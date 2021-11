Comandamentul Special Black Friday a descoperit noi reduceri false. ANPC a aplicat amenzi de peste 200.000 de lei

Concret, Comandamentul Special Black Friday, parte din ANPC, a descoperit noile reduceri false. ”Black Friday nu este ziua păcălelilor”, a clarificat comandamentul.

De data aceasta, s-au sesizat nereguli chiar și pentru bănci și edituri. Vânzările cu preț redus nu erau cele mai mici raportate la cele aplicate în ultimele 30 de zile. Drept urmare, s-au dat amenzi de 260.000 lei.

BRD Timișoara, amendată pentru oferte false

Referitor la bănci, este vorba despre BRD Timișoara care se pare că nu a găsit cea mai bună metodă de a-i atrage în capcană pe români.

”În oferta de Black Friday a BRD Timișoara care a fost transmisă consumatorilor în 87.000 de SMS-uri – nu se informa în același câmp vizual și cu aceleași caractere, prin intermediul unui exemplu reprezentativ:

-o rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator,

-valoare totală a creditului,

-dobânda anuală efectivă,

-durata contractului de credit,

-în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul de achiziţie şi valoarea oricărei plăţi în avans,

-după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor”,

Restul operatorilor economici care au fost amendați sunt: ” www.litera.ro, www.watchshop.ro, www.badabum.ro, www.jysk.ro, magazinul cu vânzare directă Jysk Ploiești, Mobexpert București ORANGE ROMANIA SA, DHS BIKE PART Deva”, conform ANPC.

Pe lângă amenzi, operatorilor economici li s-a impus să nu mai pratice reduceri false, la fel și BRD. Comandamentul Special Black Friday dă asigurări că își continută misiunea de a-i pedepsi pe cei care . Orice nemulțumire poate fi trimisă la bf@anpc.ro.

”Comandamentul Special Black Friday își continuă verificările și în perioada următoare. ANPC a pus la dispoziția consumatorilor din toată țara o adresă de e-mail dedicată, bf@anpc.ro, la care îi invită pe toți cetățenii care constată orice neregulă legată de promoțiile din această perioadă să scrie, să trimită fotografii sau orice document consideră că ne poate fi de folos în demersul nostru, în slujba dumneavoastră”, a mai clarificat instituția.

Comandamentul Special Black Friday a aplicat amenzi uriașe la doar o zi de la înființare

Comandamentul Special Black Friday și-a început joi activitatea. Încă din prima zi de acțiune a aplicat 275.000 lei pentru 11 operatori economici. Dintre aceștia sunt: Altex, Flanco, Lc Waikiki, Studio Moderna, Vivre Deco.

Comandamentul a fost înființat pe data de 11 noiembrie. Asta după ce ale oamenilor cu privire la așa zisele ”oferte” de Vinerea Neagră.

” Am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au ”furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare dată, manifestăm TOLERANȚĂ ZERO față de orice abatere de le legislația în domeniu.

Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor”, a declarat Claudiu Dolot, președintele ANPC.