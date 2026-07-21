Colegul lui Messi care l-a înfuriat pe Zlatan Ibrahimovic după finala Cupei Mondiale: ”L-aș fi lovit cu capul în gură!”

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Argentina a câștigat finala cu Spania de la Cupa Mondială 2026 la un singur capitol: cel al pumnilor și violențelor. Atât în timpul meciului, cât mai ales după fluierul de final al arbitrului Slavko Vincic (46 de ani), sud-americani au lovit. La propriu. Cine este colegul lui Leo Messi căruia marele Zlatan Ibrahimovic i-ar fi aplicat o corecție serioasă dacă ar fi fost pe teren.

Zlatan Ibrahimovic, atac devastator la adresa colegului lui Leo Messi: ”I-aș fi dat un cap în gură!” Cine l-a înfuriat pe suedez

Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a fost una extrem de modestă, de închisă și care, din punct de vedere fotbalistic, nu va rămânecu nimic în istorie și în memoria fanilor. Cauza principală a acestor lucruri negative s-a numit Argentina. Campioana Mondială en-titre a arătat ca o echipă mică, fără valoare, curaj și dorința de a juca fotbal. Din fericire, in-extremis, fotbalul a triumfat, iar Spania s-a impus în prelungiri.

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. Eroul negativ a fost Leandro Paredes (32 de ani), jucător legitimat la Boca Juniors. Introdus la pauză de Lionel Scaloni, fostul fotbalist de la AS Roma s-a afirmat numai prin violențe și proteste. Inițial, a luat un ”galben” în minutul 52, însă jocul său violent a continuat.

După finalul celor 120 de minute, agresiunile lui Leandro Paredes au continuat, fiind și mai intense. S-au răsfrânt asupra lui Eric Garcia și Gavi. Ceea ce a făcut Paredes l-a scos din sărite pe fostul fotbalist suedez Zlatan Ibrahimovic (44 de ani). La Fox Sports, unde a comentat finala, ”Ibra” nu l-a iertat pe colegul lui Messi.

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”Paredes poate să se bucure că nu era niciun jucător ca mine pe teren. Dacă eram eu acolo, i-aș fi dat un cap în gură și m-ar fi eliminat arbitrul. Este o lipsă de profesionalism din partea lui”, a declarat Zlatan. De asemenea, fostul mare atacant i-a criticat și pe jucătorii Spaniei pentru lipsa de reacție: ”Nu știu ce fac jucătorii spanioli. Pur și simplu se uită cum un alt jucător îl lovește pe un coechipier de-al lor”.

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🚨🗣️ Zlatan Ibrahimovic on Paredes fighting after full-time: 🎙️”He[Paredes] is lucky there are no players like me again, if that was me, I would have headbutt him and get a red card too, that's very unprofessional from him" "I don't know what the Spanish players were doing just… — Addict (@RealBarcaAddict)

Scene extrem de grave la finalul meciului Spania – Argentina. Comportament de huligan al lui Paredes

În mediul online au apărut mai multe filmări cu . Imediat după ce Slavko Vincic a încheiat cele 120 de minute a fost declanșată fiesta iberică pe teren. Instant aproape, momentul de fericire al Spaniei a fost umbrit de un scandal declanșat de Leandro Paredes.

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I love what paredes did to gavi, celebrating in front of him as if it was El Classico with Real Madrid. — REX (@ICI_REZ)

Pe imaginile surprinse pe transmisiune se observă cum fotbalistul sud-americanilor îi bagă mâna în gât lui Eric Garcia, în timp ce Lionel Scaloni încearcă să îl oprească. Ulterior, în scenă apare și tânărul Barcelonei, Gavi, care îi cere socoteală fotbalistului lui Boca Juniors. Ibericul a fost oprit de Tiago Almada, însă Paredes a profitat de faptul că adversarul său era ”imobilizat”. Jucătorul de la Boca l-a trântit și pe Gavi la pământ și a început să îl tragă de bluza de rezervă pe care o avea. După gesturile sale, Paredes s-a ales cu un cartonaș roșu.