Sport

Colegul lui Joao Paulo de la CM 2026, transfer în SuperLiga! E în tribune la UTA – Rapid, iar conducerea a făcut marele anunț!

O veste excelentă a venit cu puțin înainte de startul meciului UTA - Rapid. Conducerea clubului a plătit datoriile și i-a fost ridicată interdicția la transferuri.
Bogdan Cioara
07.08.2026 | 21:35
Colegul lui Joao Paulo de la CM 2026 transfer in SuperLiga E in tribune la UTA Rapid iar conducerea a facut marele anunt
EXCLUSIV FANATIK
Liber la transferuri după ce și-a rezolvat problemele înainte de UTA - Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, șefii clubului UTA au reușit să rezolve problema datoriilor chiar înaintea partidei cu Rapid. În aceste condiții, arădenii au din nou liber să efectueze transferuri.

Veste mare înainte de UTA – Rapid. Se pot face transferuri

În urmă cu două săptămâni, FIFA a hotărât ca UTA să nu mai poată înregistra niciun fotbalist transferat până nu își va plăti datoriile existente la jucători. Însă, problema s-a rezolvat între timp și formația pregătită de Adrian Mihalcea se poate întări.

ADVERTISEMENT

Chiar înainte de startul întâlnirii cu Rapid, din etapa a 4-a a SuperLigii, Alexandru Meszar, conducătorul grupării arădene, a confirmat exclusiv pentru FANATIK că a fost plătită suma pentru care s-a impus interdicția la transferuri. ”Am plătit interdicția, putem legitima jucători”, a declarat oficialul ”Bătrânei Doamne”.

În tribunele stadionului din Arad, la meciul cu Rapid, se află și jucătorul care a fost prezent la Cupa Mondială din această vară. Este vorba de portarul Marcio Rosa, care a fost rezerva lui Vozinha în naționala Capului Verde. Acesta aștepta ca UTA să rezolve problema datoriilor pentru a putea avea drept de joc în echipa lui Mihalcea.

ADVERTISEMENT
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui...
Digi24.ro
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
UTA Rapid transferuriUTA Rapid transferuri Marcio Rosa
Portarul Marcio Rosa (29 de ani), internațional d8in Capul Verde care a fost prezent la CM 2026, în tribune la UTA – Rapid. Sursă foto: Fanatik

Fanii arădeni, totul pentru victoria cu Rapid

UTA are un start de sezon extrem de modest reușind să adune un singur punct în primele trei etape. Au fost înfrângerile din deplasare cu Universitatea Craiova și FC Voluntari, plus remiza de pe teren propriu cu Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține:...
Digisport.ro
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține: ”Trebuie să le fie frică de mine”

Așadar, duelul cu Rapid este unul extrem de importantă pentru ”Bătrâna Doamnă”, care speră să iasă din zona minată. Înainte de începerea rundei cu numărul 4 din SuperLiga, arădenii se află pe penultimul loc.

ADVERTISEMENT

Fanii au simțit momentul greu prin care trec favoriții și au venit în număr mare la antrenamentul echipei cu o zi înainte de meciul împotriva giuleștenilor. Aceștia au scandat, au cântat și au aprins torțe, afișând și un banner cu mesajul ”Totul pentru victorie”.

Încă o lovitură pentru Gigi Becali și FCSB! O altă echipă îl vrea...
Fanatik
Încă o lovitură pentru Gigi Becali și FCSB! O altă echipă îl vrea pe Jovo Lukic de la U Cluj
Fostul antrenor al Craiovei lui Adrian Mititelu a ajuns la naționala Italiei! Anunțul...
Fanatik
Fostul antrenor al Craiovei lui Adrian Mititelu a ajuns la naționala Italiei! Anunțul federației
Imagini cumplite din Ucraina! Rusia a atacat stadionul unei echipe importante: cum au...
Fanatik
Imagini cumplite din Ucraina! Rusia a atacat stadionul unei echipe importante: cum au reacționat cei de la Dinamo Kiev
Tags:
Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
Parteneri
Surpriză: Ștefan Baiaram, propus la o echipă din Serie A! 'Poate să dea...
iamsport.ro
Surpriză: Ștefan Baiaram, propus la o echipă din Serie A! 'Poate să dea 5-6 milioane de euro'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!