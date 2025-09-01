Sport

„Colțescu e nervos cu nervii! Hațegan a vrut să-l curețe!”. Scenariu-șocant al lui Dumitru Dragomir după haosul creat de arbitri la CFR Cluj – FCSB

Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri incredibile despre Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan. Cei doi arbitri au făcut praf CFR - FCSB 2-2
Cristian Măciucă
01.09.2025 | 21:42
EXCLUSIV FANATIK
„Colțescu e nervos cu nervii! Hațegan a vrut să-l curețe!". Scenariu-șocant al lui Dumitru Dragomir după haosul creat de arbitri la CFR Cluj - FCSB.

Sebastian Colțescu (48 de ani) și Ovidiu Hațegan (45 de ani) au fost puși la zid după derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Dumitru Dragomir a comentat prestația „centralului” din Craiova și a arbitrului VAR arădean.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri incredibile despre Colțescu și Hațegan: „Nu are curaj să intre peste el. E omul dracului”

„Centralul” Colțescu și „VAR-ul” Hațegan au avut o prestație execrabilă în Gruia. Dacă gazdele au cerut eliminarea lui Mihai Popescu, pentru un al doilea cartonaș galben, campioana a solicitat două lovituri de pedeapsă în actul secund.

FCSB a primit un penalty, în prima repriză, dar, doar după intervenția VAR. Din teren, Colțescu n-a văzut hențul comis de Anton Kresic.

(n.r. – Era de al doilea galben la Mihai Popescu?) Da. Dar Steaua (n.r. – FCSB) a avut două de 11 metri. Și eu aveam o impresie bună despre Colțescu și am în continuare. Că e om serios. A greșit, nu a furat. (n.r. – E greșeală, nu e intenție?) Categoric.

(n.r. – Hațegan ce face la VAR?) Nu are curaj să intre peste el. Ăsta e bătrân, e nervos cu nervii. E omul dracului ăsta de la Craiova. Ăsta a fost arbitru tare de tot, arbitru bun. Ăsta și dacă te fură îl lași în pace. 

Nervii au acoperit conștiința lui Colțescu. A intrat nervos cu nervii de la început. Convingerea mea e că Hațegan l-a curățat pe Colțescu. A vrut să îl curețe”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui DON Mitică”.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
