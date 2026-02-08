Sport

Colegul lui Radu Drăgușin, operat pe cord: „Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă!”

Unul dintre colegii lui Radu Drăgușin la Tottenham a fost operat pe cord. Ce s-a întâmplat cu jucătorul și când a depistat că are probleme cu inima, de fapt.
Mihai Dragomir
08.02.2026 | 07:15
Colegul lui Radu Dragusin operat pe cord Miam dat seama ca ceva nu este in regula
ULTIMA ORĂ
Colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham a suferit o operație pe cord. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Viața unui fotbalist se poate încheia mai repede decât se poate crede. Este și cazul unuia dintre colegii lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre jucătorul operat pe cord.

Colegul lui Radu Drăgușin a fost operat pe cord. Cum a depistat Conor Gallagher că are probleme cu inima, de fapt

Unul dintre colegii lui Radu Drăgușin de la Tottenham putea să își încheie cariera de fotbalist de la o vârstă fragedă. Mai exact, Conor Gallagher, internaționalul englez de 26 de ani, a trecut printr-un moment delicat.

ADVERTISEMENT

Totul s-a petrecut când avea 18 ani. Atunci, jucătorul adus de Spurs în mercato din această iarnă și care a jucat titular în meciul nebun contra lui Manchester City a acuzat probleme la inimă și a fost supus unei operații pe cord. În prezent, acesta joacă liniștit și duce o viață normală, fiind recunoscător medicilor care l-au salvat.

„Aveam 18 ani pe atunci și eram în Finlanda pentru finala Euro. Într-o zi, în timpul antrenamentului, am simțit cum îmi bătea inima foarte repede, fără niciun motiv aparent. Am observat, dar nu m-am gândit prea mult la asta, așa că am continuat și îmi amintesc că am jucat un meci a doua zi, când am înfruntat Franța și era un meci pe care trebuia să-l câștigăm. Ne-am chinuit și am fost învinși cu 5-0.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Am terminat meciul și, din fericire, nu s-a întâmplat nimic rău. Dar a fost atunci când m-am întors la Chelsea pentru presezon și în prima sesiune de antrenament m-am alăturat grupului de jucători care urmau să plece împrumutați în acel sezon, când am simțit amețeli și atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă.

ADVERTISEMENT
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit...
Digisport.ro
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”

Am mers la medic și, odată ce mi-au făcut toate controalele cardiace, și-au dat seama de problemă și am avut o mică operație pe cord, care practic mi-a readus inima la bătăi normale. De atunci nu am mai avut probleme și sper să nu mai am, dar am fost foarte recunoscător”, a povestit Conor Gallagher, citat de către TheSun.

Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin după ultimul anunț al lui Tottenham

Radu Drăgușin a depășit cu bine accidentarea de lungă durată pe care a avut-o și a început să joace din nou pentru Tottenham. Clubul londonez a fost nevoit să își întocmească lotul pentru a doua parte a sezonului din Champions League, unde s-a calificat direct în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

Astfel, printre jucătorii incluși în lotul pentru cupele europene, Spurs a decis să îl ia și pe Radu Drăgușin, primind astfel credit din partea antrenorului Thomas Frank.

Ce prevede regulamentul FRF în cazul altercațiilor pe teren. Ce riscă Cristiano Bergodi...
Fanatik
Ce prevede regulamentul FRF în cazul altercațiilor pe teren. Ce riscă Cristiano Bergodi și toți cei implicați în scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj 3-2
Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi. E incredibil!...
Fanatik
Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi. E incredibil! De aia a înnebunit italianul! Exclusiv
Avem raportul scris al lui Vidican după bătaia de la finalul meciului CFR...
Fanatik
Avem raportul scris al lui Vidican după bătaia de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2! De ce au primit cartonaș roșu Cordea și Bergodi. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea...
iamsport.ro
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea Gigi, ați spus la televizor, a văzut toată țara!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!