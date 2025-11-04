Sport

Colegul lui Radu Drăgușin a fost amenințat cu arma de un impresar! Momente terifiante pentru jucătorul de la Tottenham

Momente de groază pentru un jucător de la Tottenham! Colegul lui Radu Drăgușin a fost amenințat cu arma de un impresar, chiar pe străzile din Londra.
Alex Bodnariu
04.11.2025 | 21:35
Colegul lui Radu Dragusin a fost amenintat cu arma de un impresar Momente terifiante pentru jucatorul de la Tottenham
ULTIMA ORĂ
Colegul lui Radu Drăgușin a trecut prin clipe de groază. A fost amenințat cu arma în plină stradă
ADVERTISEMENT

Scene șocante în nordul Angliei. Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, Destiny Udogie, a fost victima unui incident incredibil. Fotbalistul a fost amenințat cu pistolul de un impresar, iar totul a ieșit la iveală la două luni de la întâmplare.

Moment terifiant pentru Destiny Udogie! Fundașul italian de la Tottenham a fost amenințat cu arma

Luni, pe 3 noiembrie, presa din Anglia anunța că un fotbalist din Premier League, în vârstă de 20 și ceva de ani, a fost amenințat cu arma de un impresar anonim, în timp ce se plimba pe străzile din nordul Londrei. Incidentul ar fi avut loc în luna septembrie, însă, din cauza restricțiilor legale, jurnaliștii britanici nu au putut relata episodul.

ADVERTISEMENT

Legislația britanică interzice divulgarea numelor persoanelor implicate în anchete penale aflate în desfășurare. Totuși, aceste reguli nu se aplică și presei din alte țări. Potrivit site-ului italian Tuttomercatoweb, care a realizat o anchetă proprie, jucătorul vizat ar fi fundașul lui Tottenham Hotspur și internaționalul italian Destiny Udogie.

Un impresar a ajuns după gratii după ce l-a amenințat cu pistolul pe fundașul de la Tottenham

Conform jurnaliștilor din Peninsulă, fotbalistul se plimba în nordul Londrei alături de un prieten, în momentul în care a fost amenințat cu arma de „șeful unei importante agenții de impresariat” din Marea Britanie. Acesta a fost ulterior interogat pentru șantaj și posesie ilegală de armă de foc.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

De la ce ar fi pornit totul

Sursa citată anterior mai menționează că incidentul este posibil să aibă legătură cu perioada petrecută de Destiny Udogie în Italia, la Udinese, și cu o decizie anterioară privind alegerea agenției care urma să îi gestioneze cariera. Se speculează că agresorul ar fi fost unul dintre impresarii pe care fotbalistul i-a refuzat.

ADVERTISEMENT
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digisport.ro
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!

Agresorul a fost arestat de poliție în luna septembrie și, mai apoi, eliberat pe cauțiune. Nu au fost raportate victime, iar clubul Tottenham Hotspur nu a ieșit, până la ora redactării acestui material, cu un comunicat de presă legat de incident.

Prețul lui Gigi Becali pentru transferul lui Bîrligea: „Cum să-l dea pe 7...
Fanatik
Prețul lui Gigi Becali pentru transferul lui Bîrligea: „Cum să-l dea pe 7 milioane?”. Cât ar costa atacantul FCSB în Anglia și Germania!
Mihai Stoica, ultimele detalii despre Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Sper să...
Fanatik
Mihai Stoica, ultimele detalii despre Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Sper să rămână așa”
”O zi de mare mândrie”. Moment uriaș pentru marele David Beckham. Ce a...
Fanatik
”O zi de mare mândrie”. Moment uriaș pentru marele David Beckham. Ce a făcut Regele Charles al III-lea pentru el
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Atac și acuzații grave la adresa lui Mitică Dragomir: 'Se laudă cu o...
iamsport.ro
Atac și acuzații grave la adresa lui Mitică Dragomir: 'Se laudă cu o pensie luată prin fraudă! A furat și a ajuns un prosper afacerist cu averea făcută din fotbal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!