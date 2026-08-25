Sport

Colegul lui Radu Drăgușin va juca în Champions League! Fiorentina va primi 45 de milioane de euro

Colegul lui Radu Drăgușin este aproape de un transfer spectaculos. Fiorentina va încasa aproximativ 45 de milioane de euro în urma mutării. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
25.08.2026 | 07:15
Colegul lui Radu Dragusin va juca in Champions League Fiorentina va primi 45 de milioane de euro
Transfer uriaș în Italia! Como plătește 45 de milioane de euro pentru Moise Kean. Foto: Hepta
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Moise Kean este foarte aproape să schimbe echipa în această vară. Atacantul italian urmează să plece de la Fiorentina și să semneze cu Como, formație care va evolua în Champions League în acest sezon. Cele două cluburi au ajuns la un acord, iar mutarea ar urma să se facă pentru aproximativ 45 de milioane de euro.

Transfer uriaș în Italia! Como plătește 45 de milioane de euro pentru Moise Kean

Kean este în prezent coleg cu Radu Drăgușin la Fiorentina. Fundașul naționalei României a ajuns la formația din Florența sub formă de împrumut de la Tottenham. Cei doi au împărțit vestiarul în această perioadă, însă atacantul italian este acum cu bagajele făcute.

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Como a insistat în ultimele săptămâni pentru transferul lui Moise Kean. Prima propunere, de aproximativ 30 de milioane de euro, nu a fost suficientă pentru Fiorentina. Gruparea din Florența nu a vrut să renunțe ușor la unul dintre cei mai importanți oameni din ofensivă și a solicitat o sumă mult mai mare. Negocierile au continuat, iar cele două cluburi au ajuns în cele din urmă la un acord.

Moise Kean, doar rezervă în AS Roma – Fiorentina

Mutarea îi oferă lui Kean șansa de a reveni în Champions League. Como s-a calificat în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa și vrea să construiască un lot capabil să facă față pe două fronturi. Jurnalistul Nicolo Schira a anunțat pe rețelele de socializare că jucătorul a acceptat oferta, iar transferul se va realiza pentru aproximativ 45 de milioane de euro.

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Un indiciu important privind plecarea atacantului a venit chiar luni seară. Moise Kean a fost lăsat pe banca de rezerve de Fiorentina pentru partida cu AS Roma, din prima etapă a noului sezon de Serie A. În locul său, Fabio Grosso a mizat în primul „11” pe Mateo Pellegrino.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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