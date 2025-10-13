Sport

Colosal! Antrenorul a fost dat afară și trebuie să primească 50.000.000 de dolari

De multe ori, demiterea poate însemna o veste extrem de tristă pentru un antrenor, însă un tehnician din Statele Unite are de primit o avere în urma concedierii sale.
Mihai Alecu
13.10.2025 | 09:30
Colosal Antrenorul a fost dat afara si trebuie sa primeasca 50000000 de dolari
Fostul antrenor de la Penn State trebuie să primească 50 de miloane de dolari

Fotbalul american este cel mai popular sport din Statele Unite, iar datorită acestui fapt sume uriașe, la nivelul miliardelor de dolari, sunt puse la bătaie an de an.

ADVERTISEMENT

Antrenorul american are de primit 50 de milioane de dolari după ce a fost dat afară. Decizia uluitoare a conducerii echipei din Statele Unite

Interesant este că banii sunt la fel de mulți și pentru echipele din colegiu, care nu sunt considerate profesioniste, însă datorită interesului uriaș, generează încasări foarte mari și astfel tinerii sportivi, cât și staffurile, primesc venituri de-a dreptul halucinante. Antrenorii de top sunt plătiți foarte bine și dacă nu li se termină contractul și sunt dați afară, de obicei primesc compensații, de regulă tot salariul pe care îl luau până la finalul înțelegerii.

Așa este și cazul lui James Franklin, cel care până astăzi a fost pe banca echipei de colegiu, din fotbalul american, Penn State, însă în urma unor rezultate extrem de proaste, conducătorii formației au decis să-l pună pe liber și drept urmare trebuie să-i plătească acestuia nu mai puțin de 50 de milioane de dolari. Aceasta este clauza pe care antrenorul a avut-o cu echipa din Pennsylvania, notează jurnaliștii americani de la Yahoo Sports.

ADVERTISEMENT

Fotbalul american încearcă să pătrundă și în Europa. Superbowl este cel mai urmărit show tv an de an

Chiar dacă în Europa, Rugby-ul rămâne sportul ce se aseamănă cu fotbalul american și este mai apreciat, șefii NFL încearcă să facă eforturi pentru a-și atrage public și de pe bătrânul continent. Tocmai de aceea, de câțiva ani sunt partide din sezonul regular al NFL care se dispută în orașe importante din Europa. Cel mai recent exemplu este meciul jucat de Cleveland Browns contra celor de la Minnesota Vikings, care a fost disputat la Londra.

Superbowlul aduce în Statele Unite peste 200 de milioane de privitori și tocmai de aceea este considerat evenimentul anului în sportul de peste ocean. Companiile plătesc sume uriașe pentru câteva secunde de publicitate, la nivelul milioanelor de euro. Șefii NFL sunt optimiști și cred că acest sport poate să fie și mai popular, iar rivalitatea cu NBA a fost demult stinsă, diferența fiind destul de mare când vorbim de numărul de privitori.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Reziliere în mijlocul sezonului din Superligă. Fotbalistul a anunțat că se lasă de...
Fanatik
Reziliere în mijlocul sezonului din Superligă. Fotbalistul a anunțat că se lasă de fotbal și a plecat acasă
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel...
Fanatik
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
“O să-i zdrobim pe români!” Pariu pierdut de unul dintre austriecii care joacă...
Fanatik
“O să-i zdrobim pe români!” Pariu pierdut de unul dintre austriecii care joacă în Superligă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după...
iamsport.ro
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după golul dramatic al României. Explozie de bucurie pe Arena Națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!