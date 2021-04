„Coloana infinitei iubiri.” Reacția fanilor olteni după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2

De rezultatul meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova depindeau șansele oltenilor la titlu. În urma rezultatului favorabil Științei, „alb-albaștrii” au rămas în bătălia pentru titlu, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Un suporter înfocat al Craiovei a realizat un grafic care reprezintă rezultatele echipei favorite și a fost numit, în mod simbolic, „coloana infinitei iubiri”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu mai multe probleme de efectiv, Marinos Ouzounidis a trebuit să trimită în teren o echipă care să îi facă față experimentatei formații a CFR-ului, iar tehnicianului grec i-a ieșit cu brio. „Juveții” au avut 1-0, au fost și egalați, însă Alexandru Tudorie a adus fericirea în tabăra oaspeților cu doar câteva minute înainte de final.

Edi Iordănescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, a fost foarte supărat pe arbitraj și a pus tunurile pe Ovidiu Hațegan din cauza unor decizii luate pe parcursul duelului cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Universitatea Craiova s-a încheiat cu victoria Științei, 2-1, iar fanii olteni sunt în culmea fericirii. „Coaloana infinitei iubiri” arată calea către titlu

„Leul” a fost rege în partida din „Gruia”. Universitatea lui Marinos Ouzounidis a trecut un test al maturității, ieșind cu pe „un cal alb” după partida cu CFR Cluj. Aflați la o distanță considerabilă de primele două clasate, craiovenii încă speră că pot face o „minune” și să câștige campionatul. Deocamdată, Știința este la patru puncte în spatele CFR-ului și la cinci în urma FCSB, dar bucureștenii au un meci mai puțin jucat.

Andrei Ivan și Alexandru Tudorie, doi dintre jucătorii criticați în trecut, au adus o victorie atât de importantă pentru echipa fanion a Olteniei. Cu un trofeu „câștigat deja”, așa cum a spus Gabriel Boldici într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, „juveții” țintesc „cinciul”, iar fanii arată că sunt alături de favoriți.

ADVERTISEMENT

Un suporter înfocat a realizat un grafic care arată ca o scară, iar pe trepte sunt scrise rezultatele Universității în play-off. Victoria cu CFR l-a făcut pe fan să scrie următoarele rânduri: „Urmăriți coloana…și anul trecut am început cu speranța tot de la Cluj, dar anul acesta se aliniază planetele, sper eu. Urmăriți coloana, coloana infinitei iubiri. Influențați cu puterea gândului…planetele aliniați-le și voi cu puterea gândului.

Să ne jucăm șansa până la ultimul meci. Nu contestați, nu comentați contra. Susțineți planetele pentru aliniere. Susțineți echipa pentru cel mai frumos vis…campioana României,” stă scris pe o postare dintr-un grup dedicat fanilor Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oltenii au prins aripi. Universitatea Craiova trebuie să câștige cu FCSB pentru a răsturna calculele hârtiei

Victoria cu CFR nu reprezintă nimic fără un rezultat mare și împotriva FCSB-ului. În Joia Mare, stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie găzduiește derby-ul dintre Craiova și FCSB, iar „alb-albaștrii” au arătat că pot ridica pretenții. Poate că Marinos Ouzounidis a avut nevoie de un timp de acomodare pentru a vedea cum se mișcă jucătorii săi într-un meci cu asemenea presiune și acum poate gestiona mai bine situația.

Play-off-ul devine mai interesant în acest moment și am putea avea o luptă mai încinsă pentru câștigarea titlului decât ceea ce s-a întâmplat sezonul trecut. Un lucru este cert: Universitatea Craiova nu renunță la luptă, iar FCSB și CFR Cluj trebuie să aibă grijă cu oltenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Sunt bucuros că am câştigat şi că am intrat bine şi am adus victoria echipei mele. Rămânem acolo şi mai avem şapte meciuri pe care să le tratăm la fel. Sper să fi scăpat de acest complex, noi la fiecare meci ne-am dorit victoria. Trebuie să jucăm la victorie şi cu FCSB,” a declarat Alexandru Tudorie, omul care a adus victoria Universității la Cluj.