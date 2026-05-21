„Colosul din București!”. Presa din Vigo îl elogiază pe Ionuț Radu la finalul unui sezon ireproșabil în La Liga

Ionuț Radu (29 de ani) s-a transferat la Celta Vigo la începutul acestui sezon și a făcut o treabă excepțională. El se clasează pe locul șase în topul portarilor cu cele mai multe parade în La Liga, iar acest lucru a făcut ca echipa sa să-și asigure un loc de cupe europene pentru al doilea sezon consecutiv. El a câștigat premiul de cel mai bun jucător al formației din Vigo în luna octombrie, iar acest lucru îl face eligibil pentru titlul de „cel mai bun jucător al anului”.

Elogii pentru Ionuț Radu în presa din Vigo! Românul poate fi votat drept cel mai bun jucător al sezonului

Celta Vigo a avut un nou sezon foarte bun atât în La Liga, cât și în cupele europene, iar Ionuț Radu a avut un rol foarte important. Cu 111 parade în La Liga, românul se clasează pe locul șase, după portari precum Aaron Escandell (Real Oviedo), Marko Dmitrovic (Espanyol), Mathew Ryan (Levante), Paulo Gazzaniga (Girona) și David Soria (Getafe).

Toți acești portari aparțin de echipe care cedează inițiativa în meciuri, ceea ce atrage după sine mai multe șuturi pe poartă. În schimb, Celta Vigo este o echipă ce încearcă să producă un fotbal ofensiv, prin care să țină adversarii departe de poarta lui Ionuț Radu. El a încasat 48 de goluri în 37 de meciuri, iar dacă va apăra în ultima etapă cu Sevilla va bifa toate meciurile dintr-un sezon. Pentru această performanță, i-a dedicat un întreg articol titrat „Colosul din București”

După meciul cu Sevilla, fanii vor putea vota jucătorul anului de la Celta Vigo, dintre toți fotbaliștii care au câștigat premiul de jucătorul lunii. Aceștia sunt șapte la număr, , ba chiar este unul dintre favoriții suporterilor: Sergio Carreira, Ferran Jutglà, Miguel Román, Carl Starfelt, Williot Swedberg, Ionuț Andrei Radu și Borja Iglesias.

Ce a scris presa din Vigo despre performanța lui Ionuț Radu la formația iberică

În articolul dedicat portarului român, presa din Vigo a notat cifrele foarte bune ale lui Ionuț Radu, care are o medie de doar 1,29 goluri primite pe meci, în condițiile în care evoluează într-un campionat în care joacă FC Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid, care pot înscrie cu ușurință 4 sau 5 goluri echipelor mici din Spania.

Spaniolii au notat că transferul lui Radu a fost făcut după luni bune de documentare și scouting, iar după un singur an românul a devenit un idol pentru suporteri, dar și pentru copiii din academiile lui Celta Vigo. Ei au vorbit la superlativ și „Andrei Radu este unul dintre candidații la titlul de cel mai bun jucător al lui Celta Vigo din acest sezon. Este al șasele portar cu cele mai multe parade din competiție, iar cu el între buturi echipa are al treilea cel mai bun bilanț defensiv de la promovarea în prima ligă.

Născut la București pe 29 mai 1997, Radu ajunge la ultimul meci al sezonului cu doar 48 de goluri primite. Această performanță îl plasează pe locul al treilea în clasamentul portarilor lui Vigo cu cele mai puține goluri încasate într-un sezon, de la promovarea din 2013. Scouterii Celtei l-au urmărit atent și au aprobat transferul său, iar clubul i-a oferit un contract pe patru ani, până în iunie 2030, după ce a devenit liber de contract în Italia, unde juca pentru Venezia. Pe lângă prestațiile excelente dintre buturi, Radu a cucerit publicul și prin carisma sa. Celebrările victoriilor stând în mâini au devenit deja parte din identitatea clubului. Gestul său este acum imitat atât de portarii din academie, cât și de suporteri în fotografiile de grup”, au scris ibericii.

„În prezent, Radu are nouă partide fără gol primit, iar ultima a reușit-o pe Metropolitano, în prima victorie a Celtei pe terenul lui Atletico Madrid. În acel meci, el a avut o intervenție spectaculoasă la șutul lui Sorloth. Forma bună arătată încă de la începutul sezonului la Vigo i-a facilitat revenirea la echipa națională a României, de unde lipsise aproape doi ani. Din octombrie 2025 nu a mai ratat nicio convocare. Aprecierea primită din partea compatrioților săi l-a ajutat să se impună definitiv în poarta Celtei, chiar dacă începutul său în pregătirea de vară fusese ezitant și existaseră discuții între suporteri despre necesitatea aducerii unui alt portar pentru un sezon cu trei competiții. Îndoielile au dispărut rapid, iar în primul său an la Vigo, Andrei Radu s-a transformat în adevăratul „colos din București”, chiar dacă imaginea sa emblematică rămâne una cu capul în jos, stând în mâini după fiecare victorie a Celtei”, au completat spaniolii.