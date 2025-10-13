Colosal! Antrenorul a fost dat afară și trebuie să primească 50.000.000 de dolari

Fotbalul american este cel mai popular sport din Statele Unite, iar datorită acestui fapt sume uriașe, la nivelul miliardelor de dolari, sunt puse la bătaie an de an.

Antrenorul american are de primit 50 de milioane de dolari după ce a fost dat afară. Decizia uluitoare a conducerii echipei din Statele Unite

Interesant este că banii sunt la fel de mulți și pentru echipele din colegiu, care nu sunt considerate profesioniste, însă datorită interesului uriaș, generează încasări foarte mari și astfel tinerii sportivi, cât și staffurile, primesc venituri de-a dreptul halucinante. Antrenorii de top sunt plătiți foarte bine și dacă nu li se termină contractul și sunt dați afară, de obicei primesc compensații, de regulă tot salariul pe care îl luau până la finalul înțelegerii.

Așa este și cazul lui James Franklin, cel care până astăzi a fost pe banca echipei de colegiu, din fotbalul american, Penn State, însă în urma unor rezultate extrem de proaste, conducătorii formației au decis să-l pună pe liber și drept urmare trebuie să-i plătească acestuia nu mai puțin de 50 de milioane de dolari. Aceasta este clauza pe care antrenorul a avut-o cu echipa din Pennsylvania, notează jurnaliștii americani de la

Fotbalul american încearcă să pătrundă și în Europa. Superbowl este cel mai urmărit show tv an de an

Chiar dacă în Europa, Rugby-ul rămâne sportul ce se aseamănă cu fotbalul american și este mai apreciat, șefii NFL încearcă să facă eforturi pentru a-și atrage public și de pe bătrânul continent. Tocmai de aceea, de câțiva ani sunt partide din care se dispută în orașe importante din Europa. Cel mai recent exemplu este meciul jucat de Cleveland Browns contra celor de la Minnesota Vikings, care a fost disputat la Londra.

peste 200 de milioane de privitori și tocmai de aceea este considerat evenimentul anului în sportul de peste ocean. Companiile plătesc sume uriașe pentru câteva secunde de publicitate, la nivelul milioanelor de euro. Șefii NFL sunt optimiști și cred că acest sport poate să fie și mai popular, iar rivalitatea cu NBA a fost demult stinsă, diferența fiind destul de mare când vorbim de numărul de privitori.