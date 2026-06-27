Columbia – Portugalia, cel mai scump meci de la Cupa Mondială 2026! Cât au ajuns să coste biletele la duelul de la Miami

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Unul dintre cele mai așteptate dueluri din faza grupelor de la Cupa Mondială 2026 le aduce față în față pe Columbia și Portugalia, formațiile care se luptă pe primul loc în Grupa K. Jocul de la Miami a stârnit un interes uriaș în rândul fanilor, iar prețurile biletelor au explodat.

Prețuri astronomice la bilete pentru partida Columbia – Portugalia de la Cupa Mondială 2026

Un meci Columbia – Portugalia este întotdeauna un cap de afiș, iar când el va decide și câștigătoarea de grupă devine și mai interesant. În plus, pe teren vor fi staruri mondiale precum Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes sau Luis Diaz.

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Așadar, tacâmul este complet. Însă, cireașa pe tort a pus-o Gianni Infantino, președintele FIFA. ”Avem aproape 30 de milioane de oameni care vor să meargă să vadă această partidă”, a declarat, în mod surprinzător, șeful forului mondial, într-un interviu acordat Radio Caracol, citat de .

Biletele s-au epuizat în prima rundă de vânzări, distribuite prin loterie. Apoi a venit piața de revânzare, iar în ziua jocului cele mai ieftine tichete se vând cu aproximativ 3.500 de dolari. Un loc în apropierea terenului costă și 30.000 de dolari, în timp ce pachetele VIP ajung chiar și la peste 50.000 de dolari.

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Columbienii sunt majoritari la Miami

Interesul uriaș vine și din faptul că la Miami, orașul care găzduiește întâlnirea, se găsește una dintre cele mai mari comunități columbiene din lume. Mai mult, localitatea se află la o distanță de doar trei ore și jumătate de zbor de Bogota.

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”Am încercat să cumpăr un bilet la meci pentru că soția mea este columbiană, dar a fost imposibil. Nu-mi permit aceste prețuri”, a declarat Johnny, un șofer Uber din Miami, înaintea duelului dintre Columbia și Portugalia.

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Columbia și Portugalia își dispută supremația în grupă

Înaintea jocului de pe Hard Rock Stadium din Miami, care este programat să se desfășoare duminică, 28 iunie, de la ora 02:30, Columbia este liderul Grupei K, cu 6 puncte, în timp ce Portugalia este pe poziția secundă cu 4 puncte.

Sud-americanii au pornit ca din pușcă turneul final, cu victorii în fața Uzbekistanului și RD Congo, în timp ce lusitanii s-au împiedicat în prima etapă în fața africanilor, pentru ca apoi .

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Astfel, columbienii au nevoie de un rezultat de egalitate pentru a păstra șefia grupei și . Ocupanta poziției secunde în această grupă se va duela mai departe cu locul 2 din Grupa L, pentru care se vor lupta Ghana și Croația.