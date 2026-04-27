Sport

Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham ratează Cupa Mondială: „Sunt îndurerat!”

Starul lui Tottenham s-a accidentat și va rata restul sezonului, în care Spurs luptă pentru evitarea retrogradării, iar naționala sa va juca la Cupa Mondială. Iată despre cine este vorba.
Mihai Dragomir
27.04.2026 | 14:22
Colegul lui Radu Dragusin de la Tottenham rateaza Cupa Mondiala Sunt indurerat
ULTIMA ORĂ
Xavi Simons, colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, ratează Campionatul Mondial din cauza accidentării Foto: Facebook Tottenham
ADVERTISEMENT

Tottenham a primit o lovitură foarte dură înaintea finalului de sezon din Premier League. Xavi Simons (23 de ani), unul dintre jucătorii importanți ai clubului londonez, s-a accidentat și va absenta aproape 8 luni după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile despre colegul lui Radu Drăgușin.

Xavi Simons ratează Cupa Mondială

Sâmbătă, 25 aprilie, Tottenham a jucat în deplasare cu Wolves în etapa cu numărul 34 din Premier League. Spurs s-a impus cu 1-0 și speră în continuare să încheie sezonul în afara locurilor retrogradabile. Totuși, echipa lui Roberto De Zerbi a suferit o pierdere extrem de importantă. Xavi Simons va rata tot restul acestui sezon după ce a fost scos pe targă în a doua repriză. Mijlocașul olandez s-a lovit de Hugo Bueno, dar a încercat să se ridice. Durerea a fost atât de mare încât s-a prăbușit din nou pe gazon.

ADVERTISEMENT

În urma unui control amănunțit, Xavi Simons a fost depistat cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, accidentare foarte bine cunoscută în fotbal pentru gravitatea ei, dar mai ales pentru lunga perioadă de refacere care îi urmează. Fotbalistul de 22 de ani nu o va mai putea ajuta pe Spurs în salvarea de la retrogradare, dar nici naționala Olandei la Campionatul Mondial. Întâmplarea vine la doar câteva zile după ce un alt star internațional s-a accidentat și pierde atât finalul de sezon, cât și Cupa Mondială: Serge Gnabry, jucătorul lui Bayern Munchen care a suferit o ruptură musculară la antrenamente.

Reacția plină de durere a lui Xavi Simons după accidentare

Xavi Simons a reacționat la scurt timp după ce a aflat deznodământul accidentării sale, postând un mesaj emoționant pe contul său de Instagram. „Se spune că viața poate fi crudă și astăzi așa se simte. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încerc doar să procesez situația. Sincer, am inima frântă. Nimic nu are sens. Tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru echipa mea și acum capacitatea de a face asta mi-a fost răpită… împreună cu Cupa Mondială. Reprezentând țara mea în această vară… pur și simplu s-a terminat.

ADVERTISEMENT
Va dura ceva timp să-mi găsesc liniștea cu asta, dar voi continua să fiu cel mai bun coechipier posibil. Nu am nicio îndoială că împreună vom câștiga această luptă. Voi parcurge acest drum acum, călăuzit de credință, cu putere, cu rezistență, cu credință, în timp ce număr zilele până mă întorc acolo”.

ADVERTISEMENT
Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Xavi Simons (@xavisimons)

  • 50 de milioane de euro este cota lui Xavi Simons
  • 41 de meciuri a strâns mijlocașul în primul său sezon la Tottenham 
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
