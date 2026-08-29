„Colegul meu de bancă a fost împușcat! Două gloanțe în cap”. Dezvăluire șocantă a lui Meme Stoica. Exclusiv

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Mihai Stoica (61 de ani), actual manager general la clubul FCSB, a fost martor la unele momente destul de complicate în tinerețea sa, despre care a vorbit la FANATIK. Un coleg de școală al acestuia a fost împușcat mortal în timpul evenimentelor sângeroase de la Revoluția din 1989. Acesta a primit două gloanțe în cap.

De ce nu a ieșit Mihai Stoica în stradă la Revoluția din 1989: „Am preferat să mă uit la televizor, nu să mă dau viteaz”

În ediția de luni, 24 august 2026, a emisiunii MM la FANATIK, oficialul celor de la FCSB a avut o scurtă incursiune în trecut. Mihai Stoica a vorbit despre perioada de dinainte de 1989, atunci când, vrând nevrând, toți tinerii din România erau înregimentați de sistemul comunist. Meme a recunoscut că a fost un „mini-dizident”.

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Cu toate acestea, în ciuda curajului său, Stoica admite că la Revoluția din 1989 nu a ieșit pe străzi. Avea să fie o decizie înțeleaptă și „sănătoasă”. , colegul său de bancă a avut un sfârșit tragic. „Am fost un mini-dizident, așa. Doar că la Revoluție nu am ieșit în stradă. (n.r. De ce?) Am preferat să mă uit la televizor, nu să mă dau viteaz. N-am ieșit. Prietenii mei au ieșit”

Meme Stoica, dezvăluire cutremurătoare de la Revoluție: „Colegul meu de bancă a fost împușcat! Două gloanțe în cap”

că Tudor, alături de care a împărțit aceeași bancă în școală, a fost împușcat în cap. A primit două gloanțe. Cei doi chiar s-au întâlnit înainte de tragicul eveniment. MM spune că Tudor trebuia să plece din Capitală, întrucât terminase studiile. Nu a făcut-o, a mai stat în București un an, iar decizia avea să-i fie fatală.

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Colegul meu de bancă din școala generală a fost împușcat, două gloanțe în cap a primit la Revoluție. Colegul meu, da, Tudor Dobre îl chema. Chiar m-am întâlnit cu el în ’89 și i-am zis: ‘Păi cum, dar n-ai terminat?’ / ‘Băi, ba da, dar mai vreau să stau un an, că îmi place în București’. Și a rămas, a ieșit, pe baricade și a fost împușcat cu două gloanțe în cap”, dezvăluie Stoica.

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Meme recunoaște că nu a avut curajul atunci să iasă pe străzi. „(n.r. O decizie înțeleaptă să stai acasă, să vezi la TV evenimentele de atunci?) De ce să mă dau viteaz dacă eu nu eram viteaz pe vremea aceea. Au fost vremuri grele. Am mai avut cunoștințe care au murit la Revoluție, dar colegul a fost ceva…”

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