Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham ratează Cupa Mondială: „Sunt îndurerat!”

Tottenham a primit o lovitură foarte dură înaintea finalului de sezon din Premier League. Xavi Simons (23 de ani), unul dintre jucătorii importanți ai clubului londonez, s-a accidentat și va absenta aproape 8 luni după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile despre colegul lui Radu Drăgușin.

Xavi Simons ratează Cupa Mondială

Sâmbătă, 25 aprilie, . Spurs s-a impus cu 1-0 și speră în continuare să încheie sezonul în afara locurilor retrogradabile. Totuși, echipa lui Roberto De Zerbi a suferit o pierdere extrem de importantă. Xavi Simons va rata tot restul acestui sezon după ce a fost scos pe targă în a doua repriză. Mijlocașul olandez s-a lovit de Hugo Bueno, dar a încercat să se ridice. Durerea a fost atât de mare încât s-a prăbușit din nou pe gazon.

În urma unui control amănunțit, Xavi Simons a fost depistat cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, accidentare foarte bine cunoscută în fotbal pentru gravitatea ei, dar mai ales pentru lunga perioadă de refacere care îi urmează. Fotbalistul de 22 de ani nu o va mai putea ajuta pe Spurs în salvarea de la retrogradare, dar nici naționala Olandei la Campionatul Mondial. Întâmplarea vine la doar câteva zile după ce un alt star internațional s-a accidentat și pierde atât finalul de sezon, cât și Cupa Mondială:

Reacția plină de durere a lui Xavi Simons după accidentare

Xavi Simons a reacționat la scurt timp după ce a aflat deznodământul accidentării sale, postând un mesaj emoționant pe contul său de Instagram. „Se spune că viața poate fi crudă și astăzi așa se simte. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încerc doar să procesez situația. Sincer, am inima frântă. Nimic nu are sens. Tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru echipa mea și acum capacitatea de a face asta mi-a fost răpită… împreună cu Cupa Mondială. Reprezentând țara mea în această vară… pur și simplu s-a terminat.

Va dura ceva timp să-mi găsesc liniștea cu asta, dar voi continua să fiu cel mai bun coechipier posibil. Nu am nicio îndoială că împreună vom câștiga această luptă. Voi parcurge acest drum acum, călăuzit de credință, cu putere, cu rezistență, cu credință, în timp ce număr zilele până mă întorc acolo”.

