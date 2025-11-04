Colegul lui Radu Drăgușin a fost amenințat cu arma de un impresar! Momente terifiante pentru jucătorul de la Tottenham

ADVERTISEMENT

Scene șocante în nordul Angliei. , Destiny Udogie, a fost victima unui incident incredibil. Fotbalistul a fost amenințat cu pistolul de un impresar, iar totul a ieșit la iveală la două luni de la întâmplare.

Moment terifiant pentru Destiny Udogie! Fundașul italian de la Tottenham a fost amenințat cu arma

Luni, pe 3 noiembrie, presa din Anglia anunța că un fotbalist din Premier League, în vârstă de 20 și ceva de ani, a fost amenințat cu arma de un impresar anonim, în timp ce se plimba pe străzile din nordul Londrei. Incidentul ar fi avut loc în luna septembrie, însă, din cauza restricțiilor legale, jurnaliștii britanici nu au putut relata episodul.

ADVERTISEMENT

interzice divulgarea numelor persoanelor implicate în anchete penale aflate în desfășurare. Totuși, aceste reguli nu se aplică și presei din alte țări. Potrivit site-ului italian , care a realizat o anchetă proprie, jucătorul vizat ar fi fundașul lui Tottenham Hotspur și internaționalul italian Destiny Udogie.

Un impresar a ajuns după gratii după ce l-a amenințat cu pistolul pe fundașul de la Tottenham

Conform jurnaliștilor din Peninsulă, fotbalistul se plimba în nordul Londrei alături de un prieten, în momentul în care a fost amenințat cu arma de „șeful unei importante agenții de impresariat” din Marea Britanie. Acesta a fost ulterior interogat pentru șantaj și posesie ilegală de armă de foc.

ADVERTISEMENT

De la ce ar fi pornit totul

Sursa citată anterior mai menționează că incidentul este posibil să aibă legătură cu perioada petrecută de Destiny Udogie în Italia, la Udinese, și cu o decizie anterioară privind alegerea agenției care urma să îi gestioneze cariera. Se speculează că agresorul ar fi fost unul dintre impresarii pe care fotbalistul i-a refuzat.

ADVERTISEMENT

Agresorul a fost arestat de poliție în luna septembrie și, mai apoi, eliberat pe cauțiune. Nu au fost raportate victime, iar clubul Tottenham Hotspur nu a ieșit, până la ora redactării acestui material, cu un comunicat de presă legat de incident.