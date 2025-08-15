News

Coliziune violentă între două avioane, în Manchester. Zborurile au fost suspendate: „Am simțit cum a tremurat. O lovitură puternică”. Foto

O coliziune violentă a avut loc între două avioane pline cu pasageri, în Manchester. Zeci de pompieri au intervenit pe pistă
Raluca Alexe
15.08.2025 | 13:34
Coliziune violenta intre doua avioane in Manchester Zborurile au fost suspendate Am simtit cum a tremurat O lovitura puternica Foto
Două avioane s-au ciocnit pe pista de decolare / sursa: Hepta

Coliziune violentă între două avioane pe aeroportul din Manchester. Cele două avioane zburau spre Paris şi respectiv Gibraltar, moment în care s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare.

Coliziune violentă între două avioane, în Manchester

Potrivit The Guardian, aeronavele s-au ciocnit în jurul orei locale 6:30, dar au reușit să se întoarcă la locul de staționare. Acolo toți pasagerii aflați la bordul avioanelor au debarcat.

„Am suspendat operaţiunile pentru scurt timp, în timp ce se evalua dacă pot reveni la locul de staţionare, ceea ce au reuşit să facă, astfel încât operaţiunile au fost reluate după câteva minute”, a transmis un purtător de cuvânt al aeroportului din Manchester, care a confirmat că avioanele s-au lovit în timp ce rulau pe pistă.

Nu au fost înregistrate victime în urma coliziunii, însă unii pasageri au relatat că s-au speriat când au simțit lovitura.

„Am simţit cum tot avionul a tremurat – a fost o lovitură puternică”, a declarat Tynisha Chaudhry pentru BBC, care se afla în zborul spre Gibraltar împreună cu partenerul ei

Femeia a continuat, comparând coliziunea cu un accident de mașină. „Multe mașini de pompieri” și alte echipaje de salvare au intervenit la fața locului până ce pasagerii să coboare din aeronave.

Anchetă deschisă după accidentul de pe pistă

Imediat după terminarea cercetărilor preliminare, compania EasyJet a declarat că a fost lansată o anchetă pentru a se afla ce s-a întâmplat cu exactitate.

„EasyJet poate confirma că vârfurile aripilor a două aeronave au intrat în contact în timp ce rulau pe pista aeroportului din Manchester în această dimineaţă. Aeronavele s-au întors la locul de staţionare pentru a debarca pasagerii, cărora li s-au oferit vouchere pentru băuturi răcoritoare, în timp ce se organizează aeronave de înlocuire pentru a opera zborurile. Ne cerem scuze clienţilor pentru întârzierea zborurilor. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută”, a transmis compania aeriană.

