Colegul lui Dennis Man l-a egalat pe marele Pele! Performanță de top pentru fotbalistul care joacă și volei pe plajă

ADVERTISEMENT

După ce a deschis scorul pentru Croaţia împotriva Portugaliei în 16-imile Cupei Mondiale de la Toronto, Ivan Pericic (37 de ani) s-a alăturat clubului restrâns al celor şase jucători care au reuşit să înscrie în cel puţin patru ediţii ale Cupei Mondiale.

Ivan Perisic a marcat la patru Cupe Mondiale

La cinci minute după ce i-a fost anulat un gol din cauza unui ofsaid, căpitanul portughez (41 de ani) a egalat din penalty (min. 67).

ADVERTISEMENT

Perisic este unul dintre ultimii mohicani ai naționalei Croației. În vârstă de 37 de ani, Ivan evoluează acum la PSV Eindhoven, unde împarte vestiarul cu românul Dennis Man. El a bifat 30 de meciuri și 7 goluri în ultimul sezon.

Perisic este o legendă a naționalei Croației, având 158 de meciuri și 39 de goluri la națională. A jucat la cluburi mari, precum Dortmund, Inter Milano, Tottenham, Bayern Munchen, Bruges și Wolfsburg, dar și în țara natală, la Hajduk Split.

ADVERTISEMENT

El al doilea marcator din istoria Croației

Perisic este al doilea cel mai selecționat jucător din istoria Croației, după Luka Modric (202 selecții) și tot al doilea în topul marcatorilor la națională, după Davor Suker, care și-a încheiat cariera cu un procentaj fabulos – 45 goluri, în 68 de partide.

ADVERTISEMENT

Ivan Perisic este un fotbalist care e îndrăgostit de volei. În 2017, pe când juca la Inter, și-a petrecut vacanța de vară jucând în FIVB Beach Volleyball World Tour.

ADVERTISEMENT

Dacă Perisic a intrat în clubul jucătorilor care au marcat la patru Cupe Mondiale, La 41 de ani şi 147 de zile, a reușit CR 7 această performanță.

Marcatori la cel puțin 4 ediţii ale Cupei Mondiale

6 ediţii: Cristiano Ronaldo (POR), 11 goluri (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 şi 2026)

5 ediţii: Lionel Messi (ARG), 18 goluri (2006, 2014, 2018, 2022, 2026)

ADVERTISEMENT

4 ediţii: Pelé (BRA), 12 goluri (1958, 1962, 1966 şi 1970);

Uwe Seeler (RFG), 9 goluri (1958, 1962, 1966 şi 1970);

Miroslav Klose (GER), 16 goluri (2002, 2006, 2010 şi 2014);

Ivan Perisic (CRO), 7 goluri (2014, 2018, 2022, 2026).