Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Colegul lui Messi care l-a înfuriat pe Zlatan Ibrahimovic după finala Cupei Mondiale: ”L-aș fi lovit cu capul în gură!”

Continuă ecourile după finala Cupei Mondiale, în special după acele incidente de la sfârșitul meciului. Cine e colegul lui Leo Messi care l-a înfuriat pe Ibrahimovic. Cui i-ar fi dat ”Ibra” un cap în gură.
Adrian Baciu
21.07.2026 | 21:00
Colegul lui Messi care la infuriat pe Zlatan Ibrahimovic dupa finala Cupei Mondiale Las fi lovit cu capul in gura
SPECIAL FANATIK
Zlatan Ibrahimovic șochează după incidentele din finala Cupei Mondiale: ”I-aș fi dat un cap în gură!” Colegul lui Messi care l-a înfuriat pe suedez. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Argentina a câștigat finala cu Spania de la Cupa Mondială 2026 la un singur capitol: cel al pumnilor și violențelor. Atât în timpul meciului, cât mai ales după fluierul de final al arbitrului Slavko Vincic (46 de ani), sud-americani au lovit. La propriu. Cine este colegul lui Leo Messi căruia marele Zlatan Ibrahimovic i-ar fi aplicat o corecție serioasă dacă ar fi fost pe teren.

Zlatan Ibrahimovic, atac devastator la adresa colegului lui Leo Messi: ”I-aș fi dat un cap în gură!” Cine l-a înfuriat pe suedez

Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a fost una extrem de modestă, de închisă și care, din punct de vedere fotbalistic, nu va rămânecu nimic în istorie și în memoria fanilor. Cauza principală a acestor lucruri negative s-a numit Argentina. Campioana Mondială en-titre a arătat ca o echipă mică, fără valoare, curaj și dorința de a juca fotbal. Din fericire, in-extremis, fotbalul a triumfat, iar Spania s-a impus în prelungiri.

ADVERTISEMENT

Argentina s-a impus și ea, însă doar la capitolul pumnilor dați. Eroul negativ a fost Leandro Paredes (32 de ani), jucător legitimat la Boca Juniors. Introdus la pauză de Lionel Scaloni, fostul fotbalist de la AS Roma s-a afirmat numai prin violențe și proteste. Inițial, a luat un ”galben” în minutul 52, însă jocul său violent a continuat.

După finalul celor 120 de minute, agresiunile lui Leandro Paredes au continuat, fiind și mai intense. S-au răsfrânt asupra lui Eric Garcia și Gavi. Ceea ce a făcut Paredes l-a scos din sărite pe fostul fotbalist suedez Zlatan Ibrahimovic (44 de ani). La Fox Sports, unde a comentat finala, ”Ibra” nu l-a iertat pe colegul lui Messi.

ADVERTISEMENT
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a...
Digi24.ro
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani

Paredes poate să se bucure că nu era niciun jucător ca mine pe teren. Dacă eram eu acolo, i-aș fi dat un cap în gură și m-ar fi eliminat arbitrul. Este o lipsă de profesionalism din partea lui”, a declarat Zlatan. De asemenea, fostul mare atacant i-a criticat și pe jucătorii Spaniei pentru lipsa de reacție: ”Nu știu ce fac jucătorii spanioli. Pur și simplu se uită cum un alt jucător îl lovește pe un coechipier de-al lor”.

ADVERTISEMENT
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în...
Digisport.ro
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în direct, apoi și-a anunțat retragerea: ”Prima și ultima dată”

Scene extrem de grave la finalul meciului Spania – Argentina. Comportament de huligan al lui Paredes

În mediul online au apărut mai multe filmări cu incidentele violente de după meciul de la Cupa Mondială. Imediat după ce Slavko Vincic a încheiat cele 120 de minute a fost declanșată fiesta iberică pe teren. Instant aproape, momentul de fericire al Spaniei a fost umbrit de un scandal declanșat de Leandro Paredes.

ADVERTISEMENT

Pe imaginile surprinse pe transmisiune se observă cum fotbalistul sud-americanilor îi bagă mâna în gât lui Eric Garcia, în timp ce Lionel Scaloni încearcă să îl oprească. Ulterior, în scenă apare și tânărul Barcelonei, Gavi, care îi cere socoteală fotbalistului lui Boca Juniors. Ibericul a fost oprit de Tiago Almada, însă Paredes a profitat de faptul că adversarul său era ”imobilizat”. Jucătorul de la Boca l-a trântit și pe Gavi la pământ și a început să îl tragă de bluza de rezervă pe care o avea. După gesturile sale, Paredes s-a ales cu un cartonaș roșu.

Andrei Coubiș pleacă de la U Cluj! „Șepcile roșii” fac un profit uriaș....
Fanatik
Andrei Coubiș pleacă de la U Cluj! „Șepcile roșii” fac un profit uriaș. Update
Carlos Mora, mesaj războinic înainte de Levski Sofia – Universitatea Craiova: „Trebuie să...
Fanatik
Carlos Mora, mesaj războinic înainte de Levski Sofia – Universitatea Craiova: „Trebuie să fim ca niște lei flămânzi”
Cine e Dylan Batubinsika, noul fundaș de la FCSB. A fost bătut de...
Fanatik
Cine e Dylan Batubinsika, noul fundaș de la FCSB. A fost bătut de un fan și s-a crezut patron la o echipă legendară din Franța
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fostul căpitan de la FCSB a dat cărțile pe față: 'Am băut alcool...
iamsport.ro
Fostul căpitan de la FCSB a dat cărțile pe față: 'Am băut alcool ca să-mi suprim emoțiile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!