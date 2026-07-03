Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Colegul lui Dennis Man l-a egalat pe marele Pele! Performanță de top pentru fotbalistul care joacă și volei pe plajă

Croația a fost eliminată de la Cupa Mondială, după ce a pierdut cu 1-2 contra Portugaliei, un meci dramatic, care a generat controverse din cauza arbitrajului
Catalin Oprea
03.07.2026 | 07:30
Colegul lui Dennis Man la egalat pe marele Pele Performanta de top pentru fotbalistul care joaca si volei pe plaja
ANALIZĂ FANATIK
Dennis Man și Ivan Perisic sunt colegi la PSV Eindhoven FOTO facebook
ADVERTISEMENT

După ce a deschis scorul pentru Croaţia împotriva Portugaliei în 16-imile Cupei Mondiale de la Toronto, Ivan Pericic (37 de ani) s-a alăturat clubului restrâns al celor şase jucători care au reuşit să înscrie în cel puţin patru ediţii ale Cupei Mondiale.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Ivan Perisic a marcat la patru Cupe Mondiale

Singurul jucător care a marcat în şase ediţii ale Cupei Mondiale, Cristiano Ronaldo a lovit din nou. La cinci minute după ce i-a fost anulat un gol din cauza unui ofsaid, căpitanul portughez (41 de ani) a egalat din penalty (min. 67).

ADVERTISEMENT

Perisic este unul dintre ultimii mohicani ai naționalei Croației. În vârstă de 37 de ani, Ivan evoluează acum la PSV Eindhoven, unde împarte vestiarul cu românul Dennis Man. El a bifat 30 de meciuri și 7 goluri în ultimul sezon.

Perisic este o legendă a naționalei Croației, având 158 de meciuri și 39 de goluri la națională. A jucat la cluburi mari, precum Dortmund, Inter Milano, Tottenham, Bayern Munchen, Bruges și Wolfsburg, dar și în țara natală, la Hajduk Split.

ADVERTISEMENT
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Digi24.ro
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct

El al doilea marcator din istoria Croației

Perisic este al doilea cel mai selecționat jucător din istoria Croației, după Luka Modric (202 selecții) și tot al doilea în topul marcatorilor la națională, după Davor Suker, care și-a încheiat cariera cu un procentaj fabulos – 45 goluri, în 68 de partide.

ADVERTISEMENT
Acuzații
Digisport.ro
Acuzații "înfiorătoare" la Cupa Mondială: cinci jucători, amenințați că vor fi executați dacă nu pierd meciul!

Ivan Perisic este un fotbalist care e îndrăgostit de volei. În 2017, pe când juca la Inter, și-a petrecut vacanța de vară jucând în FIVB Beach Volleyball World Tour.

ADVERTISEMENT

Dacă Perisic a intrat în clubul jucătorilor care au marcat la patru Cupe Mondiale, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat și a marcat într-un meci din faza eliminatorie din istoria Cupei Mondiale. La 41 de ani şi 147 de zile, a reușit CR 7 această performanță.

Marcatori la cel puțin 4 ediţii ale Cupei Mondiale

6 ediţii: Cristiano Ronaldo (POR), 11 goluri (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 şi 2026)

5 ediţii: Lionel Messi (ARG), 18 goluri (2006, 2014, 2018, 2022, 2026)

ADVERTISEMENT

4 ediţii: Pelé (BRA), 12 goluri (1958, 1962, 1966 şi 1970);

Uwe Seeler (RFG), 9 goluri (1958, 1962, 1966 şi 1970);

Miroslav Klose (GER), 16 goluri (2002, 2006, 2010 şi 2014);

Ivan Perisic (CRO), 7 goluri (2014, 2018, 2022, 2026).

 

Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia –...
Fanatik
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! De ce nu s-a validat reuşita şi cum a fost depistat ofsaidul micronic
Transferurile pe care Rapid nu trebuie să le facă. Ei sunt jucătorii care...
Fanatik
Transferurile pe care Rapid nu trebuie să le facă. Ei sunt jucătorii care n-au ce căuta în Giulești
Elveția – Algeria 2-0, în 16-imile CM 2026! N’Doye marchează imediat după pauză
Fanatik
Elveția – Algeria 2-0, în 16-imile CM 2026! N’Doye marchează imediat după pauză
Tags:
Parteneri
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion: 'Vă credeți fotbaliști?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!