Colonelul SRI Daniel Dragomir a ascuns o ”comoară” de 77 de milioane de lei înainte să fugă în Italia. Unde a ajuns averea

O firmă care i-a aparținut fugarului Daniel Dragomir, fost șef al sectoarelor informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere a Terorismului din cadrul Serviciului Român de Informații, a ajuns să fie administrată de un om de afaceri implicat într-un dosar DNA cu un prejudiciu de 47 de milioane de euro. Dragomir se află în Italia, după ce a fost condamnat pentru fapte de corupție, iar fiul lui vitreg a ajuns unic acționar al companiei.

17 cupoane emise de Regatul României, în 1931, ascunse într-o firmă a familiei Dragomir

”Peer House Communication SRL”, societatea deținută de familia Dragomir, are un profil cât se poate de interesant. Cu toate că are un singur angajat și nu a mai avut încasări din 2021, firma are capitaluri proprii de aproximativ 77 de milioane de lei. O adevărată ”comoară”, atât la propriu, cât și la figurat. Asta pentru că în anul 2016, atunci când în afacere a intrat soția lui Dragomir, , capitalul societății a fost majorat cu 77.206.020 de lei, contravaloarea a 17 cupoane emise în anul 1931 de Casa Autonomă a Regatului României.

ADVERTISEMENT

Respectivele cupoane reprezintă, de fapt, titluri de obligațiuni aflate la purtător și garantate de statul român. Valoarea de 77 de milioane de lei a fost stabilită în aprilie 2016 de evaluatorul autorizat Gheorghe Vișoiu, .

Această veritabilă ”comoară” a rămas în portofoliul firmei până astăzi, deși în 2020, cu puțin timp înainte să fugă din țară, soții Dragomir i-au pasat părțile sociale fiului Zoicăi contra sumei de 600.000 de euro, pe care acesta s-a angajat s-o plătească în decurs de 10 ani.

ADVERTISEMENT

Mișcare neașteptată înainte de scandalul Coldea: firma a ajuns la fostul patron de la Murfatlar, cercetat într-un dosar DNA

Surpriza a venit anul acesta, în aprilie, când ”dădea în clocot” scandalul legat de dosarul generalilor Coldea și Dumbravă, la DNA. Atunci, Ivan Mihai-Marius, fiul vitreg al lui Daniel Dragomir, și-a dat demisia din funcția de administrator al companiei, iar în locul lui a fost numit George Ivănescu, fost acționar al cramelor Murfatlar.

De numele lui Ivănescu se leagă unul dintre cele mai mari dosare de evaziune fiscală instrumentate de DNA, cu un prejudiciu estimat la 127 de milioane de euro. Procurorii susțin că George Ivănescu era unul dintre artizanii unei inginerii financiare formate din mai multe firme care au înregistrat operațiuni fictive și s-au sustras de la plata TVA. În mod inexplicabil, dosarul Murfatlar a zăcut într-un sertar al Direcției Naționale Anticorupție timp de 10 ani, până la prescrierea faptelor de care Ivănescu era acuzat. Până la urmă, dosarul a fost trimis în judecată, însă din 41 de suspecți, doar 6 au mai ajuns în fața instanței.

ADVERTISEMENT

De dosar s-au ocupat trei procurori: Iulian Pancescu (transferat la Parchetul General după debarcarea Laurei Codruța Kovesi), Sorin Melnic (s-a pensionat la începutul anului 2023) și Gheorghe Moța (care a semnat rechizitoriul).

Amestecul SRI în dosarul Murfatlar

S-a amestecat SRI în dosarul Murfatlar? Se pare că da. Potrivit unui raport al Inspecției Judiciare citat de , unul dintre procurori a mărturisit că, atunci când instrumentau speța Murfatlar, ”s-au trezit cu doi ofițeri SRI în birou”. Ulterior, acesta și-a nuanțat declarația și a afirmat că ”SRI a desemnat doi ofițeri care au ținut legătura cu procurorii în toată perioada în care au fost executate mandate de supraveghere”.

ADVERTISEMENT

La câteva zile după preluarea funcției de administrator, sediul firmei a fost mutat la Ivănescu acasă, într-o vilă de câteva milioane de euro din cartierul Floreasca, iar denumirea firmei s-a schimbat în ”Ygi SRL”, insipirat de pseudonimul sub care afaceristul este cunoscut prin unele cercuri din Capitală. De altfel, toate mașinile cu care George Ivănescu s-a afișat în ultimul deceniu, inclusiv un Rolls Royce în valoare de 250.000 de euro, aveau aceste inițiale la numărul de înmatriculare. În plus, și obiectul principal de activitate s-a schimbat din ”consultanță în relații publice”, în ”comerț de produse alimentare, băuturi și tutun”.

În 2011, cel supranumit ”regele vinului”, era cotat de revista Forbes cu o avere personală de 30 de milioane de euro, iar acesta devenise un fel de personaj monden. Presa acelor vremuri scria despre divorțul de soția lui, Anca, dar și despre o presupusă relație pe care George Ivănescu ar fi avut-o cu Adriana Săftoiu, fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale, în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

Daniel Dragomir, război pe față cu Florian Coldea și Codruța Kovesi

Daniel Dragomir a fost condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni de închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri. El a fost acuzat că ar fi cerut și primit 460.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-i proteja afacerile. În același dosar a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare și soția lui, Zoica.

Dragomir nu a fost găsit acasă de polițiștii care au venit să execute mandatul, iar în februarie 2021 s-a predat în Italia. Așa cum s-a întâmplat și în cazul altor condamnați, instanța din Bari a refuzat să-l extrădeze. În țară, el a fost trimis în judecată și în dosarul Black Cube, în care e acuzat că a intermediat plata unei sume de aproape un milion de euro unei firme de intelligence din Israel, cu scopul de a obține informații compromițătoare despre Laura Codruța Kovesi.

Daniel Dragomir a plecat din SRI în anul 2013 și s-a apucat imediat de afaceri. După ce au început problemele penale, fostul ofițer a început să facă dezvăluiri din interiorul serviciului secret, dezvăluind influența uriașă pe care o avea Florian Coldea. El a spus, la un moment dat, că fostul prim-adjunct al SRI l-a interceptat, pe un mandat de siguranță națională, inclusiv pe propriul său șef, Liviu Maior.