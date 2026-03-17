Colegul lui Dennis Man, vândut în Premier League! Suma uriașă încasată de PSV

Echipa la care joacă internaționalul român, Dennis Man, urmează să dea lovitura pe piața transferurilor și să-și cedeze un jucător în Premier League pentru o sumă importantă.
Mihai Alecu
17.03.2026 | 21:20
Perioada de transferuri nu este încă deschisă, însă cu toate acestea cluburile pot să poarte discuții între ele și să bată palma pentru viitoare afaceri. Așa este și cazul dintre PSV și Fulham, care s-au înțeles în privința trecerii lui Ricardo Pepi în Premier League.

Colegul lui Dennis Man se transferă în Premier League. Lovitura dată de PSV

Formațiile din Anglia nu duc lipsă de bani când vine vorba de transferuri, iar unele cluburi încearcă să fure startul și să-și formeze lotul cu multe luni înainte de startul unei noi stagiuni. Cei de la Fulham au simțit nevoia de întăriri în zona ofensivă și l-au identificat pe internaționalul american de la PSV, Ricardo Pepi, ca fiind o soluție potrivită pentru a aduce un plus în atac.

Londonezii au pus pe masă 35 de milioane de euro, sumă care include și anumite bonusuri, iar trupa la care joacă și Dennis Man nu a ezitat și a acceptat propunerea. Transferul este ca și rezolvat, spune Fabrizio Romano, iar atacantul de la PSV o să ajungă în Premier League din vară.

Pentru Ricardo Pepi nu este prima aventură în top 5 campionate, el fiind luat de tânăr de Augsburg, în Bundesliga, asta după ce nemții au plătit în schimbul său 16,5 milioane de euro celor de la Dallas. Totuși, după un an și jumătate l-au dat în Olanda, la PSV, pentru 11 milioane de euro, și fotbalistul american a reușit să marcheze 39 de goluri în 95 de meciuri pentru trupa batavă.

Ricardo Pepi intră în topul celor mai scumpi jucători vânduți vreodată de PSV

Plecarea lui Ricardo Pepi de la PSV va face ca jucătorul să intre în topul celor mai bine vânduți jucători din istoria grupării. El îi va depăți în clasament pe fotbaliști precum Memphis Depay, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben sau Ronaldo Nazario, nume importante care au scris istorie în carierele lor.

Primul loc în top este ocupat de Hirving Lozano, cedat la Napoli pentru 50 de milioane de euro, iar pe poziția a doua este Cody Gakpo, pentru care Liverpool a plătit 42 de milioane de euro. Acum, Pepi va fi pe locul 3, la egalitate cu mai mulți jucători, Noni Madueke, Malik Tilman și Ibrahim Sangare.

TOP 10 cei mai bine vânduți jucători de PSV

  1. Hirving Lozano – Napoli – 50 de milioane de euro
  2. Cody Gakpo – Liverpool – 42 de milioane de euro
  3. Ricardo Pepi – Fulham – 35 de milioane de euro
  4. Ibrahim Sangare – Nottingham Forest – 35 de milioane de euro
  5. Malik Tilman – Bayer Leverkusen – 35 de milioane de euro
  6. Noni Madueke – Chelsea – 35 de milioane de euro
  7. Memphis Depay – Manchester United – 34 de milioane de euro
  8. Steven Bergwjin – Tottenham – 30 de milioane de euro
  9. Donyell Mallen – Borussia Dortmund – 30 de milioane de euro
  10. Ruud van Nistelrooy – Manchester United – 28,5 milioane de euro
