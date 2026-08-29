Sport

„Colegul meu de bancă a fost împușcat! Două gloanțe în cap”. Dezvăluire șocantă a lui Meme Stoica. Exclusiv

Meme Stoica a făcut dezvăluiri cutremurătoare din tinerețea sa. Colegul de bancă al actualului oficial de la FCSB a fost împușcat în cap. În ce context s-a petrecut acest eveniment șocant.
Adrian Baciu
29.08.2026 | 11:50
Colegul meu de banca a fost impuscat Doua gloante in cap Dezvaluire socanta a lui Meme Stoica Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Meme Stoica, dezvăluire cutremurătoare din tinerețe: „Colegul meu de bancă a fost împușcat! Două gloanțe în cap”. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani), actual manager general la clubul FCSB, a fost martor la unele momente destul de complicate în tinerețea sa, despre care a vorbit la FANATIK. Un coleg de școală al acestuia a fost împușcat mortal în timpul evenimentelor sângeroase de la Revoluția din 1989. Acesta a primit două gloanțe în cap.

De ce nu a ieșit Mihai Stoica în stradă la Revoluția din 1989: „Am preferat să mă uit la televizor, nu să mă dau viteaz”

În ediția de luni, 24 august 2026, a emisiunii MM la FANATIK, oficialul celor de la FCSB a avut o scurtă incursiune în trecut. Mihai Stoica a vorbit despre perioada de dinainte de 1989, atunci când, vrând nevrând, toți tinerii din România erau înregimentați de sistemul comunist. Meme a recunoscut că a fost un „mini-dizident”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, în ciuda curajului său, Stoica admite că la Revoluția din 1989 nu a ieșit pe străzi. Avea să fie o decizie înțeleaptă și „sănătoasă”. Asta pentru că, dezvăluie MM, colegul său de bancă a avut un sfârșit tragic. „Am fost un mini-dizident, așa. Doar că la Revoluție nu am ieșit în stradă. (n.r. De ce?) Am preferat să mă uit la televizor, nu să mă dau viteaz. N-am ieșit. Prietenii mei au ieșit”

Meme Stoica, dezvăluire cutremurătoare de la Revoluție: „Colegul meu de bancă a fost împușcat! Două gloanțe în cap”

Meme Stoica spune că Tudor, alături de care a împărțit aceeași bancă în școală, a fost împușcat în cap. A primit două gloanțe. Cei doi chiar s-au întâlnit înainte de tragicul eveniment. MM spune că Tudor trebuia să plece din Capitală, întrucât terminase studiile. Nu a făcut-o, a mai stat în București un an, iar decizia avea să-i fie fatală.

ADVERTISEMENT
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți”...
Digi24.ro
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump

Colegul meu de bancă din școala generală a fost împușcat, două gloanțe în cap a primit la Revoluție. Colegul meu, da, Tudor Dobre îl chema. Chiar m-am întâlnit cu el în ’89 și i-am zis: ‘Păi cum, dar n-ai terminat?’ / ‘Băi, ba da, dar mai vreau să stau un an, că îmi place în București’. Și a rămas, a ieșit, pe baricade și a fost împușcat cu două gloanțe în cap”, dezvăluie Stoica.

ADVERTISEMENT
Spectaculos: Cosmin Olăroiu
Digisport.ro
Spectaculos: Cosmin Olăroiu "vine" în România și "pune pe masă" 100 de milioane de euro

Meme recunoaște că nu a avut curajul atunci să iasă pe străzi. „(n.r. O decizie înțeleaptă să stai acasă, să vezi la TV evenimentele de atunci?) De ce să mă dau viteaz dacă eu nu eram viteaz pe vremea aceea. Au fost vremuri grele. Am mai avut cunoștințe care au murit la Revoluție, dar colegul a fost ceva…”

ADVERTISEMENT

„Colegul meu de bancă a fost împușcat! Două gloanțe în cap”. Dezvăluire șocantă a lui Meme Stoica. Exclusiv

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Nae Ungureanu a fost depus la stadionul...
Fanatik
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Nae Ungureanu a fost depus la stadionul ”Ion Oblemenco”. Jucătorii Craiovei Maxima au venit să-și ia adio. Update
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 5. O nouă lovitură pentru Steaua, care este...
Fanatik
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 5. O nouă lovitură pentru Steaua, care este condusă de Reșița lui Dorinel Munteanu
Cosmin Olăroiu și afacerea de 100 de milioane de euro pusă la cale...
Fanatik
Cosmin Olăroiu și afacerea de 100 de milioane de euro pusă la cale în România
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Zeljko Kopic a fost ofertat de două echipe din România, dar croatul le-a...
iamsport.ro
Zeljko Kopic a fost ofertat de două echipe din România, dar croatul le-a dat un răspuns-bombă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!