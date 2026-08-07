Colegul lui Joao Paulo de la CM 2026, transfer în SuperLiga! E în tribune la UTA – Rapid, iar conducerea a făcut marele anunț!

Din informațiile obținute de FANATIK, șefii clubului UTA au reușit să rezolve problema datoriilor chiar înaintea partidei cu Rapid. În aceste condiții, arădenii au din nou liber să efectueze transferuri.
În urmă cu două săptămâni, FIFA a hotărât ca UTA să nu mai poată înregistra niciun fotbalist transferat până nu își va plăti datoriile existente la jucători. Însă, problema s-a rezolvat între timp și formația pregătită de Adrian Mihalcea se poate întări.
Chiar înainte de startul întâlnirii cu Rapid, din etapa a 4-a a SuperLigii, Alexandru Meszar, conducătorul grupării arădene, a confirmat exclusiv pentru FANATIK că a fost plătită suma pentru care s-a impus interdicția la transferuri. ”Am plătit interdicția, putem legitima jucători”, a declarat oficialul ”Bătrânei Doamne”.
În tribunele stadionului din Arad, la meciul cu Rapid, se află și jucătorul care a fost prezent la Cupa Mondială din această vară. Este vorba de portarul Marcio Rosa, care a fost rezerva lui Vozinha în naționala Capului Verde. Acesta aștepta ca UTA să rezolve problema datoriilor pentru a putea avea drept de joc în echipa lui Mihalcea.
UTA are un start de sezon extrem de modest reușind să adune un singur punct în primele trei etape. Au fost înfrângerile din deplasare cu Universitatea Craiova și FC Voluntari, plus remiza de pe teren propriu cu Oțelul Galați.
Așadar, duelul cu Rapid este unul extrem de importantă pentru ”Bătrâna Doamnă”, care speră să iasă din zona minată. Înainte de începerea rundei cu numărul 4 din SuperLiga, arădenii se află pe penultimul loc.
Fanii au simțit momentul greu prin care trec favoriții și au venit în număr mare la antrenamentul echipei cu o zi înainte de meciul împotriva giuleștenilor. Aceștia au scandat, au cântat și au aprins torțe, afișând și un banner cu mesajul ”Totul pentru victorie”.