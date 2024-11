Colegul lui Xavi Hernandez a spus totul. Cum l-a caracterizat pe fostul mijlocaș spaniol: „Are un laptop la cap”.

și Oțelul Galați, Jugurtha Hamroun, a dezvăluit informații surprinzătoare despre relația de joc cu , legenda Barcelonei. Cei doi au fost colegi la Al-Sadd.

Jugurtha Hamroun: „Are un laptop la cap”

Jugurtha Hamroun a povestit despre perioada petrecută în Qatar și interacțiunile cu Xavi. Algerianul a fost coechipier cu fostul căpitan al Barcelonei în perioada 2016 și 2018.

„Xavi, wow! Xavi este altceva. Am jucat cu el doi ani, am fost norocos să joc cu el. Știți când lumea vorbește de Xavi, că este o legendă, că este foarte bun, dar când ești în teren cu el realizezi că e mult mai mult de atât, e extraordinar de bun. Are un laptop la cap.

Știți stilul lui de joc, nu e cel mai rapid, cel mai mare, dar când are mingea la picior nu poți să i-o iei, e prea inteligent. Înainte de meci îmi spunea «Juju, dă-mi o linie de pasă, adică fă o alergare bună și după primești mingea», și asta se întâmpla, mi-a dat multe assist-uri acolo.

La fiecare antrenament era înainte, el alerga primul, el făcea primul pressing și avea 36 de ani. Era mai motivat ca niciodată și asta e un exemplu pentru un jucător tânăr, e un exemplu de caracter.

După fiecare antrenament venea lumea cu tricouri cu Barcelona să le semneze, dădea autografe, făcea poze cu ei. Niciodată nu l-am văzut să refuze.

Aveam un jucător care-i spunea mereu «Xavi, ascultă-mă, dacă dau un gol îl sunăm pe Messi împreună». Eu sunt fan Real Madrid, când se juca «El Clasico» râdea cu noi, era prieten, nu se supăra când Barcelona pierdea și noi făceam glume. Era extraordinar de bun. Mi-a povestit câteva lucruri de la Barcelona, dar nu pot să le zic, sunt private”, a spus Hamroun la .

Jugurtha Hamroun a evoluat la FCSB și Oțelul Galați

Jugurtha Hamroun a evoluat în tricoul FCSB-ului între anii 2015 și 2017. La jumătatea sezonului 2016-2017, atacantul a avut primul contact cu formația din Qatar. A fost împrumutat la Al-Sadd, iar în vara lui 2017 a fost transferat definitiv. Arabii au plătit 1 milion de euro pentru algerian.

Jugurtha Hamroun a înregistrat 44 de partide la FCSB. A reușit să înscrie de 11 ori și să ofere 7 pase decisive. La Oțelul Galați, echipă la care a evoluat jumătate de sezon în 2015 până să meargă gratis la FCSB, a intrat de mai puține ori pe teren. Atacantul a strâns pentru gălățeni 4 goluri în 11 apariții.