin intermediul Sky Sport, preluat de , că interiștii, în frunte cu tehnicianul român, vor insista pentru aducerea lui Perisic de la PSV. Singura problemă este că au mai rămas doar câteva zile până la finalul ferestrei de mercato din această iarnă, iar Chivu ar avea nevoie de această mutare în mod special pentru partea a doua a sezonului în curs.

Așadar, ar trebui ca oficialii lui Inter să se grăbească pentru a rezolva acest transfer cât mai repede. În caz contrar, italienii vor fi nevoiți să aștepte până în vară pentru readucerea croatului.