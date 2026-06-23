Sport

Columbia – R.D. Congo 0-0, LIVE VIDEO în grupa K de la CM 2026, etapa 2

Columbia - R.D. Congo, etapa 2, grupa K de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Bogdan Mariș
23.06.2026 | 23:00
Columbia RD Congo 00 LIVE VIDEO in grupa K de la CM 2026 etapa 2
ULTIMA ORĂ
Columbia va înfrunta R.D. Congo în a doua etapă a grupei K de la Cupa Mondială. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Columbia înfruntă reprezentativa din Republica Democratică Congo în a doua etapă a grupei K de la Cupa Mondială. Ambele formații au debutat la turneul final cu rezultate pozitive și vor încerca să obțină un succes pentru a-și asigura prezența în faza eliminatorie. Sud-americanii poartă și o luptă de la distanță cu cealaltă „forță” din această grupă, Portugalia.

Columbia – R.D. Congo LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Columbia
RD Congo

Clasament Grupa K

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
2 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
5 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
10 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Columbia – R.D. Congo

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Columbia – R.D. Congo LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Columbia a câștigat primul meci de la turneul final, cel contra naționalei din Uzbekistan, o debutantă la Cupa Mondială. Sud-americanii au marcat primii în duelul disputat la Ciudad de Mexico, spre finalul primei reprize, prin Daniel Munoz, însă Uzbekistanul a egalat situația pe tabelă după pauză, cu reușita lui Abbosbek Fayzullaev. Starul Luis Diaz i-a readus în avantaj pe columbieni, dar aceștia au trăit cu emoții până în prelungiri, când Jaminton Campaz a punctat pentru 3-1.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, R.D. Congo a obținut un rezultat pozitiv în primul meci disputat la turneul final după o absență de 52 de ani. Africanii au întâlnit una dintre favoritele la câștigarea trofeului, Portugalia, într-un meci disputat pe NRG Stadium din Houston. Joao Neves a punctat rapid, în minutul 6, pentru lusitani, însă congolezii nu au cedat și au egalat în prelungirile primei reprize prin Yoane Wissa. Partea secundă a fost anostă, fără ocazii mari, iar africanii au obținut un punct uriaș.

La ce oră se joacă Columbia – R.D. Congo și cine transmite la TV

Duelul dintre Columbia și Republica Democratică Congo este ultimul al zilei de marți, 23 iunie, în America de Nord, așadar în România se va disputa în dimineața zilei de miercuri, 24 iunie, mai exact începând cu ora 05:00. Meciul care se joacă pe Estadio Akron, aproape de orașul mexican Guadalajara, va fi transmis în România de Antena 1 și de platforma online AntenaPlay.

ADVERTISEMENT
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Digi24.ro
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”

Cote pariuri Columbia – R.D. Congo

În ceea ce privește situația cotelor la pariuri, Columbia e favorită la victorie, având cota 1.54 la SUPERBET. Republica Democratică Congo a primit cotă 6.60, în timp ce remiza e cotată la 4.15. Varianta „Total goluri: peste 2.5” are cota 2.25.

ADVERTISEMENT
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
Digisport.ro
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”

  • 2.75 este cota SUPERBET pentru pronosticul „Gol din afara careului: Da” în meciul Columbia – R.D. Congo

Daniel Chiriță, reacție războinică după prima victorie obținută în ring: „Vreau să lupt...
Fanatik
Daniel Chiriță, reacție războinică după prima victorie obținută în ring: „Vreau să lupt cu Cristi Bud”. Sfatul oferit lui Daniel Pancu
Cum a reacţionat Cristiano Ronaldo când a fost întrebat de recordul lui Leo...
Fanatik
Cum a reacţionat Cristiano Ronaldo când a fost întrebat de recordul lui Leo Messi! Clipul a făcut înconjurul lumii. Video
Messi – Ronaldo, duel nuclear la Campionatul Mondial! Culoar pentru un meci Argentina...
Fanatik
Messi – Ronaldo, duel nuclear la Campionatul Mondial! Culoar pentru un meci Argentina – Portugalia în fazele eliminatorii
Parteneri
BREAKING | E gata: Tănase pleacă de la FCSB! Unde se transferă
iamsport.ro
BREAKING | E gata: Tănase pleacă de la FCSB! Unde se transferă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!