„Ziceai că-i Stalin! El are niște probleme cu nervii”. Dragomir a comentat scandalul etapei în SuperLiga

Sebastian Colțescu l-a bruscat pe Sergiu Hanca la finalul meciului Petrolul Ploiești – UTA Arad, scor 0-1. Dumitru Dragomir a comentat gestul incalificabil al „centralului” craiovean la „Profețiile lui DON Mitică”.

Mitică Dragomir, despre scandalul etapei în SuperLiga! Ce spune despre Colțescu: „Ziceai că-i Stalin”

A fost haos pe stadionul „Ilie Oană” la Petrolul Ploiești – UTA Arad, scor 0-1. în etapa cu numărul 27 și astfel a pornit scandalul la finalul meciului cu „Bătrâna Doamnă”.

Dumitru Dragomir a comentat scandalul de la Ploiești la „Profețiile lui DON Mitică”. Show-ul poate să fie urmărit doar pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni a săptămânii.

„El are un fond foarte bun și e unul dintre cei mai buni arbitri buni din țară. De multe ori a fost nervos cu nervii, stă nasol cu nervii. Mai are un an de zile, trebuie lăsat să termine pentru că nu a fost un arbitru rău.

A greșit acum, ziceai că-i Stalin, alerga să-l împuște pe Hanca. Este de înțeles cu frigul ăsta, meseria de arbitru este una dintre cele mai grele. A început să fure curent, are momente când fură curent. Dar să știi de la mine că Colțescu este un om serios și un arbitru trăsnet.

Mai scapă și el caii în lucernă, ce să facă. Îmi pare rău de el pentru că este un arbitru foarte bun, în primii trei din țară”, a declarat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

Petrolul Ploiești, decizie fără precedent după arbitrajul lui Colțescu

după arbitrajul lui Sebastian Colțescu. Clubul din Prahova au lansat o petiție prin care solicită ca Sebastian Colțescu și Andrei Antonie să nu mai fie delegați la meciurile „lupilor”.

„FC Petrolul Ploiești solicită ca arbitrii Sebastian Colțescu și Andrei Antonie să nu mai fie delegați la meciurile echipei noastre! FC Petrolul Ploiești solicită arbitraje corecte, ca urmare a celor întâmplate la meciul dintre Petrolul Ploiești și UTA Arad, din data de 15.02.2025.

Considerăm că scorul de 1:0 în favoarea arădenilor a fost influențat de către deciziile arbitrului de centru, Sebastian Colțescu și arbitrului din camera VAR, Andrei Antonie. Prin prezenta petiție online ne dorim ca acești doi arbitrii, Sebastian Colțescu și Andrei Antonie, să nu mai fie delegați la meciurile echipei noastre, Petrolul Ploiești.

În minutele 48 și 90+3, Petrolul Ploiești a înscris în poarta adversă, iar arbitrul Sebastian Colțescu a arătat centrul terenului, dar, de fiecare dată, și-a schimbat decizia, după ce, din camera VAR, colegul său Andrei Antonie l-a chemat să revadă fazele”, se arată în postarea ploieștenilor.

