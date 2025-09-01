„Colțescu e nervos cu nervii! Hațegan a vrut să-l curețe!”. Scenariu-șocant al lui Dumitru Dragomir după haosul creat de arbitri la CFR Cluj – FCSB

Sebastian Colțescu (48 de ani) și Ovidiu Hațegan (45 de ani Dumitru Dragomir a comentat prestația „centralului” din Craiova și a arbitrului VAR arădean.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri incredibile despre Colțescu și Hațegan: „Nu are curaj să intre peste el. E omul dracului”

„Centralul” Colțescu și „VAR-ul” Hațegan au avut o prestație execrabilă în Gruia. Dacă pentru un al doilea cartonaș galben, campioana a solicitat două lovituri de pedeapsă în actul secund.

FCSB a primit un penalty, în prima repriză, dar, doar după intervenția VAR. Din teren, Colțescu n-a văzut hențul comis de Anton Kresic.

„(n.r. – Era de al doilea galben la Mihai Popescu?) Da. Dar Steaua (n.r. – FCSB) a avut două de 11 metri. Și eu aveam o impresie bună despre Colțescu și am în continuare. Că e om serios. A greșit, nu a furat. (n.r. – E greșeală, nu e intenție?) Categoric.

(n.r. – Hațegan ce face la VAR?) Nu are curaj să intre peste el. Ăsta e bătrân, e nervos cu nervii. E omul dracului ăsta de la Craiova. Ăsta a fost arbitru tare de tot, arbitru bun. Ăsta și dacă te fură îl lași în pace.

Nervii au acoperit conștiința lui Colțescu. A intrat nervos cu nervii de la început. Convingerea mea e că Hațegan l-a curățat pe Colțescu. A vrut să îl curețe”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui DON Mitică”.

