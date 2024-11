Comandantul plutonului de români care luptă în Ucraina, anunț teribil: “Cred că mergem la un război uriaș, mondial, în foarte scurt timp”

Un comandat român care conduce alți 100 de conaționali în prima linie a războiului din Ucraina face previziuni sumbre. Acesta susține că finalul nu e aproape. Plutonul „Getica” este cunoscut în rândul luptătorilor români și ucraineni și este menit să protejeze populația de invaza rușilor.

Românul care luptă cot la cot cu ucrainenii pe front

Comandantul a strâns în luptă undeva la 100 de români. În curând se împlinesc doi ani de când apără Ucraina. Plutonul „Getica” este cunoscut printre ucraineni ca Romanian Battlegroup „Getica”.

ADVERTISEMENT

Numele său va rămâne, în continuare, secret. Doar așa poate preveni ca serviciile secrete de spionaj rusești să-l identifice și să-i stea pe urme. Totuși, printre este cunoscut sub numele de Getotac.

„Am venit în Ucraina încă din ianuarie 2023. Azi-mâine am doi ani. Aveam o anumită pregătire, simțeam că sunt în stare, în primul rând, că dacă nu, nu m-aș fi pornit și, în al doilea rând, motivele îmi erau foarte clare.

ADVERTISEMENT

Deci, am venit aici ca să protejez populația civilă, ca să contribui la apărarea Ucrainei în fata unei invazii ilegale, care rămâne o invazie legală pornită de Rusia, oricare ar fi povestea propagandei. Și, în al doilea rând, ca să contribui oarecum, atât cât pot, la încetinirea, măcar dacă nu oprirea, rușilor în fața Europei”, a declarat acesta, potrivit .

Deși nu a fost militar de meserie, comandantul român susține că are o pregătire specială care i-a permis să meargă în război. Acesta a urmat diferite cursuri încă din anul 2019.

ADVERTISEMENT

„Am un anumit specific, dar nu are de a face cu forțele armate. Am avut o anumită colaborare de-a lungul vieții cu un serviciu de informații din Europa și cam asta e singura… Am avut cursuri tactice, sunt instructor de arme de poligon. Mă rog, din experiența și din informațiile mele știam oarecum că Rusia o să încerce ceva și pot să spun că mă pregăteam cam din 2019 pentru asta, în plan privat, făcând cursuri și alte tipuri de lucruri”, mai spune el, conform sursei.

Cum și-a ales partenerii de luptă

În mai puțin de doi ani, Getotac a reușit să strângă undeva la 100 de români și moldoveni care să lupte pentru Ucraina. Totuși, comandantul nu poate da o cifră exactă în acest sens.

ADVERTISEMENT

„Preferăm să nu dăm niciodată o cifră exactă, avem motivele noastre care țin de securitatea operațională, dar așa ca la un efectiv de pluton. Deci nu suntem foarte, foarte mulți, nici pe departe nu avem efectivele care le dă Federația Rusă despre noi.

Federația Rusă vorbește de mii de români aici, de sute de morți. Suntem un efectiv de pluton, s-ar putea să mai fie români prin Ucraina, de mulți nici nu știm. Dar eu nu cred că depășim 100 de români în momentul ăsta care au arma mână în Ucraina. Morți pot să spun că avem unul singur, Rudolf Wittmann, un adevărat erou. Deci oricum am lua-o, suntem foarte, foarte departe de cifrele propagandei Federației Ruse”, a declarat acesta, pentru Adevărul.

Bărbatul a dezvăluit faptul că a avut nenumărate cereri din partea românilor și moldovenilor pentru a i se alătura, însă are câteva criterii după care îi poate selecta.

Doar unul din 10 doritori a reușit să intre sub aripa sa. Mai mult, acesta a dorit să creeze grupul pentru a oferi mai multă siguranță doritorilor care vor să lupte pe front. În acest fel pot comunica mai ușor. De asemenea, Getotac susține că plutonul are 80% dintre .

„Noi, în principiu, vrem să știm clar de ce vrea să vină omul la război, înainte de orice. Pentru că pentru bani nu merită. Ca să vii să mori legal, cum se zice, un termen oribil folosit de propagandă, nu acceptăm oameni de genul ăsta. Nu acceptăm ideologii naziste, comuniste, extreme, de orice fel. Și asta e ca și concept.

Și, ca și criterii efective, insistăm foarte mult pe condiție fizică, pentru că e ceva care vedem la tot pasul. Vedem oameni care nu pot să ajungă mai departe de punctul B în misiune, când tot trebuie să mergi la punctul D. Și insistăm foarte mult pe condiția fizică, pentru că e viața omului în joc. Și nu vreau să aduc pe nimeni aici ca să îi pun în pericol viața pentru nimic. Deci, condiția fizică e una.

Experiența militară este de apreciat, recomandăm să aibă experiența militară. Și atunci, condiția fizică și să știi exact de ce vrei să vii la război și să fii convins că Federația Rusă a invadat ilegal Ucraina și că rușii trebuie opriți, astea sunt condițiile care le impunem, mai mult sau mai puțin”, mai spune el pentru sursa citată.