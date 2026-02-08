Colegul lui Radu Drăgușin, operat pe cord: „Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă!”

ADVERTISEMENT

Viața unui fotbalist se poate încheia mai repede decât se poate crede. Este și cazul unuia dintre colegii lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre jucătorul operat pe cord.

Colegul lui Radu Drăgușin a fost operat pe cord. Cum a depistat Conor Gallagher că are probleme cu inima, de fapt

Unul dintre colegii lui Radu Drăgușin de la Tottenham putea să își încheie cariera de fotbalist de la o vârstă fragedă. Mai exact, Conor Gallagher, internaționalul englez de 26 de ani, a trecut printr-un moment delicat.

Totul s-a petrecut când avea 18 ani. Atunci, și care a acuzat probleme la inimă și a fost supus unei operații pe cord. În prezent, acesta joacă liniștit și duce o viață normală, fiind recunoscător medicilor care l-au salvat.

„Aveam 18 ani pe atunci și eram în Finlanda pentru finala Euro. Într-o zi, în timpul antrenamentului, am simțit cum îmi bătea inima foarte repede, fără niciun motiv aparent. Am observat, dar nu m-am gândit prea mult la asta, așa că am continuat și îmi amintesc că am jucat un meci a doua zi, când am înfruntat Franța și era un meci pe care trebuia să-l câștigăm. Ne-am chinuit și am fost învinși cu 5-0.

Am terminat meciul și, din fericire, nu s-a întâmplat nimic rău. Dar a fost atunci când m-am întors la Chelsea pentru presezon și în prima sesiune de antrenament m-am alăturat grupului de jucători care urmau să plece împrumutați în acel sezon, când am simțit amețeli și atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă.

Am mers la medic și, odată ce mi-au făcut toate controalele cardiace, și-au dat seama de problemă și am avut o mică operație pe cord, care practic mi-a readus inima la bătăi normale. De atunci nu am mai avut probleme și sper să nu mai am, dar am fost foarte recunoscător”, a povestit Conor Gallagher, citat de către

Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin după ultimul anunț al lui Tottenham

Radu Drăgușin a depășit cu bine accidentarea de lungă durată pe care a avut-o și a început să joace din nou pentru Tottenham. Clubul londonez a fost nevoit să își întocmească lotul pentru a doua parte a sezonului din Champions League, unde s-a calificat direct în primăvara europeană.

Astfel, printre jucătorii incluși în lotul pentru cupele europene, , primind astfel credit din partea antrenorului Thomas Frank.