Columbia – Ghana, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Columbia și Ghana se întâlnesc în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026, ultimul meci din această fază a competiției. Columbienii n-au pierdut niciun meci până acum, dar Ghana a arătat că poate să încurce naționale cu pretenții la marele trofeu. Doar una dintre ele va ajunge în sferturi.

Columbia – Ghana LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Columbia 2026-07-04T01:30:00Z Ghana

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Columbia – Ghana

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Columbia – Ghana LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Columbia a impresionat în grupa K, unde a terminat pe locul 1 cu 7 puncte. Sud-americanii au început cu o victorie, 3-1 cu Uzbekistan, au continuat cu un succes în fața RD Congo (1-0) și au încheiat grupa cu o remiză, Mai mult, au fost la un vârf de gheată să facă maximum de puncte, dar golul lui Davinson Sanchez din minutul 90+2 a fost anulat pentru un ofsaid milimetric, un ofsaid care a ridicat semne de întrebare.

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Ghana a evoluat în grupa L și s-a calificat de pe locul 3, cu 4 puncte. Cu un singur gol marcat în primele două jocuri, africanii au scos maximum din întâlnirile cu Panama (1-0) și Anglia (0-0). Cu patru puncte înaintea meciului final contra Croației, Ghana era aproape calificată. Însă europenii aveau nevoie de victorie pentru a fi siguri de 16-imi. Până la urmă, s-a terminat 2-1 pentru Croația, care a prins locul doi, iar Ghana a terminat pe 3.

La ce oră se joacă Columbia – Ghana și cine transmite la TV

Partida Columbia – Ghana se dispută pe 4 iulie 2026, în Kansas, Statele Unite și începe de la 04:30, ora României. Meciul poate fi urmărit la tv pe Antena 1, dar și online pe AntenaPLAY, platforma care difuzează live stream toate meciurile de la CM 2026. Atenție, însă, pentru că necesită abonament.

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Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea acestui duel va întâlni în optimi învingătoarea meciului Elveția – Algeria. Iar partida respectivă din optimi se va juca pe 7 iulie, de la ora 23:00.

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Cote pariuri Columbia – Ghana

Din puncte de vedere al valorii de piață, cele două naționale sunt echilibrate, cu un plus pentru sud-americani. Însă, la casele de pariuri Columbia e favorită certă, cu 1,53 pentru victorie, față de 6,90 cât are Ghana. Cota pentru remiză e 4,00. Un alt aspect interesant este faptul că nu mai puțin de 7 jucători ghanezi și-au terminat contractele la club și sunt liberi. Un Mondial cât mai bun le-ar putea aduce înțelegeri noi și avantajoase financiar.

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